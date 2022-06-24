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Мечтали ли вы когда-нибудь о том, чтобы домашние дела выполнялись сами собой, а вы могли посвятить это время себе? С новой моделью стиральной машины LG TW4V9RD9E с интеллектуальной системой AI DD это стало возможно. Модель прекрасно подойдет для активного жителя мегаполиса, ценящего свободное время. Техника сама позаботится о ваших вещах, пока вы отдыхаете или работаете. Эта стиральная машина обладает рядом важных преимуществ. Рассмотрим их детально.
Экономия моющих средств
Представьте себе, что вам необходимо засыпать порошок и кондиционер для белья всего лишь один раз в месяц1. Далее машинка с помощью новой функции ezDispense™ автоматически будет загружать в барабан нужное количество средств. При этом вы сами можете выбирать настройки расходования средства в ручном режиме. Таким образом, вы можете быть уверены, что машина расходует именно то количество средства, которые необходимо.
Интеллектуальная система заботы о ткани
В память стиральной машины загружена база данных 20 000 сочетаний тканей. Система AI DD™ анализирует объем и характеристики белья, подбирая оптимальный алгоритм для эффективного отстирывания без повреждений, включая время стирки, необходимое количество моющего средства, температурный режим и количество используемой воды.
Удаленное управление техникой
Если вы уже пользуетесь приложением LG ThinQ, то вы оцените тот факт, что стиральная машина TW4V9RD9E была разработана с возможностью полного удаленного управления. В приложении вы можете запускать и останавливать цикл стирки, отслеживать расход воды и электричества. А к вашему возвращению с работы вас будет ждать свежее постиранное белье. Если у вас нет этого приложения, приобретение данной модели станет первым шагом на пути к созданию умного дома.
Чисто и без аллергенов
Современные реалии заставляют нас задумываться не только о видимой чистоте, но и о вещах, которые, будучи незаметными, влияют на наше здоровье. Вирусы, аллергены, пыль – это то, с чем с легкостью справляется функция Steam+™ в машине LG TW4V9RD9E. Дополнительным бонусом станет уменьшение количества складок на вашей одежде на 30%2.
Две машины в одной
Данная стиральная машина поддерживает функцию сушки, что позволяет сэкономить как средства, так и дополнительное место в квартире. У модели большая вместимость, однако стоит учитывать разницу в загрузке: максимальный объем для стирки составляет 10,5 кг, для сушки – 7 кг.
Низкий уровень шума
Инверторный мотор с системой прямого привода обеспечивает экономию электроэнергии, продлевает срок службы, а его главное преимущество – низкий уровень шума. При стирке он составляет 52 дБ, что не потревожит ваш отдых и даже сон.
Современные технологии LG, внедренные в конструкцию данной стиральной машины, позволят вам сделать инновации частью своей жизни и дома.
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1Полностью наполненный отсек рассчитан на 20 циклов стирки.
2Протестировано Intertek в декабре 2018 года. Основано на стандарте AATCC. Цикл стирки Хлопок с опцией «Без складок» (3 рубашки) по сравнению с циклом Хлопок без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от типа белья и других условий.