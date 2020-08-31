5 полезных советов для эффективной уборки дома

Быстрая и качественная уборка с LG Kompressor

Для содержания дома в чистоте требуется немало времени и соответствующее настроение, а у большинства людей уборка ассоциируется с усталостью и скучным трудом. В действительности существует несколько простых советов по наведению порядка в квартире или доме, которые позволят усовершенствовать, облегчить, а самое главное – изменить свое отношение к этому привычному процессу.





1. Для эффективной и более быстрой уборки рекомендуется убрать все крупные и мелкие предметы: расставить по местам детские игрушки, разложить по полкам одежду, сложить белье в специальную корзину для стирки и освободить пространство на полу от небольших предметов, которые могут замедлить процесс. Ковры лучше всего перенести в комнату, порядок в которой Вы будете наводить в последнюю очередь.





2. Основным правилом является строгая последовательность уборки комнат. Для наилучшего планирования, рекомендуется представить в голове план квартиры или дома. Рекомендуем в первую очередь пропылесосить дальние комнаты или помещения, поскольку это исключит возможность занести пыль в уже убранные комнаты. Хорошим решением станет одновременное проведение влажной уборки, поэтому не забудьте захватить с собой влажную тряпку.



3. Вашим незаменимым помощником в процессе уборки станет пылесос LG KOMPRESSOR, который благодаря своей высокой мощности и компактности подойдет как для большого дома, так и для квартиры. Особенностью системы KOMPRESSOR является наличие уникальной компрессионной лопасти, которая спрессовывает попадающую в контейнер пыль, вмещая таким образом в 3 раза больше пыли по сравнению с моделями без компрессора. Четырехслойный угольный фильтр HEPA 13 задерживает вредные частицы пыли и подает чистый воздух, таким образом пыль не оседает на пол после уборки. В комплекте предусмотрено множество насадок, которые позволят пропылесосить не только ковры, мягкую мебель и плинтусы, а и другие труднодоступные места.



4. Для еженедельной уборки не обязательно двигать мебель для того, чтобы почистить пространство под ней. Достаточно выбрать необходимую насадку для пылесоса LG KOMPRESSOR, которая поможет дотянуться до самых укромных мест. Это позволит сократить время и силы, ведь передвинуть мебель тоже бывает не так-то просто.



5. На последнем этапе рекомендуется пропылесосить ковры, которые в самом начале Вы предусмотрительно убрали в другую комнату. Первым делом необходимо провести уборку самой комнаты и только после этого приступить к коврам. В зависимости от длины ворса, важно правильно выбрать размер и тип щетки-насадки. Если в доме есть животные, лучшим решением будет турбо-щетка (Carpet Master), благодаря которой на коврах не останется ни пыли, ни шерсти.

Существует множество полезных советов для улучшения качества уборки и поддержания чистоты и порядка в Вашем доме или квартире. Главное в ведении домашнего хозяйства – это умение творчески относиться к рутинным задачам и иметь под рукой такого надежного помощника, как LG KOMPRESSOR. Тогда в Вашем доме всегда будет чистота, порядок и приятная атмосфера.