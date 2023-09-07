Стиральная машина с двумя барабанами, функцией быстрой стирки TurboWash и паром True Steam

Ручная стирка без использования рук. Специальные циклы для стирки нижнего белья, спортивной одежды, деликатных тканей предназначены для того, чтобы обеспечивать тщательную очистку и надлежащий уход за вашей одеждой. А цикл очистки барабана Tub Clean помогает содержать его в свежести и чистоте.