Кондиционеры давно стали незаменимой частью домашнего интерьера, проделав путь от функций простого вентилирования воздуха до сложной технологической системы его очистки и охлаждения.



На что обратить внимание при выборе данного вида техники для дома – рассмотрим в обзоре ниже.









1.Необходимый функционал

Вентиляция, охлаждение/обогрев, очищение, ионизация, количество режимов работы, контроль за качеством воздуха и расхода электричества – современные кондиционеры вполне могут совмещать в себе довольно широкий функционал, взяв на себя все заботы по обеспечению вас свежим воздухом и даже контролем за домашними расходами.

Отметив для себя характеристики, которые важны для вас в первую очередь, вы сможете значительно сузить фокус поиска.

Однако, если обратиться к современным технологическим решениям, можно в буквальном смысле слова получить «всё и сразу». Так, например, кондиционеры LG AP12RT DUALCOOL совмещающие в себе все вышеперечисленные характеристики.









2.Качество работы с воздухом и скорость охлаждения

Здесь нужно смотреть на два основных параметра – охлаждение/обогрев воздуха и качество его фильтрации. Помимо доступного диапазона температурных режимов обязательно обратите внимание на скорость охлаждения помещения.

Кондиционеры LG DUALCOOL , к примеру, оснащены системой 2-в-1, включающей в себя ионный диффузер и передовую систему очистки, которая отфильтровывает мелкую пыль, микробы и аллергены.

В то время как инновационный двойной инверторный процессор, используемый в данных моделях, на 40% быстрее охлаждает помещение1 и самостоятельно регулирует скорость своей работы, поддерживая выбранный температурный режим.









3.Удобство пользования

Учитывая тот факт, что мы пользуемся бытовой техникой ежедневно, важно заранее прояснить систему монтажа и управления кондиционером.

Компания LG активно развивает концепцию «умного дома» с технологий ThinQ, позволяющей управлять бытовой техникой, в частности кондиционерами, через специальное приложение на вашем смартфоне. Пользуясь данным решением вы сможете устанавливать температуру, выбирать режимы и скорость работы вентилятора кондиционера и контролировать качество воздуха.

А, главное, всё это можно делать удалённо, например, при выходе из офиса или возвращаясь с прогулки – так, чтобы к вашему приходу дома вас уже ждал комфортный именно для вас температурный режим.









4.Уровень шума и забота об экологии

С наступлением лета кондиционеры работают практически круглосуточно, так что необходимо заранее предусмотреть и проверить уровень шума техники в рабочем состоянии. Ведь даже самые тихие звуки при их монотонном звучании могут вызывать дискомфорт и отвлекать внимание.

Благодаря компрессору DUAL Inverter Compressor™ и использованию наклонного вентилятора, кондиционеры LG имеют практически бесшумный режим работы, который не помешает даже чуткому детскому сну.

Это же технологическое решение позволяет на 70% снизить количество потребляемой прибором электроэнергии по сравнению с моделями, использующими обычные типы компрессоров. Кроме того, расход энергии отображается на дисплее кондиционеров и в приложении ThinQ, так что вы сможете контролировать в том числе и свои раходы.

5.Цвет и дизайн

И конечно, очень важно, чтобы выбираемый вами кондиционер не занимал много места и не нарушал единого стилистического оформления ваших интерьеров. В этом вопросе советуем обращать внимание на компактные, но функциональные модели с лаконичным современным дизайном.



Таким образом, если подойти к вопросу выбора кондиционера продуманно и учесть все перечисленные выше факторы, можно сделать оптимальный для себя выбор и обеспечить своих близких комфортной атмосферой свежести, доступной в любой момент.

Тем более, что с бытовой техникой LG вы всегда можете быть уверены в том, что все важные вопросы уже учтены, и после приобретения и установки любого из продуктов компании вам останется только наслаждаться его использованием и эффективностью.





# # #





1 Согласно результатам испытаний, проведенных компанией TUV, инвенторный кондиционер LG (US – Q242K*) увеличивает скорость охлаждения почти на 40% по сравнению с моделью LG без инвертора (TS – 2465DAO).