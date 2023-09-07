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Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 8.5 кг, стирка с паром Steam+, TurboWash39, ThinQ
Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 8.5 кг, стирка с паром Steam+, TurboWash39, ThinQ
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Интеллектуальная система определения типа ткани
*Испытание проведено компанией Intertek в марте 2019 года.
Цикл стирки «Хлопок» с 2 кг нижнего белья по сравнению с обычным циклом стирки хлопка LG (FC1450S2W). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
*Технология AI Direct Drive доступна для трех режимов стирки («Хлопок», «Смешанные ткани», «Простой уход»).
*Цикл гипоаллергенной обработки Allergy Care, одобренный Allergy UK (British Allergy Foundation), уничтожает 99,9% домашних пылевых клещей.
Результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
*Протестировано Intertek в декабре 2018 года. Основано на стандарте AATCC. Цикл стирки Хлопок с опцией «Без складок» (3 рубашки) по сравнению с циклом Хлопок без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от типа белья и других условий.
* Дополнительная функция «Без складок» доступна для 6 режимов стирки.
*Снижение на 99,99% концентрации Коронавируса человека 229Е на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано Национальным институтом Чонбук, Март, 2020 г.
**Снижение на 99,99% концентрации вируса PEDV на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано Национальным институтом Чоннам, Март, 2020 г.
***Снижение на 99,99% концентрации бактерий Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано под надзором TUV STD, Май, 2020 г.
Больше загрузка, тот же размер
* Продукт может отличаться от представленного изображения.
*Список голосовых помощников, совместимых со стиральной машины, может отличаться в зависимости от страны и персональных настроек системы «Умного дома».
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Характеристики
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
-
8.5
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 470
-
Функция «Пар» (Steam)
-
●
Все характеристики
-
Цвет корпуса
-
Белый
-
Умная диагностика
-
●
-
Тип дисплея
-
LED
-
Таймер задержки
-
●
-
Индикатор блокировки дверцы
-
●
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 470
-
Масса (кг)
-
56
-
Размеры ящика (ШxВxГ мм)
-
660 x 890 x 580
-
Вес с упаковкой (кг)
-
60
-
Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)
-
490
-
Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г' мм)
-
1015
-
Energy Efficiency Class (Wash)
-
А
-
Инверторный двигатель с прямым приводом
-
●
-
Функция «Пар» (Steam)
-
●
-
Технология 6 Motion DD
-
●
-
AI DD
-
●
-
Автоматический перезапуск
-
●
-
Сигнал окончания цикла
-
●
-
Система обнаружения пены
-
●
-
Гипоаллергенная (стирка)
-
●
-
Одежда для малышей
-
●
-
Хлопок
-
●
-
Деликатная
-
●
-
Пoлocк.+Отжим
-
●
-
Спортивная одежда (Для активного отдыха)
-
●
-
Очистка барабана
-
●
-
Смешанная
-
●
-
Шерсть
-
●
-
Бecшyмнaя
-
●
-
Быстро 14
-
●
-
Эко 40-60
-
●
-
Звуковой сигнал вкл/выкл
-
●
-
Блокировка от детей
-
●
-
Предварительная стирка
-
●
-
Функция «Пар» (Steam)
-
●
-
Температура
-
Холодная/20/30/40/60/95
-
Очистка барабана
-
●
-
Простой уход за складками
-
●
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
-
8.5
-
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