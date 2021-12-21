LG СОВЕРШЕНСТВУЕТ ТЕХНОЛОГИЮ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА, ПРЕДСТАВЛЯЯ НОВЫЙ ПОДХОД НА ВЫСТАВКЕ CES 2022

Благодаря запатентованной технологии AirValley, LGPuriCareAeroTower делает воздух свежим в любой точке дома

СЕУЛ, 21 декабря 2021 года — На международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2022 состоится мировой дебют очистителя воздуха LG Electronics (LG), который также сочетает в себе преимущества вентилятора и обогревателя в едином стильном форм-факторе. Разработанный для удовлетворения потребностей современного домашнего образа жизни, новый очиститель воздуха PuriCare™ AeroTower позволит создать индивидуальный микроклимат, чтобы нахождение в помещении было более приятным и комфортным.

LG PuriCare AeroTower идеально подходит для использования круглый год, распределяя чистый воздух на 360° в одном из трех режимов: обогрев, вентилятор и диффузия. Режим обогрева обеспечивает подачу теплого воздуха температурой до 30°C и позволяет прогреть помещение на 5°C менее чем за 10 минут.1 Режим вентилятора создает индивидуальный комфорт благодаря 10 уровням интенсивности воздушного потока. Режим диффузии поддерживает оптимальное качество воздуха в помещении в любое время года, направляя чистый, отфильтрованный воздух вверх и в стороны через диффузор Air Guard для более эффективной циркуляции воздуха.2

Используя собственную технологию LG Air Valley, очиститель воздуха образует воздушный поток, который равномерно распределяется по всей поверхности. Этот процесс, известный также как эффект Коанда, создает постоянный, комфортный бриз, который ощущается по всей комнате. Конусообразные вертикальные лопасти PuriCare AeroTower работают практически бесшумно с частотой звука 23 дБ, что можно сравнить с шепотом. А гладкий цилиндрический дизайн гармонично сочетается с любым интерьером. Новая модель LG PuriCare будет доступна в двух изысканных цветах – бежевом и серебристом.3







LG PuriCare AeroTower сертифицирован международными испытательными лабораториями, такими как IBR Laboratories, для улучшения качества воздуха в помещении. Многоступенчатые фильтры True HEPA улавливают 99,97% различных типов частиц размером до 0,3 микрона.4 Дополнительным преимуществом является технология LG UVnano™, которая использует ультрафиолетовое излучение для уменьшения количества бактерий, которые часто скапливаются на вентиляторе.5

Наряду с производительностью и стильным дизайном, очиститель воздуха LG обеспечивает исключительное удобство. Пользователи могут легко отслеживать различные данные о качестве воздуха на ярком ЖК-дисплее очистителя или в бесплатном мобильном приложении LG ThinQ™. Приложение для Android и iOS также позволяет контролировать работу продукта в режиме реального времени и регулировать настройки удаленно.

«Наш новый очиститель воздуха PuriCare AeroTower разработан с учетом современных тенденций домашнего образа жизни», – сказал Лю Джэ-чхол, президент компании LG Home Appliance & Air Solution. «Будь то охлаждение, обогрев или очистка, этот продукт справляется со всеми задачами и при этом выглядит стильно».

Чтобы познакомиться с новым PuriCare AeroTower от LG, посетите виртуальный выставочный стенд LG на выставке CES 2022, которая начнется 5 января.

Важно! О поступлении на локальные рынки будет сообщено дополнительно.

# # #

1 Испытания проводились в центре экологических исследований LG, в помещении площадью 19 м2. Основано на результатах внутреннего тестирования LG, которое проводилось с моделями продуктов, реализуемых в Южной Корее. Результаты могут отличаться в зависимости от фактических условий использования.

2 Максимальная досягаемость воздушного потока измеряется на расстоянии 10 м в прямом режиме.

3 Цвета могут отличаться в зависимости от рынка.

4 Протестировано согласно испытаниям, проведенными SGSIBRLaboratories, с использованием метода исследования в соответствии с IESTRPCC001.6 (2016) Фильтры HEPA и ULPA

5 Протестировано TÜVRheinland путем сравнения количества бактерий (золотистый стафилоккок, эпидермальный стафилоккок, Klebsiellapneumoniae) на нижнем вентиляторе до и после воздействия на испытуемую группу бактерий ультрафиолетовым светодиодом (UV LED) LG в течение часа при скорости вращения вентилятора на Уровне 1. Результат может варьироваться в зависимости от условий практического использования продукта.