Ноутбуки LG отличаются особыми функциями: корпус из наноуглерода и магния для легкости и мобильности, процессор Intel® Core™ i7 для сверхбыстрой работы, увеличенный срок службы батареи. Если вам нужен ноутбук для работы, игр или других творческих занятий, у нас есть модель, соответствующая вашему бюджету и предпочтениям.