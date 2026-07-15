We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Сушильная машина LG DUAL Inverter Heat Pump™ c тепловым насосом и автоочисткой конденсатора, 9кг
Энергоэффективность
Класс энергоэффективности А⁺⁺⁺
(Класс энергоэффективности A++ +) в соответствии со стандартом ЕС EN 61121 и регламентом ЕС № 392/2012
Eco Hybrid™
Eco Hybrid™
*Испытания проведены компанией Intertek в апреле 2018 г., загрузка 9 кг по стандарту IEC, цикл Хлопок, сравнение между режимами экономии энергии и времени.
Всегда готова к работе
Всегда готова к работе
*Периодичность работы «Автоматической очистки» может отличаться в зависимости от загрузки и изначального количества влаги в белье.
*Удаление до 99,9% микроорганизмов и аллергенов подтверждено Британской организацией по борьбе с аллергией (BAF)
Одежда снова как новая
Умная сушка
*Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.
Smart Pairing
Сушильная машина получает информацию о цикле стирки от стиральной машины (Wi-Fi) и автоматически устанавливает необходимый цикл сушки, чтобы гарантировать сохранение внешнего вида и качества одежды.
Загрузка дополнительных программ
Загружайте последние обновления и новые программы сушки, например, «Одежда для спорта», «Освежить одеяло», «Нижнее белье» или «Антисминание».
Дистанционное управление
Контролируйте процесс сушки в любое время, в любом месте.
Smart Diagnosis™
Технология Smart Diagnosis™ позволяет быстро устранить большинство мелких дефектов до того, как они станут серьёзными.
Варианты установки
Варианты установки
*Если у вас недотсаточно места для установки, вы можете поставить сушильную машину на стиральную при помощи специального устройста – полки, для установки 2в1. Она является и соединяющим две машины аксессуаром, а так же удобно полкой, которая может выдержать нагрузку до 16 кг.
Вопросы и ответы
Как выбрать новую сушильную машину?
При выборе сушильной машины учитывайте следующее:
1. Загрузка, соответствующая размеру вашей семьи.
2. Программы сушки, подходящие вашим потребностям.
3. Умные функции и приложения, такие как LG ThinQ.
4. Пространство, необходимое для установки сушильно1 машины.
5. Надёжность и качество сервисного обслуживания.
6. Энергоэффективность, влияющую на ваши счета за электроэнергию.
Нужна ли установка дополнительной вентиляции?
Сушильные машины LG не требуют установки вентиляции и могут использоваться в любом месте без ограничений по пространству.
Что нужно знать перед установкой стиральной и сушильной машин друг на друга?
Рассмотрите следующие факторы, чтобы убедиться, что ваша стиральная и сушильная машины, установленные друг на друга, безопасны, надежны и просты в использовании.
1. Совместимость: Сначала убедитесь, что модели стиральной и сушильной машин совместимы между собой. Сушильные машины LG следует устанавливать только на стиральные машины LG глубиной: 565 - 615 мм
2. Пространство для установки: Проверьте размеры места, где будут установлены стиральная и сушильная машины. Также убедитесь, что есть достаточно места для открытия дверец обеих машин.
3. Профессиональная установка: Сушильную машину можно надежно закрепить на стиральной машине LG с помощью специального комплекта для установки в колонну. Работы по установке и проверке правильности монтажа должны выполняться только квалифицированным специалистом.
Каков типичный срок службы сушильной машины?
Срок службы сушильной машины может отличаться в зависимости от нескольких факторов, таких как качество товара, частота использования и уход.
Регулярный уход помогает продлить срок службы сушильной машины.
1. Очищайте область вокруг фильтра до и после сушки, а также поддерживайте чистоту двойного ворсового фильтра, промывая его водой.
2. Удаляйте пыль внутри сушильной машины и проветривайте её, слегка приоткрывая дверцу до и после использования.
3. Рекомендуется ухаживать за конденсатором и барабаном, используя функции «Уход за конденсатором» и «Уход за барабаном».
Какие вещи не следует сушить в сушильной машине?
Проверьте этикетку по уходу за тканью на одежде и сушите её в соответствии с рекомендуемым методом сушки.
Не сушите следующие вещи:
- Предметы, которые могут стать причиной пожара: одежду с легковоспламеняющимися веществами, такими как воск, масло, краска, бензин, обезжириватели, растворители для химчистки, керосин и т. д.; электроодеяла; ковры
- Термочувствительную одежду
Сколько времени занимает сушка одежды в сушильной машине с тепловым насосом?
Время сушки одежды в сушильной машине с тепловым насосом может варьироваться в зависимости от таких факторов, как тип ткани и вес белья.
1. Тип ткани: одежда из плотных материалов, таких как джинсовая ткань, сохнет дольше, чем более лёгкие ткани, например, полиэстер.
2. Вес белья: чем больше белья загружено, тем больше времени потребуется для сушки.
Характеристики
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА - Цвет корпуса
Белый
МОЩНОСТЬ - Макс. вес белья для сушки (кг)
9
РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600 x 850 x 660
ЭНЕРГИЯ - Класс энергоэффективности (сушка)
A++
ФУНКЦИИ - Самоочищающийся конденсатор
Да
ФУНКЦИИ - Перенавешиваемая дверца
Да
Все характеристики
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
Цвет корпуса
Белый
Тип дверцы
Закаленное стекло
МОЩНОСТЬ
Макс. вес белья для сушки (кг)
9
УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ
Тип дисплея
LED с сенсорным экраном
Таймер задержки
3-19 часов
Индикатор блокировки дверцы
Нет
Значок индикатора
18:88
ФУНКЦИИ
Самоочищающийся конденсатор
Да
Технология 6 Motion DD
Нет
AI DD
Нет
Автоматический перезапуск
Нет
Подсветка барабана
Да
Гибридная сушка EcoHybrid
Да
DUAL Inverter HeatPump
Да
Двойной фильтр-уловитель пуха
Да
Гофрирование внутри барабана
Нет
Индикатор отсутствия воды
Да
Сигнал окончания цикла
Да
Тип источника нагрева
Электрический тепловой насос
Инверторный двигатель с прямым приводом
Нет
Инверторный мотор
Да
Ножки для регулировки уровня
Да
LoadSense
Нет
Перенавешиваемая дверца
Да
Сенсорное определение сухости белья
Да
Тип
Осушитель конденсатора (без вентиляции)
ЭНЕРГИЯ
Класс энергоэффективности (сушка)
A++
ШТРИХКОД
Штрих-код
8806084092311
УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Цикл загрузки
Да
Умное соединение Smart Pairing
Да
Мониторинг энергопотребления
Да
Удаленный пуск и контроль цикла
Да
Умная диагностика
Да
ThinQ(Wi-Fi)
Да
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Глубина с открытой на 90˚дверью (мм)
1115
Размеры ящика (ШxВxГ мм)
660 x 890 x 702
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600 x 850 x 660
Вес с упаковкой (кг)
57.0
Масса (кг)
53.0
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Антискладки
Да
Звуковой сигнал вкл/выкл
Да
Замок от детей
Да
Обслуживание конденсатора
Да
Отсрочка завершения стирки
Да
Обслуживание барабана
Да
Подсветка барабана
Да
Уровень сушки
3 уровня
Время сушки
Нет
Избранное
Нет
Меньше времени
Да
Больше времени
Да
Сушка на лотке
Нет
Дистанционный пуск
Да
Функция «Пар» (Steam)
Нет
Wi-Fi
Да
ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ
Совместимость с LG TWINWash
Нет
Полка для сушки
Нет
ПРОГРАММЫ
Спортивная
Да
Сушка холодным воздухом
Нет
Умная сушка
Нет
Гипоаллергенная
Да
Освежение постельного белья
Нет
Объемные вещи
Нет
Хлопок
Да
Хлопок+
Да
Деликатная
Да
Моя программа
Да
Освежить пуховик
Нет
Пуховые вещи
Да
Повседневная
Да
Джинсы
Нет
Смешанная
Да
Быстро 30
Да
Быстрая сушка
Нет
Сушка на решетке
Да
Освежение
Нет
Забота о коже
Нет
Гигиена паром
Нет
Освежение паром
Нет
Полотенца
Да
Детская одежда
Нет
Гипоаллергенная
Нет
Верхняя одежда
Нет
Быстро 34
Нет
Спортивная
Нет
Синтетика
Нет
Время сушки
Нет
Шерсть
Нет
Теплый воздух
Да
Шерсть
Да
Что говорят
Наш выбор для Вас
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.