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Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 8.5 кг, стирка с паром Steam+, TurboWash39, ThinQ

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Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 8.5 кг, стирка с паром Steam+, TurboWash39, ThinQ

F2V3GS6W

Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 8.5 кг, стирка с паром Steam+, TurboWash39, ThinQ

Интеллектуальная система определения типа ткани

Функция пара Steam

Инверторный мотор с системой прямого привода

10 лет гарантии

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AI DD™

Интеллектуальная система определения типа ткани

В память стиральной машины заложена база данных из 20 000 возможных сочетаний тканей. Анализ этих данных позволяет подбирать свой алгоритм стирки для каждого типа белья. Как результат - высокое качество стирки и на 18% меньше повреждений ткани.

*Испытание проведено компанией Intertek в марте 2019 года.

Цикл стирки «Хлопок» с 2 кг нижнего белья по сравнению с обычным циклом стирки хлопка LG (FC1450S2W). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.

*Технология AI Direct Drive доступна для трех режимов стирки («Хлопок», «Смешанные ткани», «Простой уход»).

Что такое AI DD™?1

Что такое AI DD™?

Интеллектуальная система определения типа ткани AI DD™ способна распознавать не только вес, но и характеристики ткани, такие как плотность и мягкость, с точностью подбирая оптимальный алгоритм стирки.
Забота о здоровье3
Steam™

Забота о здоровье

Технология LG Steam ™ удаляет вирусы, бактерии и до 99.9% бытовых аллергенов, заботясь о здоровье вашей семьи.

*Цикл гипоаллергенной обработки Allergy Care, одобренный Allergy UK (British Allergy Foundation), уничтожает 99,9% домашних пылевых клещей.

Результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.

*Протестировано Intertek в декабре 2018 года. Основано на стандарте AATCC. Цикл стирки Хлопок с опцией «Без складок» (3 рубашки) по сравнению с циклом Хлопок без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от типа белья и других условий.

* Дополнительная функция «Без складок» доступна для 6 режимов стирки.

Удаление до 99,9% аллергенов1

Удаление до 99,9% аллергенов

Удаление вирусов, бактерий и до 99,9% аллергенов

*Снижение на 99,99% концентрации Коронавируса человека 229Е на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано Национальным институтом Чонбук, Март, 2020 г.

**Снижение на 99,99% концентрации вируса PEDV на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано Национальным институтом Чоннам, Март, 2020 г.

***Снижение на 99,99% концентрации бактерий Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано под надзором TUV STD, Май, 2020 г.

Увеличенная загрузка

Больше загрузка, тот же размер

Улучшенная система амортизаторов снижает уровень вибраций во время стирки. Это позволяет увеличить объем барабана, не увеличивая размеры корпуса стиральной машины.

* Продукт может отличаться от представленного изображения.

Современный и практичный1
Дизайн

Современный и практичный

Сенсорная панель была усовершенствована для удобства использования, а символы на дисплее стали крупнее

*Список голосовых помощников, совместимых со стиральной машины, может отличаться в зависимости от страны и персональных настроек системы «Умного дома».

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

Загрузка
8,5 кг
Размеры (Ш х Г х В)
600 × 470 × 850
Основная технология
Искусственный Интеллект AI DD
ОСОБЕННОСТИ
Мобильная диагностика, функция "добавить белье", низкий уровень шума

Характеристики

Макс. вес белья для стирки (кг)

8.5

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 470

Функция «Пар» (Steam)

Все характеристики

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Цвет корпуса

Белый

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

Таймер задержки

Индикатор блокировки дверцы

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 470

Масса (кг)

56

Размеры ящика (ШxВxГ мм)

660 x 890 x 580

Вес с упаковкой (кг)

60

Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)

490

Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г' мм)

1015

ЭНЕРГИЯ

Energy Efficiency Class (Wash)

А

ФУНКЦИИ

Инверторный двигатель с прямым приводом

Функция «Пар» (Steam)

Технология 6 Motion DD

AI DD

Автоматический перезапуск

Сигнал окончания цикла

Система обнаружения пены

ПРОГРАММЫ

Гипоаллергенная (стирка)

Одежда для малышей

Хлопок

Деликатная

Пoлocк.+Отжим

Спортивная одежда (Для активного отдыха)

Очистка барабана

Смешанная

Шерсть

Бecшyмнaя

Быстро 14

Эко 40-60

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Звуковой сигнал вкл/выкл

Блокировка от детей

Предварительная стирка

Функция «Пар» (Steam)

Температура

Холодная/20/30/40/60/95

Очистка барабана

Простой уход за складками

МОЩНОСТЬ

Макс. вес белья для стирки (кг)

8.5

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F2V3GS6W

Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 8.5 кг, стирка с паром Steam+, TurboWash39, ThinQ

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