LG поднимает планку домашних развлечений  с продвинутыми, игровыми возможностями телевизоров OLED 8K

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Реалистичная анимация движений в разрешении 8K
на базе мощной NVIDIA GeForce RTX 30
Серия GPU становится реальностью
на экранах ультра-больших OLED-телевизорах LG
Сеул, 2 сентября, 2020 г. — LG Electronics (LG) - первый производитель, разработавший OLED-телевизоры с разрешением 8K, укрепляет лидирующие позиции, представляя первые в мире телевизоры 8K с использованием нового мощного графического процессора NVIDIA® GeForce RTX ™ 30-й серии. Благодаря процессору 9 Gen 3 AI с поддержкой полной пропускной способности 8K, OLED-телевизор LG расширяет границы возможного, предлагая заядлым геймерам со всего мира насладиться захватывающим и завораживающим игровым процессом на великолепных дисплеях с более чем 33 миллионами самоподсвечивающихся пикселей.
OLED-телевизоры LG давно признаны одними из самых продвинутых и удобных моделей для игр в мире, благодаря технологии самоподсвечивающихся пикселей и поддержке новейших спецификаций HDMI, таких, как переменная частота обновления (VRR), сверхбыстрая скорость обратной связи и автоматический режим с низкой задержкой. (ALLM). Так как OLED-телевизоры LG совместимы с NVIDIA G-SYNC®, пользователи могут наслаждаться любимыми играми с использованием графических процессоров серии GeForce RTX 20 и GTX 16 для плавного и в то же время захватывающего игрового процесса без мерцания, разрывов или задержек изображения, которые характерны для большинства обычных дисплеев.
Процессор 9 Gen 3 AI в телевизорах LG OLED и NanoCell 8K оптимизирует трассировку лучей в режиме реальном времени и устанавливает новые стандарты для передачи изображений и производительности во время игры. С OLED-телевизорами LG, которые могут передавать контент 8K со скоростью 60 кадров в секунду и обрабатывать его с невероятной скоростью в 48 Гбит / с, перспектива игрового процесса с разрешением 8K и использованием графического процессора NVIDIA® GeForce RTX ™ 30 еще никогда не выглядела так привлекательно.
«Мы рады тому, что смогли использовать графические процессоры GeForce RTX 30-й серии для 8K OLED-телевизоров LG 2020 года», - сообщил Мэтт Вубблинг, вице-президент по глобальному маркетингу GeForce в NVIDIA. «Геймеры будут приятно удивлены производительностью этих телевизоров во время игр с разрешением 8К благодаря реалистичной трассировке лучей и новейшим функциям искусственного интеллекта на базе графического процессора GeForce RTX 3090».
Для того, чтобы усилить ощущение полного погружения в игру, телевизоры LG OLED 8K поддерживают технологию Dolby Atmos и функцию акустической настройки LG, которая проверяет показатели звуковой среды и регулирует настройки для более точной передачи звучания. Телевизоры также поддерживают технологию BT Surround, которая позволяет одновременно подключать два динамика Bluetooth LG, повышая микширование звука с 2.0 до виртуального объемного звука 4.0. А благодаря встроенной функции LG ThinQ - голосовое управление особенно пригодится в те моменты, когда дотянуться до пульта нет возможности.
«Сочетание удивительного качества изображения на дисплее OLED-телевизора LG и технологического потенциала NVIDIA подняло уровень игровых возможностей в разрешении 8K на новую высоту», - сообщил С.П. Байк, вице-президент подразделения по планированию телевизионных продуктов LG Home Entertainment. «После успешного партнерства с ведущим мировым брендом-производителем игрового оборудования в прошлом году, мы надеемся на расширение наших взаимоотношений с NVIDIA».