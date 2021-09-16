6G: хайп или надежда?

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По предварительным оценкам 6G в 50 раз быстрее, чем 5G и, согласно прогнозам, изменит коммуникативный спектр. Не принимаем ли мы желаемое за действительное? Давайте разберемся, чего ждать от 6G в будущем.
Недавно компания LG объявила о прорыве в развитии мобильной связи шестого поколения, успешно продемонстрировав передачу и прием беспроводных данных 6G на расстояние более 100 метров на открытом воздухе. 6G использует терагерцевые частоты, которые относятся к спектру электромагнитных волн от 0,1 до 10 ТГц, длина которых от 30 до 3000 микрометров. Сигнал в терагерцевом диапазоне склонен к затуханию из-за препятствий на пути распространения, что значительно влияет на покрытие. Кроме того, более низкие частоты терагерцевого диапазона снижают интенсивность сигнала в открытом пространстве. И хотя это всего лишь тест, демонстрация LG стала значимым достижением и новой вехой в эволюции 6G.
По словам доктора Ли Ки-донга, главного инженера-исследователя LG Electronics, технология 6G будет играть ключевую роль в перспективных отраслях промышленности, включая автономные транспортные средства, роботов с искусственным интеллектом, а также технологии на основе виртуальной и дополненной реальности. Доктор Ли – лидер в разработке 6G, за его плечами больше двадцати лет исследований и стандартизации систем беспроводной связи, он является экспертом в C-V2X (Cellular Vehicle to Everything), ключевой технологии для автономных транспортных средств и сервисных роботов, которые подключаются к сетям. Ранее в этом году доктор Ли был избран главой рабочей группы по приложениям Альянса Next G, инициативы Альянса по решениям для телекоммуникационной отрасли (ATIS), направленной на развитие и стандартизацию 6G.
По данным немецкой патентной исследовательской компании IPlytics, LG находится в уникальном положении и имеет все шансы установить мировое лидерство в области технологий 6G, имея портфолио международного класса и опыт в 5G (по состоянию на июнь компания заняла второе место в мире с более чем 4000 основных патентов в стандарте 5G). Для LG технология 6G является ключевым компонентом ориентированности компании на мобильность, автономные транспортные средства и облачных сервисных роботов. Пионер в области инноваций C-V2X, LG уже почти десять лет является лидером быстрорастущего рынка телематики и ведущей компанией в установлении глобальных стандартов для этой технологии.По данным немецкой патентной исследовательской компании IPlytics, LG находится в уникальном положении и имеет все шансы установить мировое лидерство в области технологий 6G, имея портфолио международного класса и опыт в 5G (по состоянию на июнь компания заняла второе место в мире с более чем 4000 основных патентов в стандарте 5G). Для LG технология 6G является ключевым компонентом ориентированности компании на мобильность, автономные транспортные средства и облачных сервисных роботов. Пионер в области инноваций C-V2X, LG уже почти десять лет является лидером быстрорастущего рынка телематики и ведущей компанией в установлении глобальных стандартов для этой технологии.По данным немецкой патентной исследовательской компании IPlytics, LG находится в уникальном положении и имеет все шансы установить мировое лидерство в области технологий 6G, имея портфолио международного класса и опыт в 5G (по состоянию на июнь компания заняла второе место в мире с более чем 4000 основных патентов в стандарте 5G). Для LG технология 6G является ключевым компонентом ориентированности компании на мобильность, автономные транспортные средства и облачных сервисных роботов. Пионер в области инноваций C-V2X, LG уже почти десять лет является лидером быстрорастущего рынка телематики и ведущей компанией в установлении глобальных стандартов для этой технологии.
Доктор Ли предвидит новую эру полностью автономных наземных и воздушных транспортных средств и считает, что она наступит уже в конце этого десятилетия и откроет путь для более широкой коммерциализации служебных роботов с искусственным интеллектом для решения проблемы дисбаланса в распределении ресурсов. Например, ожидается, что оказание медицинских услуг достигнет критической точки, когда спрос на работников намного превысит предложение. Удаленная или локальная служба медицинской робототехники с использованием сетевых роботов может улучшить качество оказания медицинской помощи и помочь в спасении жизней.
Также ожидается, что по мере старения населения во многих странах коэффициент людей пожилого возраста, находящихся в зависимом положении (OADR) значительно вырастет в следующие три десятилетия. Согласно докладу ООН о старении населения в мире, показатели OADR были самыми высокими в Европе и Северной Америке: 30 человек в возрасте 65 лет и старше на 100 человек в возрасте 20-64 лет. Согласно прогнозам к 2050 году эти показатели изменятся и мы увидим, что уже 49 пожилых людей приходится на 100 человек в возрасте до 65 лет. При развитии этого сценария, служебные роботы могут сыграть ключевую роль в будущем нашего общества, которое будет нуждаться в больших трудовых ресурсах для поддержки стареющего населения.
«Что объединяет беспилотные автомобили и дистанционную хирургию? Потребность в подключении, которое 5G не может легко поддерживать, но которое может обеспечить сверхчувствительный и чрезвычайно малозатратный 6G. Однако пока технология будет готова, критически важно для правительств принять участие в работе над проектом, а для этого необходимо создать корректную нормативную базу, поэтому участие LG в Next G Alliance так важно» - сказал доктор
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