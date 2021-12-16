ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ДОМАШНЕГО САДОВОДСТВА ОТ LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОВРЕМЕННУЮ КОНЦЕПЦИЮ ДЛЯ БОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧНОЙ И ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

Благодаря передовым технологиям, усовершенствованным за многие годы работы с бытовой техникой, умный сад позволяет потребителям выращивать собственную зелень круглый год





СЕУЛ. 16 декабря, 2021 года — Обновленная концепция экологического образа жизни LG Electronics (LG) будет представлена на международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2022 с помощью современной автономной техники для домашнего садоводства – LG tiiun.1 Tiiun, что в переводе с корейского означает «прорастать», – подходящее название для нового продукта LG, который позволяет даже начинающим садоводам выращивать овощи, травы и цветы в домашних условиях круглый год.2 Стильное и простое в использовании новаторское решение LG предлагает все преимущества полноценного сада без опасений о вредителях или неблагоприятном климате.

Разработанный как полностью автономный продукт, LG tiiun оснащен двумя полками, на каждой из которых можно разместить до шести универсальных лотков с семенами. Каждый лоток содержит 10 лунок для растений, поэтому пользователи могут быстрее и с меньшими хлопотами выращивать разнообразную зелень в домашних условиях всего за 4-8 недель, благодаря волшебству технологий и передовым ноу-хау LG.

LG tiiun был удостоен премии CES 2022 Innovation Award за инновационные технологии и дизайн, а также за различные преимущества для потребителей. Эта современная интеллектуальная система садоводства использует опыт LG во многих категориях бытовой техники, чтобы обеспечить надежные результаты и легкий, в основном автоматизированный процесс выращивания растений с применением различных технологий, собранных за десятилетия опыта разработки современных холодильников, водоочистителей и систем вентиляции.

Используя знаменитый инверторный компрессор LG, гибкая система контроля климата точно регулирует внутреннюю температуру tiiun, создавая благоприятные условия для органического роста. Помимо автоматической настройки температуры и освещения, имитирующего естественный цикл дня, интеллектуальная система садоводства LG подает воду восемь раз каждые 24 часа, а ее функция автополива циркулирует оптимальное количество влаги, помогая превратить семена в растения.

Внутренняя структура LG tiiun предназначена для повышения эффективности фотосинтеза, усиливая действие встроенного светодиодного источника света для ускорения процесса роста. Прозрачная дверца позволяет пользователям наблюдать за растениями, обеспечивая при этом герметичность для поддержания постоянной внутренней температуры и защиты от назойливых насекомых. С помощью мобильного приложения LG ThinQ™ можно наблюдать за всем процессом на расстоянии, проверять или изменять настройки и получать уведомления о необходимости пополнения резервуара для воды.

Будучи удобным решением для более экологичной и здоровой жизни в доме, LG tiiun также выгодно отличается простым и в то же время элегантным дизайном. Продукт представлен в двух изысканных и спокойных цветах: натуральный бежевый и природный зеленый, которые прекрасно гармонируют с любым стилем интерьера.

«LG tiiun – это практичное и удобное решение для занятых потребителей, которые хотят вести более экологичный и здоровый образ жизни у себя дома», – сказал Лю Чжэ-чеол, президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution. «Наша интеллектуальная система садоводства станет не только стильным дополнением к дому или квартире, а также позволит сделать процесс выращивания трав, листовой зелени и цветов увлекательным и простым даже для тех, кто не имеет опыта в садоводстве».

С 5 января LG tiiun и LG tiiun мини будут виртуально представлены на цифровом выставочном стенде LG в рамках CES 2022. Познакомиться с LG tiiun и другой инновационной бытовой техникой будет возможно в LG Home.



Важно! О поступлении на локальные рынки будет сообщено дополнительно.

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1«Концепция экологического образа жизни» используется только в контексте посадки и выращивания растений.

2Необходимые лотки для семян приобретаются отдельно. Виды могут отличаться в зависимости от рынка.

