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Стиральная машина с двумя барабанами, функцией быстрой стирки TurboWash и паром True Steam

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Стиральная машина с двумя барабанами, функцией быстрой стирки TurboWash и паром True Steam

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Стиральная машина с двумя барабанами, функцией быстрой стирки TurboWash и паром True Steam

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Отдельные циклы стирки

Отдельные циклы стирки

Стирайте одновременно большие объемы белья с помощью основного барабана и небольшое количество вещей, требующих деликатного ухода, в TWINWash™Mini благодаря комбинированной загрузке до 20,5 кг (17 кг 3,5 кг). Сократите время стирки в 2 раза!
Обычная стирка в сравнении с TWINWash

Обычная стирка в сравнении с TWINWash

С общей загрузкой до 20,5 кг (17 кг 3,5 кг)
можно запускать 2 цикла одновременно,
сокращая время стирки в два раза.
Экономия пространства

Экономия пространства

Нет необходимости использовать дополнительное пространство - TWINWash™Mini располагается прямо под основным барабаном.
Сенсорная панель управления

Сенсорная панель
управления





















Бережная забота для особенных вещей

Бережная забота для
особенных вещей

Ручная стирка без использования рук. Специальные циклы для стирки нижнего белья, спортивной одежды, деликатных тканей предназначены для того, чтобы обеспечивать тщательную очистку и надлежащий уход за вашей одеждой. А цикл очистки барабана Tub Clean помогает содержать его в свежести и чистоте.
Система прямого привода

Система прямого привода

Инверторный мотор с прямым приводом крепится непосредственно к барабану без ремня. За счет сокращения числа механических деталей уменьшаются затраты энергии и повышается эффективность стирки, снижаются шум и вибрация. Такая конструкция делает стиральные машины LG более надежными и экономичными.
NFC Tag On

NFC Tag On

Стиральные машины, оснащенные технологией Smart ThinQ, превосходят другие модели своего класса. Интеллектуальные функции позволяют управлять стиркой и отслеживать ход цикла в любом месте. Вы можете отслеживать потребление электроэнергии и добавлять новые циклы стирки по мере их появления в течение всего срока службы стиральной машины
Мобильная диагностика Smart Diagnosis

Мобильная диагностика
Smart Diagnosis

Функция мобильной диагностики позволяет выполнить проверку работы стиральной машины без вызова специалистов сервисного центра.

LG TWIN Wash™

Узнайте, как можно выполнять несколько дел одновременно с помощью уникальной стиральной машины TWINWash.

          

          

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Печать

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ(ОСНОВНОЙ БАРАБАН)

Тип установки

Отдельностоящая

Максимальная скорость отжима

1000

Диапазон температуры стирки, ℃

Холодная/30/40/60/95

Тип барабана

Пузырьковый

Управление

Сенсорное

ГАБАРИТЫ И ДИЗАЙН(ОСНОВНОЙ БАРАБАН)

Размеры (Ш x Г x В), мм

700 х 835 х 990

Глубина, см

43

Цвет

Стальной

Цвет дверцы

Хром с черной накладкой

Вес, кг

100

ЗАГРУЗКА

Тип загрузки

Фронтальная

Максимальная загрузка при стирке, кг

17

ТЕХНОЛОГИИ(ОСНОВНОЙ БАРАБАН)

Функция пара TrueSteam

Функция быстрой стирки TurboWash

Функция сушки EcoHybrid

Инверторный мотор с прямым приводом

Мобильная диагностика Smart Diagnosis

6 движений заботы

ПРОГРАММЫ СТИРКИ(ОСНОВНОЙ БАРАБАН)

Количество программ

12

Хлопок

Хлопок Эко

Хлопок Быстро

Хлопок макс.

Хлопок + Пар

Синтетика

Смешанные ткани

Бережная / Деликатная

Забота о здоровье

Гипоаллергенная стирка

Шерсть

Пуховое одеяло

Гигиена

Одежда малыша

Удаление пятен

Спортивная одежда

Темные ткани

Бесшумная стирка / Тихая

Повседневная стирка

Интенсивно 60

Быстро 30

Быстро 14

Освежить

Моя программа

Полоскание+Отжим

Отжим

Объёмные вещи

БИО уход

Бережное кипячение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ(ОСНОВНОЙ БАРАБАН)

Режим таймера

Функция очистки барабана

Звуковой сигнал Вкл/Выкл

Программа "Без складок"

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ(ОСНОВНОЙ БАРАБАН)

Класс энергоэффективности

A

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ(МИНИ-БАРАБАН)

Тип установки

Отдельностоящая

Максимальная скорость отжима

700

Управление

Сенсорное

ГАБАРИТЫ И ДИЗАЙН(МИНИ-БАРАБАН)

Размеры (Ш x Г x В), мм

700 x 770 x 360

Цвет

Стальной

Цвет дверцы

Хром с черной накладкой

Глубина в открытом состоянии, см

130

ЗАГРУЗКА(МИНИ-БАРАБАН)

Максимальная загрузка при стирке, кг

3.5

ТЕХНОЛОГИИ(МИНИ-БАРАБАН)

Функция пара TrueSteam

Функция быстрой стирки TurboWash

Функция сушки EcoHybrid

Инверторный мотор с прямым приводом

Мобильная диагностика Smart Diagnosis

"6 движений заботы"

ПРОГРАММЫ СТИРКИ(МИНИ-БАРАБАН)

Количество программ

6

Стандартная стирка

Нижнее белье

Шелк / Шерсть

Кипячение

Хлопок 60⁰

Полоскание и отжим

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ(МИНИ-БАРАБАН)

Дополнительное полоскание

Функция очистки барабана

Блокировка от детей

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Стиральная машина LG FH0C8CDSK7W

TW7000WS

Стиральная машина с двумя барабанами, функцией быстрой стирки TurboWash и паром True Steam

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