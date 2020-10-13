Сервисная служба LG: Признаки хорошего сервиса

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При покупке бытовой техники и электроники потребитель думает о функциональности, внешнем виде и удобстве своих приобретений. Помимо этого, немаловажным фактором выбора техники является вопрос качественного сервиса и профессионального сопровождения при установке и дальнейшей эксплуатации продуктов. Ведь предлагаемый сервис от производителя также определяет конкурентоспособность продукции.
Компания LG Electronics (LG), которая работает на рынке Казахстана уже более 20 лет, славится как прогрессивной техникой, так и заботой о своих клиентах и безупречным сервисом.
Профессионалы своего дела
В команде сервисной службы LG работают сотрудники, которые постоянно повышают свои навыки и квалификацию, посещая тренинги и обучающие курсы. Вы всегда будете уверены в том, что Ваша техника в надежных профессиональных руках. При обращении в сервисную службу клиенты получают советы и рекомендации по дальнейшей эксплуатации, во избежание в будущем каких-либо неполадок.
Удобная связь: чат, e-mail или телефон
Связаться с сервисной службой LG клиент может любым удобным для него способом. Получить консультацию специалиста LG в режиме реального времени можно с помощью телефона по номеру 2255 для звонков с мобильного или 8 8000 805 805 для звонков с городского телефона. Все звонки внутри страны бесплатные. Проконсультироваться можно и посредством онлайн-чата или WhatsApp, а также отправив письмо на электронную почту. При обращении по e-mail обратную связь компания предоставляет в течение 24 часов.
Склад запчастей
Если же все-таки с техникой произошли какие-то неполадки, клиенту не нужно будет искать деталь по различным сайтам. Сервисная служба LG осуществит равноценную замену деталей от завода-производителя, доставив комплектующие со своего склада. Хороший сервис всегда соблюдает сроки ремонта, которые часто зависят от поставки запчастей. В сервисных центрах LG необходимые запасные части в наличии.
Рекомендации по эксплуатации
На сайте компании размещена информация о том, как сделать так, чтобы домашние помощники LG прослужили как можно дольше. В доступной форме изложены рекомендации по эксплуатации техники.
Эффективность обслуживания потребителей является непременным критерием выбора при принятии решения о покупке бытовой техники или электроники. LG стремится всегда предоставлять своим потребителям высококлассное обслуживание и безупречный сервис.