5 ключевых слов 2021 года

В прошлом году в мире произошли радикальные перемены, и каждый делал все возможное, чтобы приспособиться к новым условиям. Единственное, что объединяло бизнес, семью и общество – это большая зависимость от технологий, которые помогали преодолеть этот кризис. Инновации и развитие технологий никогда не прекращаются, а пандемия только ускорила эту эволюцию.

Ниже приведены пять актуальных ключевых слов, отобранных из отчетов ведущих исследовательских институтов о тенденциях*, которые, вероятно, будут доминировать и сильно влиять на нашу жизнь в 2021 году:

• Искусственный интеллект;

• Робототехника;

• Гигиена;

• Эволюция дома;

• Мобильность.

По мере того, как социальное дистанцирование становится новой нормой, виртуальная деятельность в режиме онлайн становится все более привычной и даже банальной. В подкрепление этой тенденции, на первой в этом году полностью цифровой выставке CES, LG использовала виртуального инфлюенсера, чтобы представить свои новые разработки на виртуальной сцене, а это признак того, что индустрия и общественность стали более лояльны к концепции виртуальной реальности.

Новые перспективы с искусственным интеллектом.

То, как искусственный интеллект эволюционировал от воображения к реальности в относительно короткий промежуток времени и стал частью нашей повседневной жизни, это действительно поразительно.

LG продолжает работать над достижением цели лучшего будущего вместе с ИИ. В прошлом месяце уже был представлен цифровой отчет AIX Exchange, цель которого – предложить направления развития искусственного интеллекта.

Робототехника: как выглядит жизнь будущего.

Несмотря на то, что роботы и ИИ могут показаться далеким будущим, такие технологии уже существуют и активно применяются. Коммерческие работы в этом направлении уже оцениваются в 11,2 миллиарда долларов во всем мире, а в связи с недавним кризисом ожидается дальнейшее усиление их присутствия и влияния. Еще до пандемии LG активно работала над собственной линейкой роботов, таких как LG CLOi, GuideBot, ServeBot, ChefBot, BaristaBot и самый последний – УФ-робот для дезинфекции и очистки поверхностей.

Гигиена: как оставаться здоровым и жить осознанно.

Сохранение здоровья идет рука об руку с практикой поддержания гигиены как внутри, так и за пределами дома. Оперативно реагируя на потребности потребителей по всему миру, LG продолжает развивать продукты и технологии, предназначенные для повышения гигиены и защиты общества.

В список таких продуктов входят портативный носимый очиститель воздуха LG PurCare и очиститель воздуха для дома LG PurCare 360º, а также пылесос LG CordZeroThinQ A9 Kompressor, LG Styler и посудомоечные машины LG.

Эволюция дома: объединение работы и отдыха.

По данным PwC, более 80% работодателей ответили, что трансформация и переход на удаленную работу прошли успешно для их компаний. С размытыми границами работы и отдыха, потребители стремятся использовать сложившуюся ситуацию максимально удобно для себя. Спрос на продукты, которые способны повысить уровень работоспособности и качество жизни, положительно сказался для LG, поскольку компания фокусируется на создании идеальных условий для комфортной жизни и комплексных решениях для работы и отдыха дома.

К таким продуктам, которые создают дома подходящую среду можно отнести ультратонкие ноутбуки LG gram, монитор LG UltraWideTM и прозрачный OLED-дисплей.

Мобильность: трансформация опыта вождения.

Благодаря достижениям в области 5G, автомобильная промышленность вступает в новую фазу трансформации опыта вождения, связанного с электромобилями и автономным вождением. С этой целью LG создает совместное предприятие с Magna International, чтобы возглавить глобальный переход к электрификации автомобилей. LG переосмысливает возможности использования автомобиля с помощью webOS Auto, позволяя подключать автомобиль как к домашней, так и к офисной сети, создавая облачную экосистему.

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* при подготовке данной статьи использованы материалы:

https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/us-remote-work-survey.html

https://www.pwc.ch/en/publications/2020/Seeing_is_believing_PwC_AR_VR.pdf

https://www.ciriscience.org/a_96-Study-Reveals-High-Bacteria-Levels-on-Footwear

https://ifr.org/ifr-press-releases/news/service-robots-record-sales-worldwide-up-32