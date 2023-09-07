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Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 10.5 кг, стирка с паром Steam, дверь из закаленного стекла, ThinQ
Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 10.5 кг, стирка с паром Steam, дверь из закаленного стекла, ThinQ
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Характеристики
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
-
10.5
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 565
-
Функция «Пар» (Steam)
-
●
Все характеристики
-
Цвет корпуса
-
Темно-серебристый
-
Умная диагностика
-
●
-
Тип дисплея
-
LED
-
Таймер задержки
-
●
-
Индикатор блокировки дверцы
-
●
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 565
-
Масса (кг)
-
70
-
Размеры ящика (ШxВxГ мм)
-
660 x 890 х 660
-
Вес с упаковкой (кг)
-
74
-
Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)
-
590
-
Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г' мм)
-
1100
-
Energy Efficiency Class (Wash)
-
А
-
Инверторный двигатель с прямым приводом
-
●
-
Функция «Пар» (Steam)
-
●
-
Технология 6 Motion DD
-
●
-
AI DD
-
●
-
Автоматический перезапуск
-
●
-
Сигнал окончания цикла
-
●
-
TurboWash
-
●
-
Система обнаружения пены
-
●
-
Гипоаллергенная (стирка)
-
●
-
Одежда для малышей
-
●
-
Хлопок
-
●
-
Деликатная
-
●
-
Спортивная одежда (Для активного отдыха)
-
●
-
Очистка барабана
-
●
-
Смешанная
-
●
-
Шерсть
-
●
-
Быстро 14
-
●
-
TurboWash 59
-
●
-
Эко 40-60
-
●
-
Звуковой сигнал вкл/выкл
-
●
-
Дистанционный пуск
-
●
-
Блокировка от детей
-
●
-
Предварительная стирка
-
●
-
Функция «Пар» (Steam)
-
●
-
Температура
-
Холодная/20/30/40/60/95
-
Очистка барабана
-
●
-
TurboWash
-
●
-
Простой уход за складками
-
●
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
-
10.5
-
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