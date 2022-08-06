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Кондиционеры давно стали незаменимой частью домашнего интерьера, проделав путь от функций простого вентилирования воздуха до сложной технологической системы его очистки и охлаждения.
На что обратить внимание при выборе данного вида техники для дома – рассмотрим в обзоре ниже.
1.Необходимый функционал
Вентиляция, охлаждение/обогрев, очищение, ионизация, количество режимов работы, контроль за качеством воздуха и расхода электричества – современные кондиционеры вполне могут совмещать в себе довольно широкий функционал, взяв на себя все заботы по обеспечению вас свежим воздухом и даже контролем за домашними расходами.
Отметив для себя характеристики, которые важны для вас в первую очередь, вы сможете значительно сузить фокус поиска.
Однако, если обратиться к современным технологическим решениям, можно в буквальном смысле слова получить «всё и сразу». Так, например, кондиционеры LG AP12RT DUALCOOL совмещающие в себе все вышеперечисленные характеристики.
2.Качество работы с воздухом и скорость охлаждения
Здесь нужно смотреть на два основных параметра – охлаждение/обогрев воздуха и качество его фильтрации. Помимо доступного диапазона температурных режимов обязательно обратите внимание на скорость охлаждения помещения.
Кондиционеры LG DUALCOOL, к примеру, оснащены системой 2-в-1, включающей в себя ионный диффузер и передовую систему очистки, которая отфильтровывает мелкую пыль, микробы и аллергены.
В то время как инновационный двойной инверторный процессор, используемый в данных моделях, на 40% быстрее охлаждает помещение1 и самостоятельно регулирует скорость своей работы, поддерживая выбранный температурный режим.
3.Удобство пользования
Учитывая тот факт, что мы пользуемся бытовой техникой ежедневно, важно заранее прояснить систему монтажа и управления кондиционером.
Компания LG активно развивает концепцию «умного дома» с технологий ThinQ, позволяющей управлять бытовой техникой, в частности кондиционерами, через специальное приложение на вашем смартфоне. Пользуясь данным решением вы сможете устанавливать температуру, выбирать режимы и скорость работы вентилятора кондиционера и контролировать качество воздуха.
А, главное, всё это можно делать удалённо, например, при выходе из офиса или возвращаясь с прогулки – так, чтобы к вашему приходу дома вас уже ждал комфортный именно для вас температурный режим.
4.Уровень шума и забота об экологии
С наступлением лета кондиционеры работают практически круглосуточно, так что необходимо заранее предусмотреть и проверить уровень шума техники в рабочем состоянии. Ведь даже самые тихие звуки при их монотонном звучании могут вызывать дискомфорт и отвлекать внимание.
Благодаря компрессору DUAL Inverter Compressor™ и использованию наклонного вентилятора, кондиционеры LG имеют практически бесшумный режим работы, который не помешает даже чуткому детскому сну.
Это же технологическое решение позволяет на 70% снизить количество потребляемой прибором электроэнергии по сравнению с моделями, использующими обычные типы компрессоров. Кроме того, расход энергии отображается на дисплее кондиционеров и в приложении ThinQ, так что вы сможете контролировать в том числе и свои раходы.
5.Цвет и дизайн
И конечно, очень важно, чтобы выбираемый вами кондиционер не занимал много места и не нарушал единого стилистического оформления ваших интерьеров. В этом вопросе советуем обращать внимание на компактные, но функциональные модели с лаконичным современным дизайном.
Таким образом, если подойти к вопросу выбора кондиционера продуманно и учесть все перечисленные выше факторы, можно сделать оптимальный для себя выбор и обеспечить своих близких комфортной атмосферой свежести, доступной в любой момент.
Тем более, что с бытовой техникой LG вы всегда можете быть уверены в том, что все важные вопросы уже учтены, и после приобретения и установки любого из продуктов компании вам останется только наслаждаться его использованием и эффективностью.
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1 Согласно результатам испытаний, проведенных компанией TUV, инвенторный кондиционер LG (US – Q242K*) увеличивает скорость охлаждения почти на 40% по сравнению с моделью LG без инвертора (TS – 2465DAO).