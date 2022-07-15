5 полезных советов о том, как начать экологически чистую жизнь

Экологические проблемы Земли – такие как таяние полярных ледников, глобальное изменение климата, накопление миллионов тонн мусора, загрязнение воздуха и океанов, давным-давно стали очевидной проблемой.



Сегодня на борьбу с выбросами парниковых газов, спасение вымирающих видов растений и животных, восстановление биоразнообразия и переработку отходов жизнедеятельности тратятся многомиллиардные бюджеты. Чем в таких условиях может помочь обычный человек, и без того обремененный заботами о здоровье и благополучии своей семьи?



На самом деле вести «эко-френдли» образ жизни – это гораздо проще, чем кажется. Очень скоро осознанный выбор полезных продуктов, одежды и техники станет хорошей привычкой. Вот несколько простых советов о том, на что стоит обратить внимание в первую очередь.



Экономия электричества



Выбирая новую электронную и бытовую технику для дома, стоит оценить ее энергоэффективность сразу по двум причинам. Во-первых, ваши счета за электричество станут менее затратными. Во-вторых, обслуживающая вас электростанция будет расходовать меньше невозобновляемых полезных ископаемых на производство электричества.

Современная техника с классом энергоэффективности A++ или A+++, такая как, например, кондиционеры LG DUALCOOL™ с функцией очистки воздуха, еще и производительнее, поскольку вместо отключения мотора, как это делалось по старинке, они регулируют его скорость, и в итоге устройство работает тихо, эффективно и долго. Современные холодильники LG с нижней морозильной камерой с инверторным линейным компрессором экономят до 32% энергии по сравнению с холодильниками с обычными компрессорами1.



Экономия воды



Пора признать, что традиционная мойка посуды под проточной струей в наше время выглядит как чистое расточительство. Экономить воду при мытье посуды очень просто с закрытой раковиной и последующим ополаскиванием. Еще большей экономии можно добиться со встраиваемой посудомоечной машиной LG QuadWash®, оснащенной энергоэффективным приводом Inverter Direct Drive.



Технология TrueSteam™, используемая в посудомоечных и стиральных машинах, а также в системах для ухода за одеждой LG Styler, эффективно использует высокотемпературный пар для удаления грязи, остатков пищи, пятен, и даже бактерий2. Помимо экономии воды, эта технология снижает расход вредных моющих средств, которые загрязняют систему сточных вод.







Современная технология LG AI DD™ с искусственным интеллектом позволяет определить вес и мягкость ткани, и автоматически выбирает такой цикл стирки, при котором расходуется оптимальное количество воды и электричества, а ткань изнашивается примерно на 18% меньше3. Значительную экономию воды и вашего времени обеспечивает технология LG TurboWash 360°™, которая подает воду из четырех распылителей. Это гарантирует равномерное и экономное распределение воды для тщательной стирки.



Рациональное отношение к еде



Человечество уже оценило комфорт изобилия продуктов питания, но еще не до конца научилось разумно относиться к этому ценному ресурсу. Наглядное свидетельство тому – мусорные контейнеры в городских дворах, переполненные просроченной едой.



Современная техника может помочь вам позаботиться о лучшем хранении продуктов питания и более творческом подходе к приготовлению вкусных и полезных блюд для более здорового образа жизни. Так, в современных холодильниках LG есть интересная технология DoorCooling+™, которая охлаждает дверные корзины дополнительными потоками воздуха, благодаря чему охлаждение в холодильной камере происходит быстрее и равномернее.







В дополнение, в многодверных холодильниках LG Door-in-Door InstaView™ доступ к самым востребованным полкам осуществляется через маленькую дверцу без необходимости открывать всю дверь холодильника, а функция LG InstaView™ позволяет заглянуть внутрь, вовсе не открывая дверь: двойное постукивание по дверце включает подсветку и делает черное стекло прозрачным. Продукты не испытывают излишних перепадов температуры, а холодильник не теряет холод и электроэнергию на его восстановление.



Дополнительно, в холодильниках с диспенсером применяется светодиодная технология UVnano™, которая излучает очищающие ультрафиолетовые лучи и позволяет успешно противостоять росту бактерий внутри диспенсера.



Выбирая современный холодильник или кондиционер, стоит обратить внимание на применяемый хладагент. Так, в холодильниках LG используется эффективный хладагент R600a, а в кондиционерах – хладагент R32 нового поколения с низким потенциалом глобального потепления (GWP). Более того, в новых сушильных машинах LG с компрессором DUAL Inverter Heat Pump используется хладагент R290 с одним из самых низких показателей GWP, доступных в настоящее время. Сушильные машины LG соответствуют высоким стандартам TÜV Rheinland, необходимым для получения сертификата Green Product, благодаря устойчивому использованию ресурсов и смягчению последствий изменения климата.







К сожалению, никакая техника не поможет отказаться от привычки закупок еды впрок, которые потом портятся за ненадобностью. Однако правильно подобранная кухонная бытовая техника – отличный стимул чтобы начать готовить дома чаще и со вкусом. Это позволит подавать на стол порции идеального размера, сокращая количество отходов. Еще один разумный и экономный подход – готовить только из продуктов, имеющихся в наличии, взяв на вооружение правильные рецепты.



Интеллект на страже рационального образа жизни



После внедрения технологии умного дома LG ThinQ в большинство бытовых и развлекательных устройств LG сформировалась экосистема, которая позволяет следить за экономным расходом ресурсов или доверить этот процесс искусственному интеллекту.



Благодаря мобильному приложению LG ThinQ пользователь может настроить работу бытовой техники с учетом особенностей ее использования. Например, переключить энергопотребление холодильника на минимальный уровень в ночные часы, когда реже всего открываются его двери. Приятным плюсом такого подхода является возможность точно определить ежемесячную экономию благодаря каждому энергосберегающему действию.



Возможности дистанционного управления и мониторинга LG ThinQ помогают сократить ненужное потребление электроэнергии. Так, если вы отправились всей семьей в долгожданный отпуск и случайно оставили один из электроприборов включенным, приложение LG ThinQ позволит проверить состояние любого домашнего устройства LG и выключить его, находясь в любом месте.







Приложение поддерживает функцию Smart Diagnosis™, с помощью которой можно быстро провести диагностику и убедиться, что все работает так, как нужно. В дополнение к профилактике приложение пришлет напоминание о том, что пришло время заменить фильтры.



Совсем недавно LG объявила о следующем этапе эволюции своей бытовой техники. После запуска программы Upgradeable Appliances появятся приборы, которые позволят пользователям загружать новые возможности и функции из центра обновлений приложения ThinQ, и со временем получать все больше и больше преимуществ без необходимости покупки более новой модели. Парадигма обновления LG позволит продлевать срок службы электронной продукции компании и поможет облегчить глобальную проблему электронных отходов.



Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят



Пока что далеко не везде можно встретить контейнеры для раздельного сбора и утилизации мусора, но с чего-то нужно начинать. Даже если поблизости нет правильных контейнеров для сортированного мусора, можно начать пользоваться многоразовой сумкой вместо одноразовых пакетов при походе в магазин, отказываться от пластиковой упаковки в пользу стекла, ПЭТ-пластика или бумаги, учитывать вопросы экономии и сбережения ресурсов при выборе домашней техники.



Современные решения LG для домашних развлечений обеспечивают оптимальный пользовательский комфорт без ущерба для экологии. OLED-телевизоры LG, не использующие, как ЖК-телевизоры, подсветку, состоят из меньшего количества деталей, так что на их утилизацию и переработку требуется меньше усилий. Например, в 65-дюймовой модели LG OLED evo C2 используется всего 40 процентов от количества пластика, применяемом ЖК-телевизоре с аналогичной диагональю (модель 65UQ80).



Для OLED-телевизоров 2022 года LG применила новый композитный волокнистый материал, который помогает снизить вес продукта. Упаковка изготовлена из материалов переработки и имеет одноцветную печать для дальнейшей экономии энергии и ресурсов.



Линейка саундбаров LG производится из повторно используемых и легко перерабатываемых материалов, они экономичны в эксплуатации и поставляются в экологичной упаковке. Каждая модель саундбаров LG 2022 года получила сертификат SGS Eco-Product в знак признания их воздействия на окружающую среду.



Самое время осознать, что восстановление окружающей экосистемы – это ответственность каждого. Необременительные, но очень важные шаги по защите экологии в повседневной жизни, которые позволят сохранить планету чистой.







# # #





1Протестировано VDE путем сравнения энергопотребления между моделями LG GBB530NSCXE (инверторный линейный компрессор LG) и GBB530NSQWB (обычный поршневой компрессор LG). Тест на энергопотребление основан на стандарте ISO 15502.

2Посудомоечная машина, сертифицированная Корейским институтом тестирования и исследований на 99,9 % кишечной палочки, Listeria monocytogenes и Salmonella Typhimurium при работе в цикле Sanitizing Wash (3-4-кратное окончательное полоскание и выпуск пара) в течение 39 минут.

3Протестировано Intertek в марте 2019 года, сравнение цикла «Хлопок» с 2 кг белья с обычным циклом «Хлопок» от LG (F4V9RWP2W против FC1450S2W). AI DD доступен для трех циклов (Хлопок, Смешанные ткани и Легкий уход). Результаты могут отличаться в зависимости от модели изделия.