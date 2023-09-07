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Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 9 кг, Steam, дверь из закаленного стекла, ThinQ™
Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 9 кг, Steam, дверь из закаленного стекла, ThinQ™
* Испытание проведено компанией Intertek в марте 2019 г. Цикл стирки хлопка с 2 кг нижнего белья по сравнению с обычным циклом стирки хлопка LG (сравните модели F4V9RWP2W и FC1450S2W). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
*Цикл гипоаллергенной обработки Allergy Care, одобренный Allergy UK (British Allergy Foundation), уничтожает 99,9% домашних пылевых клещей.
Результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
*Испытание проведено компанией Intertek в декабре 2018 года на основе стандарта AATCC. Цикл стирки хлопка с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки хлопка без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
*Дополнительная функция «Разглаживание складок» доступна для 6 режимов стирки.
* Испытание проведено компанией Intertek в июле 2013 г. Бактерицидное действие доказано для бактерии P.aeruginosa на нержавеющей стали по сравнению с первоначальным количеством бактерий через 12 дней.
*1 год гарантии на стиральную машину
*10 лет гарантии на инверторный прямой привод(работа и выезд оплачивается потребителем)
* Изображение товара на сайте может отличаться от фактического внешнего вида.
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Характеристики
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
-
9
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 560
-
Функция «Пар» (Steam)
-
●
Все характеристики
-
Цвет корпуса
-
Белый
-
Умная диагностика
-
●
-
Тип дисплея
-
LED
-
Таймер задержки
-
●
-
Индикатор блокировки дверцы
-
●
-
Гипоаллергенная (стирка)
-
●
-
Одежда для малышей
-
●
-
Хлопок
-
●
-
Деликатная
-
●
-
Спортивная одежда (Для активного отдыха)
-
●
-
Очистка барабана
-
●
-
Смешанная
-
●
-
Шерсть
-
●
-
Быстро 14
-
●
-
TurboWash 59
-
●
-
Эко 40-60
-
●
-
Звуковой сигнал вкл/выкл
-
●
-
Дистанционный пуск
-
●
-
Блокировка от детей
-
●
-
Предварительная стирка
-
●
-
Вращение
-
●
-
Функция «Пар» (Steam)
-
●
-
Температура
-
Холодная/20/30/40/60/95
-
Очистка барабана
-
●
-
TurboWash
-
●
-
Простой уход за складками
-
●
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
-
9
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 560
-
Масса (кг)
-
70
-
Размеры ящика (ШxВxГ мм)
-
660 x 890 х 660
-
Вес с упаковкой (кг)
-
74
-
Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)
-
590
-
Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г' мм)
-
1100
-
Energy Efficiency Class (Wash)
-
А
-
Инверторный двигатель с прямым приводом
-
●
-
Функция «Пар» (Steam)
-
●
-
Технология 6 Motion DD
-
●
-
Добавление вещи
-
●
-
AI DD
-
●
-
Автоматический перезапуск
-
●
-
Сигнал окончания цикла
-
●
-
TurboWash
-
●
-
Система обнаружения пены
-
●
-
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