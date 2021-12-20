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ПЕРВЫЙ ИГРОВОЙ НОУТБУК ОТ LG ULTRAGEAR ОБЕСПЕЧИТ МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И УДОБСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

О бренде 12/20/2021
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Полностью укомплектованный игровой ноутбук обладает топовыми техническими характеристиками и функциями, необходимыми современным геймерам

 

СЕУЛ, 20 декабря 2021года— Компания LG Electronics (LG) сегодня представила свой первый игровой ноутбук (модель 17G90Q), сообщив захватывающую новость геймерам по всему миру о расширении линейки премиальных продуктов UltraGearTM. Удостоенный награды CES 2022 Innovation Award на международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2022, ноутбук с топовыми характеристиками и элегантным дизайном обеспечивает превосходные игровые возможности и свободу наслаждаться ими в любом месте и в любое время.




Игровой центр LG, который можно брать с собой куда угодно, оснащен процессором Intel® Tiger Lake H 11-го поколения, видеокартой NVIDIA GeForceTM RTX 3080 Max-Q, двухканальной памятью и сверхбыстрым двойным флэш-накопителем (dual SSD). В дополнение к 17-дюймовой IPS-панели с временем отклика 1 миллисекунда* и частотой обновления 300 Гц игровой ноутбук LG UltraGear обеспечивает захватывающий и плавный игровой процесс даже в самых требовательных к графике компьютерных играх благодаря передовым техническим компонентам. Кроме того, система охлаждения LG с испарительной камерой не дает ноутбуку перегреваться даже при максимальной нагрузке.

 

Обладая общим ДНК с легкими ноутбуками LG gram, модель 17G90Q отличается изящным, компактным и портативным дизайном. Новый тонкий ноутбук оснащен большим экраном и впечатляющим аккумулятором емкостью 93 Вт-ч при толщине менее 21,4 мм и весе менее 2,7 кг. Игровой ноутбук LG UltraGear имеет стильный и прочный алюминиевый корпус, а «крылатая» эмблема UltraGear на его внешней стороне четко отражает мощность и качество, которыми славится премиальный игровой бренд LG.




Модель 17G90Q дополнительно оптимизирует игровой процесс с помощью игрового программного обеспечения LG UltraGear Studio, которое позволяет в режиме реального времени настраивать игровые параметры и отслеживать различные данные о производительности, включая тактовую частоту центрального процессора (CPU), TDP и тактовую частоту графического процессора (GPU), а также размер используемой оперативной памяти. А для создания совершенно уникальной конфигурации пользователи могут выбирать и применять разные цвета к каждой отдельной клавише RGB-клавиатуры ноутбука.




Помимо персонализации нового уровня, скорости и превосходного качества изображения, игровой ноутбук LG UltraGear обеспечивает реалистичное трехмерное звучание, благодаря встроенной 2-полосной акустической системе. Поддерживая DTS:X Ultra, динамики точно передают направленность и расположение звуков в игровой среде, помогая игрокам легко находить своих товарищей по команде и выслеживать врагов. Кроме того, ноутбук 17G90Q оснащен беспроводной технологией Intel® Killer™ Wireless, которая гарантирует быстрое и стабильное сетевое соединение для бесперебойной работы онлайн-игр.

«Игровой ноутбук LG UltraGear имеет все необходимое для новых высокотехнологичных игр и обеспечивает плавный и отзывчивый игровой процесс, который требуется всем геймерам», – сказал Сео Янг-дже, старший вице-президент и глава IT-подразделения компании LG Electronics Business Solutions. «Наш первый игровой ноутбук 17G90Q отличается от конкурирующих продуктов первоклассными характеристиками, большим качественным экраном и изящным, легким дизайном, который обеспечивает максимальное удобство и портативность».

Первый игровой ноутбук LG будет доступен в США и Южной Корее в начале 2022 года, а затем и на других рынках. Чтобы узнать больше о линейке LG UltraGear, посетите сайт www.LG.com/CES2022 4 января в 22:00 по времени города Нур-Султан.

Основные характеристики:

 

 

17G90Q

Размер дисплея

17,3 дюйма

LCD

FHD (1920 x 1080) IPS 1мс, 300 Гц,
sRGB 99 %

Соотношение сторон

16:9

Вес

2,64 кг

Размер

400 x 271,6 x 20,9 ~ 21,4 мм

(15,75 x 10,69 x 0,82~0,84 дюйма)

Аккумулятор

93 Вт-ч

CPU

Процессор Intel® Core™ 11-го поколения серии Tiger Lake-H

GPU

Графика NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q

Память

16/32 ГБ

Два слота

(DDR4)

Хранилище

До 1 ТБ

Слоты dual SSD M.2 (NVMeTM)

Цвет

Фиолетово-серый

Клавиатура

Игровая клавиатура с RGB-подсветкой для каждой клавиши

Порт ввода/вывода

USB 4 Gen3x2 тип C (x1, USB PD-Out и TBT4), USB 3.2 Gen2x1 тип C (x1, USB PD-Out и DP),
USB 3.2 Gen2x1 (x2), HP-Out (4-полюсная гарнитура, тип US), HDMI, RJ45, разъем питания, microSD/UFS

USP

IPS с временем отклика 1 мс и частотой обновления 300 Гц, сканер отпечатков пальцев на кнопке питания, веб-камера FHD с двумя микрофонами, ИК-камера, Wi-Fi 6E и Intel® Killer ™ Wireless, 2-полосный динамик (2,0 Вт x 4) с DTS X Ultra, система охлаждения с испарительной камерой, игровой интерфейс (UltraGear Studio)

* Время отклика GtG 1 мс при частоте обновления 300 Гц.

Важно! О поступлении на локальные рынки будет сообщено дополнительно.

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