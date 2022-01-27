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LG ОГЛАСИЛА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2021 ГОД

О бренде 01/27/2022
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СЕУЛ, 27 января 2022 года — LG Electronics Inc. (LG) продолжила демонстрировать высокие результаты в 2021 году, достигнув самого высокого годового дохода за всю историю компании. Объем продаж за весь год составил 74,72 триллиона вон (63,16 миллиарда долларов США). Это увеличение на 28,7% по сравнению с 2020 годом было связано в первую очередь с ростом продаж премиальной бытовой техники и телевизоров OLED. Операционная прибыль в размере 3,86 трлн вон (3,27 млрд долларов США) практически не изменилась, снизившись на 1% по сравнению с предыдущим годом.



LG также сообщила о рекордных продажах в четвертом квартале с выручкой в размере 21,01 трлн вон (17,76 млрд долларов США), что на 20,7% больше, чем в том же квартале предыдущего года. Операционная прибыль в размере 677,7 млрд вон (572,87 миллиона долларов США) за квартал снизилась на 21,4% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, что в значительной степени обусловлено такими факторами, как повышение стоимости на сырье и глобальную логистику. Поскольку сложные условия ведения бизнеса сохранятся до 2022 года, LG продолжает курс на укрепление конкурентоспособности путем дальнейшего улучшения структуры затрат и расширения присутствия премиальных бытовых приборов и телевизоров на мировом рынке.

Компания LG Home Appliance & Air Solution показала еще один рекордный год. Выручка в 2021 году составила 27,11 трлн вон (22,92 млрд долларов США), что на 21,7% больше, чем в предыдущем году, в основном благодаря высоким показателям в новых категориях бытовой техники, таких как продукты для гигиены. Годовая операционная прибыль в размере 2,22 трлн вон (1,88 млрд долларов США) была на 2,9% ниже, чем в предыдущем году, из-за более высоких затрат на сырье и глобальную логистику. Рекордная выручка за четвертый квартал в размере 6,52 трлн вон (5,52 млрд долларов США) была на 17,7% выше, чем за тот же период 2020 года.

Компания LG Home Entertainment сообщила о росте выручки в 2021 году на 30,6% до 17,22 трлн вон (14,56 млрд долларов США), при этом операционная прибыль увеличилась на 18,1% по сравнению с предыдущим годом до 1,1 трлн вон (929,68 млн долларов США), что отражает успех LG в реагировании на повышенный спрос на премиальные телевизоры во время пандемии. Выручка за квартал в размере 4,99 трлн вон (4,21 млрд долларов США) была на 16,4% выше, чем в четвертом квартале предыдущего года, и на 19,2% выше, чем в предыдущем квартале, благодаря росту спроса на премиальные телевизоры OLED и телевизоры с большим экраном в ключевых регионах Европы и Северной Америки.

Компания LG Vehicle component Solutions увеличила выручку в 2021 году на 24% по сравнению с 2020 годом до 7,19 трлн вон (6,08 млрд долларов США), впервые превысив 7 трлн вон. Выручка в четвертом квартале в размере 1,68 трлн вон (1,42 млрд долларов США) снизились на 12,3% по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. В условиях неопределенности, вызванной новым вариантом COVID-19, на мировом автомобильном рынке произошли значительные сбои из-за нехватки автомобильных полупроводников.

Доходы компании LG Business Solutions в 2021 году составили 6,96 трлн вон (5,89 млрд долларов США), что на 15,8% больше, чем в предыдущем году, в то время как рост материальных затрат и проблемы с цепочкой поставок привели к годовой операционной прибыли в размере 144,3 млрд вон (121,98 млн долларов США). Выручка в четвертом квартале увеличилась на 14% по сравнению с тем же периодом 2020 года до 1,72 трлн вон (1,46 млрд долларов США) за счет высокого спроса на премиальные ПК и игровые мониторы. Увеличение стоимости глобальной логистики и замедление продаж солнечных модулей из-за возросшей конкуренции привели к операционным убыткам в четвертом квартале на сумму 35,1 млрд вон (29,67 млн долларов США).

Разъяснение обменных курсов за четвертый квартал 2021 года

Неаудированные квартальные результаты LG Electronics основаны на МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) за трехмесячный период, заканчивающийся 31 декабря 2021 года. Суммы в корейских вонах (KRW) переведены в доллары США (USD) по среднему курсу за трехмесячный период соответствующего квартала – 1,182.99 вон за доллар США.

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