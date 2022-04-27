Небольшая кухня требует детального планирования: каждый квадратный метр нужно использовать оптимально. И чтобы обустроить пространство всей необходимой техникой и при этом оптимально задействовать площадь, следует отдать предпочтение встраиваемой бытовой технике. Она гораздо компактнее отдельно стоящей, но при этом ничем не уступает в функционале. Линейка встраиваемой бытовой техники LG Studio разработана таким образом, чтобы владельцы кухонь самых скромных размеров могли позволить себе полноценное техническое оснащение.

Непревзойденный дизайн

Благородный черный цвет в сочетании с нержавеющей сталью — встраиваемая техника LG Studio создана, чтобы дополнить и украсить любой интерьер, вне зависимости от его стиля и цветовой палитры.

Пространство для выбора

в LG Studio представлены все виды варочных поверхностей , в том числе электрические, индукционные и газовые — вам остается только выбрать ту, которая наилучшим образом соответствует вашим требованиям. Главным преимуществом электрических и индукционных панелей является их технологичность. Они компактны и оснащены множеством полезным функций, например, сенсорным управлением и таймером - а значит, вам больше не нужно будет следить за временем приготовления блюд и панель будет отключаться автоматически. Газовая поверхность станет отличным решением для газифицированных кухонь, а благодаря конфорке с двойным пламенем вы сможете готовить блюда азиатской и паназиатской кухонь на вок-сковороде.

Безопасность прежде всего

Мы позаботились о том, чтобы использование варочных поверхностей было максимально безопасным для вас и ваших близких: все панели LG Studio защищены специальной блокировкой, которая не позволит детям или животным случайно включить конфорки. Дополнительный уровень безопасности создается при помощи детектора затухания в газовых варочных поверхностях и индикаторами остаточного тепла в электрических и индукционных: они будут гореть до тех пор, пока температура поверхности не остынет до безопасной.



Материалы и технологии, проверенные временем

Электрическая варочная поверхность LG Studio выполнена из высокопрочной, долговечной стеклокерамики немецкой компании SCHOTT — мирового лидера в области специализированного стекла. А технология мгновенного нагрева Power Boost, которой оснащены индукционные панели, сэкономит время приготовления. Данная технология доводит воду до кипения всего за 875 секунд1!



Гарантированный успех

Благодаря умным технологиям, встраиваемые духовые шкафы LG Studio станут вашими незаменимыми помощниками на кухне. С функцией точной конвекции вы можете быть уверены в равномерном приготовлении самых разных блюд: специальный нагреватель в форме кольца, расположенный за конвекционным вентилятором, обеспечивает более точный и равномерный нагрев духового шкафа. Поэтому можно быть уверенным, что ваш пирог будет идеально пропечен, а курица-гриль останется сочной внутри и хрустящей снаружи.

Идеальная чистота без особых усилий

Каждая хозяйка знает, как непросто отмыть духовой шкаф от запекшегося жира и других загрязнений. Легкоочищаемое эмалевое покрытие EasyClean полностью перевернет ваше представление о чистке. Достаточно сбрызнуть водой загрязнения, запустить режим EasyClean и всего через 15 минут2 жировые пятна и другие остатки пищи легко отслоятся от эмалевого покрытия — просто протрите их влажной тряпкой. Уборка на кухне еще никогда не была настолько простой!





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1 Внутренний тест компании LG по использованию электрической варочной поверхности LG Studio.

2Внутренний тест компании LG по использованию встраиваемого духового шкафа LG Studio.