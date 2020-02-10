Турнир LG ULTRAGEAR ™ FACE-OFF определит лучшего и самого отважного игрока

Лучшие команды мира встретятся в турнире для состязания на первых игровых дисплеях GTG 1мс UHD 4K IPS

Сеул, 2 октября, 2020 года — LG Electronics (LG) выберет лучшего игрока популярного бесплатного многопользовательского тактического шутера от первого лица, от Riot Games и Valorant, на первом в своем роде турнире LG UltraGearTM FACE-OFF. Киберспортивное мероприятие начнется 3 октября в 02:00 по времени города Нур-Султан (16:00 EDT) и матчи будут транслироваться в прямом эфире на официальном канале LG в Twitch (www.twitch.tv/ultrageargaming).







С момента запуска в начале этого года, продолжение невероятно популярной League of Legends от Riot Games привлекло огромное количество поклонников благодаря захватывающей командной игре. Первый день, который стал историческим, поскольку побил рекорды Twitch по количеству просмотров - 34 миллиона часов просмотров за один день и уступил только финалу чемпионата мира по League of Legends 2019 года по одновременному количеству посетителей.





Официально выпущенный в июне 2020 года, Valorant от Riot Games располагает команды друг против друга в фантастической битве, которая требует, как практических навыков, так и стратегического опыта. В целом, за звание победителя Valorant будут бороться 20 популярных игроков, каждый из которых специализируется на одном конкретном жанре многопользовательских шутеров от первого лица, включая Overwatch (шутер), Fortnite (игра на выживание), Call of Duty и CS: GO (тактическая игра).











LG UltraGearTM FACE-OFF предоставляет лучшим в мире игрокам в жанре FPS платформу для проявления всех своих игровых навыков, а также демонстрации скорости, оперативности реагирования и впечатляющего качества изображения премиального монитора LG. Провести состязание участникам поможет первый в мире игровой IPS-монитор LG UltraGear, модель 27GN950, с разрешением UHD 4К и временем отклика Gray-to-Gray (GTG)1 1мс. 27-дюймовый UltraGear создан для полного погружения в игровой процесс, оснащен дисплеем LG UHD 4K Nano IPS и предлагает 98-процентный охват цветового пространства DCI-P32, а также молниеносное время отклика. При воспроизведении новейших игр в UHD 4K HDR на UltraGear, все действия становятся более плавными, реагирование быстрее, а качество изображения по-настоящему захватывает благодаря частоте обновления в 144 Гц.







«LG UltraGear предоставляет все возможности для улучшения игрового процесса, демонстрируя качество изображения, функции и время отклика в 1мс, что так ценно для серьезных игроков», - сообщил Чан Ик-Хван, старший вице-президент и руководитель IT-подразделения компании LG Electronics Business Solutions Company. «Турнир LG UltraGear FACE-OFF – это возможность собрать вместе игроков и фанатов со всего мира, одновременно демонстрируя впечатляющие технологии, которые делают киберспорт еще более увлекательным».

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1 Протестировано внутренней лабораторией LG в марте 2020 года на основе iBoson GRT-100 при комнатной температуре 25 градусов по Цельсию. Среднее значение GTG измеряет время отклика, нарастания и спада каждые 16 ступеней, доступных в настройках более быстрого режима.

2 Протестировано внутренней лабораторией LG в марте 2020 г. на основе CIE 1976.