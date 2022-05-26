5 фактов о сушильных машинах

Жизнь мегаполисов диктует свои правила: мы живем на высокой скорости и часто нам не хватает времени на выполнение рутинных дел. На помощь приходят современные бытовые приборы, как, например, сушильные машины. Рассмотрим несколько фактов, которые изменят ваше мнение о работе автономной сушильной машины и помогут вам сделать выбор в пользу ее покупки.



1. Регулируемая температура

Возможность регулировки температуры в сушильных машинах LG позволяет избежать усадки вещей и надолго сохранить презентабельный внешний вид. Перед тем как класть одежду в машину, следует внимательно изучить требования по уходу за ней и установить оптимальный градус сушки. Технологии сушильных машин LG позволяют использовать низкие температуры для более бережного ухода за тканями, а различные программы и дополнительные функции, регулирующие степень просушки, обеспечивают большую эффективность в сравнении с режимом сушки в стиральной машине.







2. Экономия времени

Сушильная машина позволяет сократить время ухода за вещами. Особенную ценность она приобретает в большой семье, поскольку ее наличие позволяет стирать и сушить одновременно большое количество вещей.

Сушильная машина также облегчает процесс глажки. Чтобы избежать образования складок на одежде, необходимо вынуть ее из машины сразу после завершения цикла работы. Некоторые ткани не потребуют дополнительной глажки после просушки в машине, поэтому вещи будут сразу готовы к использованию. Кроме того, сушильные машины LG предоставляют возможность загрузки дополнительных программ сушки, например, «Антисминание», чтобы обеспечить подходящий режим ухода за вещами.







3. Вместительность

Максимальная загрузка стиральной машины 2 в 1 при сушке уступает загрузке при стирке на несколько килограммов. Например, для сушильной машины LG DC90V5V9S она составляет 9 килограммов. При этом ее габариты 600 × 690 × 850. Сравним со стандартной стиральной машиной с функцией сушки LG F1K3CH2T с габаритами 700 × 990 × 770. Вместимость этой модели для стирки вещей составляет 17 килограммов. Для сушки одежды она позволяет загрузить лишь 10 килограммов. Большая разница в объемах может привести к неэффективному использованию прибора.







4. Энергоэффективность

Снижая потребление энергии, вы не только заботитесь об экологии, но и существенно сокращаете счет за электричество. Для этого советуем выбирать сушильные машины LG с тепловым насосом, которые расходуют меньше электроэнергии по сравнению с моделями с обычным мотором. Все дело в том, что в таких сушильных машинах большая часть горячего воздуха сохраняется и используется повторно. Наличие энергосберегающего режима работы и датчиков, оптимизирующих процесс сушки, сократят ваши расходы на электроэнергию и помогут окупить покупку сушильной машины за короткий период времени.

Важным пунктом в пользу покупки автономной сушильной машины LG послужит наличие двухроторного инверторного компрессора, который обеспечивает энергоэффективность класса А+++ и длительный срок эксплуатации бытового прибора.







5. Сокращает количество пыли

Важным отличием автономной сушильной машины является наличие специальных фильтров, препятствующих распространению пыли и ворса и обеспечивающих бесперебойную работу.

Помимо стандартных режимов работы, обеспечивающих полную или частичную сушку вещей, в сушильных машинах LG есть гипоаллергенный режим, который подойдет как для детских вещей, так и для вещей тех, кто чувствителен к самым мелким частицам пыли.



Надеемся, информация окажется полезной при выборе сушильной машины LG.