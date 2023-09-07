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Стиральная машина с двумя барабанами, функцией быстрой стирки TurboWash и паром True Steam
Стиральная машина с двумя барабанами, функцией быстрой стирки TurboWash и паром True Steam
Все характеристики
-
Тип установки
-
Отдельностоящая
-
Максимальная скорость отжима
-
1000
-
Диапазон температуры стирки, ℃
-
Холодная/30/40/60/95
-
Тип барабана
-
Пузырьковый
-
Управление
-
Сенсорное
-
Размеры (Ш x Г x В), мм
-
700 х 835 х 990
-
Глубина, см
-
43
-
Цвет
-
Стальной
-
Цвет дверцы
-
Хром с черной накладкой
-
Вес, кг
-
100
-
Тип загрузки
-
Фронтальная
-
Максимальная загрузка при стирке, кг
-
17
-
Функция пара TrueSteam
-
●
-
Функция быстрой стирки TurboWash
-
●
-
Функция сушки EcoHybrid
-
–
-
Инверторный мотор с прямым приводом
-
●
-
Мобильная диагностика Smart Diagnosis
-
●
-
6 движений заботы
-
●
-
Количество программ
-
12
-
Хлопок
-
●
-
Хлопок Эко
-
–
-
Хлопок Быстро
-
–
-
Хлопок макс.
-
–
-
Хлопок + Пар
-
–
-
Синтетика
-
–
-
Смешанные ткани
-
–
-
Бережная / Деликатная
-
●
-
Забота о здоровье
-
–
-
Гипоаллергенная стирка
-
●
-
Шерсть
-
●
-
Пуховое одеяло
-
●
-
Гигиена
-
–
-
Одежда малыша
-
–
-
Удаление пятен
-
–
-
Спортивная одежда
-
●
-
Темные ткани
-
–
-
Бесшумная стирка / Тихая
-
●
-
Повседневная стирка
-
–
-
Интенсивно 60
-
–
-
Быстро 30
-
–
-
Быстро 14
-
–
-
Освежить
-
●
-
Моя программа
-
●
-
Полоскание+Отжим
-
●
-
Отжим
-
–
-
Объёмные вещи
-
●
-
БИО уход
-
–
-
Бережное кипячение
-
●
-
Режим таймера
-
●
-
Функция очистки барабана
-
●
-
Звуковой сигнал Вкл/Выкл
-
●
-
Программа "Без складок"
-
●
-
Класс энергоэффективности
-
A
-
Тип установки
-
Отдельностоящая
-
Максимальная скорость отжима
-
700
-
Управление
-
Сенсорное
-
Размеры (Ш x Г x В), мм
-
700 x 770 x 360
-
Цвет
-
Стальной
-
Цвет дверцы
-
Хром с черной накладкой
-
Глубина в открытом состоянии, см
-
130
-
Максимальная загрузка при стирке, кг
-
3.5
-
Функция пара TrueSteam
-
–
-
Функция быстрой стирки TurboWash
-
–
-
Функция сушки EcoHybrid
-
–
-
Инверторный мотор с прямым приводом
-
●
-
Мобильная диагностика Smart Diagnosis
-
●
-
"6 движений заботы"
-
–
-
Количество программ
-
6
-
Стандартная стирка
-
●
-
Нижнее белье
-
●
-
Шелк / Шерсть
-
●
-
Кипячение
-
●
-
Хлопок 60⁰
-
●
-
Полоскание и отжим
-
●
-
Дополнительное полоскание
-
●
-
Функция очистки барабана
-
●
-
Блокировка от детей
-
●
-
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