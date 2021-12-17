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ДИСПЛЕИ LG ULTRAFINE OLED PRO 2022 ГОДА УСТАНАВЛИВАЮТ НОВЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ
Обладая точной цветопередачей и выдающимися характеристиками HDR, новые дисплеи отлично подходят для редактирования изображений и видео с высоким разрешением
СЕУЛ, 17 декабря 2021 года— LG Electronics (LG) вновь устанавливает высокие стандарты для профессиональных дисплеев, анонсировав мониторы LG UltraFineТМ OLED Pro 2022 года (модели 32BP95E, 27BP95E). Используя возможности самоподсвечивающихся пикселей OLED на рабочем столе, дисплеи обеспечивают точную цветопередачу и отличные характеристики HDR и SDR, которые необходимы специалистам по визуальным эффектам, видеоредакторам и другим представителям творческих профессий.
Новые 32 и 27-дюймовые модели OLED Pro от LG могут похвастаться экранами с разрешением 4K UHD (3 840 x 2 160), контрастностью 1 000 000:1 и 99% охватом цветового пространства DCI-P3, что делает их подходящими даже для самых детальных цифровых проектов. Оба дисплея предлагают автономное управление пикселями для высокой точности цветопередачи и контрастности, а поскольку OLED-дисплеи не требуют подсветки, мониторы UltraFine лишены отвлекающего эффекта ореола или размытия, характерного для многих ЖК-дисплеев.
Чтобы модели отображали яркие цвета как положено, в оптимальных для производительности условиях, дисплеи OLED Pro поставляются со съемными автокалибровочными сенсорами и козырьком для монитора. При совместном использовании с программным обеспечением LG Calibration Studio (возможно загрузить бесплатно) автокалибровочный сенсор измеряет излучаемый дисплеем свет в заранее установленное пользователем время и автономно выполняет необходимые настройки для поддержания высокой степени точности и соответствия цвета. Для большей четкости цветопередачи и изображения можно прикрепить козырек, чтобы предотвратить отвлекающие отражения и блики от внешних источников света.
Продукты UltraFine OLED Pro имеют тонкий, элегантный форм-фактор и небольшой вес, что позволяет легко перемещать их в разные комнаты и на рабочие места. Входящая в комплект подставка надежно крепится к задней части дисплея с помощью простого механизма в один щелчок и предлагает возможность регулировки высоты, поворота и наклона без ущерба для устойчивости и стиля.
«Наши новые дисплеи UltraFine OLED Pro, разработанные с учетом творческих потребностей, предлагают абсолютную визуальную точность, благодаря высокому качеству изображения, обеспеченному самоподсвечивающимися пикселями и надежной калибровкой», – сказал Сео Янг-чжэ, старший вице-президент и глава IT-подразделения компании LG Electronics Business Solutions. «Невероятная точность, широкий цветовой охват и способность достоверно воспроизводить HDR и SDR контент делают эти премиальные дисплеи идеальным решением для специалистов в области кино и цифровых медиа».
Новые мониторы LG UltraFine OLED Pro будут доступны на ключевых рынках по всему миру со следующего месяца.
Технические характеристики:
32BP95E
27BP95E
Дисплей
Дисплей
OLED
OLED
Размер
31,5 дюйма
27 дюймов
Разрешение
4K UHD (3840 x 2160)
4K UHD (3840 x 2160)
Цветовой охват (тип)
DCI-P3 99%
DCI-P3 99%
Коэффициент контрастности
1 000 000:1
1 000 000:1
HDR
OLED
Пиксельное затемнение
HDR
OLED
Пиксельное затемнение
HDR
DisplayHDR 400 и идеальный черный
DisplayHDR 400 и идеальный черный
Время отклика
1мс
1мс
Калибровка
Автокалибровка
Да, с помощью LG Calibration Studio
Да, с помощью LG Calibration Studio
HW Калибровка
Да
Да
Аксессуары
Автокалибровочный сенсор
Да
Да
Козырек для дисплея
Да
Да
Подключение
Интерфейс
USB-C с питанием 90 Вт
USB x1 восходящий поток
x3 нисходящий поток
HDMI
Display Port x2
USB-C с питанием 90 Вт
USB x1 восходящий поток
x3 нисходящий поток
HDMI
Display Port x2
Важно! О поступлении на локальные рынки будет сообщено дополнительно.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/displei-lg-ultrafine-oled-pro-2022-goda-ustanavlivayut-novyy-standart-kachestva-izobrazheniya.html isCopied
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