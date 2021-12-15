ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ, КОТОРУЮ ВЫ ЗАСЛУЖИВАЕТЕ, ПО ВЕРСИИ LG

На выставке CES 2022 компания представит свое видение более легкого и комфортного образа жизни

— LG Electronics (LG) сегодня представила яркое видео с новым бренд-амбассадором LG SIGNATURE Джоном Леджендом, посвященное участию LG в международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2022. Тизерный ролик длительностью около 30 секун, снятый на тему «Лучшая жизнь, которую вы заслуживаете», приглашает гостей на мировую премьеру LG, официальное мероприятие в рамках участия LG в CES, которое можно будет посмотреть и онлайн 4 января в 22:00 по времени города Нур-Султан.

Исполняя свою праздничную песню You Deserve It All, Ледженд приглашает всех присоединиться к LG на выставке CES, чтобы испытать инновации, предоставляющие возможность жить лучшей жизнью, которую они заслуживают. На первой мировой премьере LG поклонники и подписчики бренда, посетившие сайт LG CES и глобальный канал YouTube, увидят и услышат о видении компании и о том, как LG движется вперед к тому, чтобы соответствовать последним лайфстайл тенденциям.



В соответствии с новым форматом CES 2022, LG объединяет физические и цифровые элементы, чтобы предоставить новые возможности для привлечения большего количества людей по всему миру. Используя продвинутые технологии виртуальной и дополненной реальности, LG планирует объединить посетителей в Лас-Вегасе и по всему миру, чтобы они смогли оценить уникальные преимущества последних инноваций и единое видение, которое их объединяет.



«Сегодня потребители заслуживают более легкой и насыщенной жизни, именно это побуждает LG внедрять инновации каждый день», – сказал Ли Чон-сок, глава Глобального Маркетингового Центра LG Electronics. «Мы с нетерпением ждем возможности показать на выставке CES, как LG может сделать жизнь лучше даже с учетом проблем, с которыми мы сталкиваемся ежедневно».





Приглашаем всех желающих лично познакомиться с мировой премьерой LG, посетив сайт www.LG.com/CES2022 4 января в 22:00 по времени города Нур-Султан.