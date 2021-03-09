«Жизнь прекрасна дома»: LG представляет домашнюю жизнь будущего

Демонстрация нового поколения инноваций для дома и не только на IFA 2020



Берлин, 3 сентября, 2020 г. — На выставке IFA 2020, LG Electronics (LG) подарила пользователям возможность совершенно нового опыта с помощью использования технологий, аналогов которым никогда не было на IFA ранее. СТО LG, д-р И. П. Пак появился на сцене в виде голограммы, чтобы рассказать о новом видении компании - «Жизнь прекрасна дома», которое максимально объединяет в себе три основных ценности - заботу, удобство и развлечения.

«Современные непредсказуемые времена сделали нас более неуверенными в будущем», - отметил доктор Пак. «LG верит, что сейчас в нашем распоряжении появилась уникальная возможность для создания реальных изменений в мире и переосмысления значения дома. Как ведущий новатор в сфере образа жизни, LG удвоила свои усилия по разработке новых, улучшенных продуктов и услуг, которые помогут в создании лучшей жизни для потребителей по всему миру».

LG ThinQ – приложение с искусственным интеллектом - продолжает развиваться для создания новых, инновационных услуг, решений и бизнес-моделей, которые приведут к важным изменениям. «LG ThinQ - это бьющееся сердце нашего жизненно важного инновационного процесса», - сказал доктор Пак, демонстрируя, как обновленное приложение LG ThinQ обеспечивает поддержку всем процессам, в которые вовлечен пользователь - от клиентской поддержки до покупки необходимых материалов. Используя приложение, Служба поддержки клиентов (PCC) с помощью функции искусственного интеллекта, может проанализировать и сообщить о рабочем состоянии устройств в доме и даже предоставить рекомендации по обслуживанию или ремонту.

Деятельность LG направлена на создание инноваций, которые выходят за рамки привычного понимания дома и инвестиции в самые разные технологии, стремясь улучшить повседневную жизнь пользователей. Модели роботов LG CLOi могут обеспечить безопасный, дистанционный способ предоставления услуг в ресторанах и больницах, а с июля 2020 года роботы LG CLOi ServeBots были установлены в коммерческих объектах по всей Корее. Как пионер в области робототехники, LG сосредоточила усилия на развитии экосистемы роботов с помощью платформы CLOi, уделяя особое внимание автоматизированному вождению, ситуационной аналитике и управлению перевозками за счет сокращения времени, которое необходимо для разработки инновационных продуктов, что является движущей силой для роста индустрии. Доктор Пак подчеркнул, что CLOi 2.0 может стать эффективной заменой человеческого взаимодействия, которая в тоже время будет совместима с исходным кодом операционной системы роботов (ROS) 2.

LG также разрабатывает технологии для удаленного управления системой здравоохранения в рамках своей деятельности в сфере цифровой трансформации. «С помощью искусственного интеллекта мы сможем легко и точно контролировать здоровье потребителей 24 часа в сутки, 7 дней в неделю», - сообщил доктор Пак. «Совсем недавно в Корее был успешно реализован пилотный проект с Сеульским национальным университетом по использованию искусственного интеллекта для улучшения мониторинга и лечения пациентов с хроническими заболеваниями».

Доктор Ким Кён-хо, исполнительный вице-президент LG's Business Solutions Europe, присоединился к доктору Паку на сцене для того, чтобы представить LG ThinQ Home. ThinQ Home - это существующее жилое пространство и полноценный комплекс решений для дома в южнокорейском городе Пангё, известном как Корейская Силиконовая долина. ThinQ Home - это реальная демонстрация концепции LG - «Жизнь прекрасна дома», которая являет собой совершенный дом будущего, разработанный для создания более безопасной и комфортной жизни с помощью использования новейшего оборудования и IT-технологий компании.

Находясь в Корее, доктор Пак провел онлайн посетителей IFA по настоящему дому LG ThinQ Home и продемонстрировал Home Concierge - интеллектуальное зеркало, которое позволяет легко установить контроль за всем домом, отслеживая бытовые электроприборы и потребление энергии с помощью ультрасовременной энергетической панели. Подключенная к домашней зарядной станции электромобиля, высокотехнологичная панель позволяет владельцам заряжать свой электромобиль, в то же время контролируя его дистанционно.





В дополнение к голографическому медиа-мероприятию, видеоролики LG продемонстрировали видение компании касательно ускорения появления ежедневных инноваций. В одном из таких роликов присутствовал особый гость - к-поп звезда - Генри Лау, который провел специальный тур по LG ThinQ Home. Все видео доступны для просмотра на глобальном канале LG на YouTube (www.youtube.com/GlobalLG), а виртуальная выставка (http://Exhibition.LG.com) наглядно продемонстрирует онлайн гостям все инновационные устройства и решения LG на IFA 2020.