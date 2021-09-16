6G: хайп или надежда?

По данным немецкой патентной исследовательской компании IPlytics, LG находится в уникальном положении и имеет все шансы установить мировое лидерство в области технологий 6G, имея портфолио международного класса и опыт в 5G (по состоянию на июнь компания заняла второе место в мире с более чем 4000 основных патентов в стандарте 5G). Для LG технология 6G является ключевым компонентом ориентированности компании на мобильность, автономные транспортные средства и облачных сервисных роботов. Пионер в области инноваций C-V2X, LG уже почти десять лет является лидером быстрорастущего рынка телематики и ведущей компанией в установлении глобальных стандартов для этой технологии.По данным немецкой патентной исследовательской компании IPlytics, LG находится в уникальном положении и имеет все шансы установить мировое лидерство в области технологий 6G, имея портфолио международного класса и опыт в 5G (по состоянию на июнь компания заняла второе место в мире с более чем 4000 основных патентов в стандарте 5G). Для LG технология 6G является ключевым компонентом ориентированности компании на мобильность, автономные транспортные средства и облачных сервисных роботов. Пионер в области инноваций C-V2X, LG уже почти десять лет является лидером быстрорастущего рынка телематики и ведущей компанией в установлении глобальных стандартов для этой технологии.По данным немецкой патентной исследовательской компании IPlytics, LG находится в уникальном положении и имеет все шансы установить мировое лидерство в области технологий 6G, имея портфолио международного класса и опыт в 5G (по состоянию на июнь компания заняла второе место в мире с более чем 4000 основных патентов в стандарте 5G). Для LG технология 6G является ключевым компонентом ориентированности компании на мобильность, автономные транспортные средства и облачных сервисных роботов. Пионер в области инноваций C-V2X, LG уже почти десять лет является лидером быстрорастущего рынка телематики и ведущей компанией в установлении глобальных стандартов для этой технологии.