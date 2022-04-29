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Современный темп жизни диктует свои правила — нужно всегда находиться в движении, быть мобильным и оставаться на связи в любое время. В таких реалиях беспроводные наушники — незаменимый атрибут каждого, кто хочет идти в ногу со временем.Передовые технологии, инновационный дизайн и качественно новое звучание — все это сочетают в себе беспроводные наушники LG TONE Free FP9.
1. Чистый и трехмерный звук
LG TONE Free FP9 — наушники с по-настоящему объемным звучанием. Благодаря технологии HSP от Meridian вы сможете насладиться реалистичным трехмерным звуком и его качеством премиум-класса.
2. Активное шумоподавление
Наушники LG TONE Free FP9 оснащены передовой системой активного шумоподавления. Новый трехнаправленный микрофон с усовершенствованным динамиком распознает и блокирует внешний шум, создавая схожий по громкости анти-шум. Где бы вы ни находились — в многолюдном помещении или в центре города в час пик - в наушниках LG TONE Free FP9 вам гарантирован чистый и качественный звук без помех. Будьте всегда на связи.
3. 24 часа работы от одной зарядки
Если музыка сопровождает вас во всем, что вы делаете, наушники LG TONE Free FP9 станут вашими незаменимыми помощниками. Они способны работать в режиме воспроизведения без дополнительной подзарядки 24 часа (14 часовая батарея зарядного устройства и 10 часовая батарея наушников). При разряженной батарее вам понадобится всего 5 минут зарядки, чтобы наушники работали в режиме прослушивания один час. Наслаждайтесь музыкой в любое время.
4. Режим шепота
Вы можете сохранять конфиденциальность своих разговоров в любом окружении - просто включите режим шепота в приложении Tone Free. Используйте один наушник в качестве микрофона, поднесите его ближе ко рту и говорите шепотом - ваш собеседник на другом конце линии будет слышать вас громко и четко. Разговаривайте о важном без ограничений.
5. Беспроводное подключение к любому устройству
Беговая дорожка, игровая консоль, домашний компьютер или кресло самолета — теперь вы сможете наслаждаться качественным звуком на любом устройстве даже без bluetooth! Подключите зарядный футляр наушников к источнику питания с помощью USB-C или AUX и почувствуйте свободу и комфорт беспроводного прослушивания.