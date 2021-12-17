ДИСПЛЕИ LG ULTRAFINE OLED PRO 2022 ГОДА УСТАНАВЛИВАЮТ НОВЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Обладая точной цветопередачей и выдающимися характеристиками HDR, новые дисплеи отлично подходят для редактирования изображений и видео с высоким разрешением





СЕУЛ, 17 декабря 2021 года— LG Electronics (LG) вновь устанавливает высокие стандарты для профессиональных дисплеев, анонсировав мониторы LG UltraFineТМ OLED Pro 2022 года (модели 32BP95E, 27BP95E). Используя возможности самоподсвечивающихся пикселей OLED на рабочем столе, дисплеи обеспечивают точную цветопередачу и отличные характеристики HDR и SDR, которые необходимы специалистам по визуальным эффектам, видеоредакторам и другим представителям творческих профессий.

Новые 32 и 27-дюймовые модели OLED Pro от LG могут похвастаться экранами с разрешением 4K UHD (3 840 x 2 160), контрастностью 1 000 000:1 и 99% охватом цветового пространства DCI-P3, что делает их подходящими даже для самых детальных цифровых проектов. Оба дисплея предлагают автономное управление пикселями для высокой точности цветопередачи и контрастности, а поскольку OLED-дисплеи не требуют подсветки, мониторы UltraFine лишены отвлекающего эффекта ореола или размытия, характерного для многих ЖК-дисплеев.

Чтобы модели отображали яркие цвета как положено, в оптимальных для производительности условиях, дисплеи OLED Pro поставляются со съемными автокалибровочными сенсорами и козырьком для монитора. При совместном использовании с программным обеспечением LG Calibration Studio (возможно загрузить бесплатно) автокалибровочный сенсор измеряет излучаемый дисплеем свет в заранее установленное пользователем время и автономно выполняет необходимые настройки для поддержания высокой степени точности и соответствия цвета. Для большей четкости цветопередачи и изображения можно прикрепить козырек, чтобы предотвратить отвлекающие отражения и блики от внешних источников света.



Продукты UltraFine OLED Pro имеют тонкий, элегантный форм-фактор и небольшой вес, что позволяет легко перемещать их в разные комнаты и на рабочие места. Входящая в комплект подставка надежно крепится к задней части дисплея с помощью простого механизма в один щелчок и предлагает возможность регулировки высоты, поворота и наклона без ущерба для устойчивости и стиля.

«Наши новые дисплеи UltraFine OLED Pro, разработанные с учетом творческих потребностей, предлагают абсолютную визуальную точность, благодаря высокому качеству изображения, обеспеченному самоподсвечивающимися пикселями и надежной калибровкой», – сказал Сео Янг-чжэ, старший вице-президент и глава IT-подразделения компании LG Electronics Business Solutions. «Невероятная точность, широкий цветовой охват и способность достоверно воспроизводить HDR и SDR контент делают эти премиальные дисплеи идеальным решением для специалистов в области кино и цифровых медиа».

Новые мониторы LG UltraFine OLED Pro будут доступны на ключевых рынках по всему миру со следующего месяца.

Технические характеристики:

32BP95E 27BP95E Дисплей Дисплей OLED OLED Размер 31,5 дюйма 27 дюймов Разрешение 4K UHD (3840 x 2160) 4K UHD (3840 x 2160) Цветовой охват (тип) DCI-P3 99%

Adobe RGB 99% DCI-P3 99%

Adobe RGB 99% Коэффициент контрастности 1 000 000:1 1 000 000:1 HDR OLED Пиксельное затемнение HDR OLED Пиксельное затемнение HDR DisplayHDR 400 и идеальный черный DisplayHDR 400 и идеальный черный Время отклика 1мс 1мс Калибровка Автокалибровка Да, с помощью LG Calibration Studio Да, с помощью LG Calibration Studio HW Калибровка Да Да Аксессуары Автокалибровочный сенсор Да Да Козырек для дисплея Да Да Подключение Интерфейс USB-C с питанием 90 Вт USB x1 восходящий поток x3 нисходящий поток HDMI Display Port x2 USB-C с питанием 90 Вт USB x1 восходящий поток x3 нисходящий поток HDMI Display Port x2