Виртуальная выставка LG открывается для виртуальных аплодисментов

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Концепция гармоничного, умного дома, представлена на интерактивном стенде IFA
Сеул, 1 сентября, 2020 г. — На выставке IFA в этом году компания LG Electronics (LG) делится видением идеального дома, который обеспечит максимальное удобство и комфорт для семей и людей, которые стали проводить больше времени в своих квартирах и домах. В течение сентября, первая в истории виртуальная выставка LG предлагает посетителям получить новые, захватывающие впечатления с использованием сценариев из реальной жизни и яркой демонстрацией того, как компания делает домашнюю жизнь более спокойной, насыщенной и продуктивной.
В рамках темы «Исследуйте мир LG так, как никогда прежде» реалистичное визуальное оформление зала №18 в выставочном комплексе Messe Berlin (с учетом местного времени и местной погоды) дает посетителям возможность изучить новейшие инновации компании так, как если бы они действительно были в Берлине, в тоже время не выходя из собственных, безопасных и комфортных домов. Во время посещения онлайн-выставки LG, посетители могут расслабиться и насладиться экскурсионным туром с помощью виртуального гида или самостоятельно ознакомиться с инструкцией, объясняющей, как перемещаться по виртуальному стенду с помощью мини-карты. Гости могут нажать на выбранное устройство, чтобы увидеть его в действии или изучить технические характеристики и функции.
Виртуальная выставка была задумана как увлекательное интерактивное мероприятие, где люди могли бы свободно исследовать экспонаты, будто бы в игре. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с корейским офисом Unity Technologies и использованием игрового движка компании по разработке видео-игр - Unity, которая является ведущей мировой платформой по созданию и управлению интерактивным 3D-контентом в режиме реального времени (RT3D). Этот игровой движок включает в себя из полный набор программных решений для создания, запуска и монетизации интерактивного 2D- и 3D-контента в режиме реального времени на мобильных телефонах, планшетах, ПК, консолях, а также на устройствах виртуальной и дополненной реальности.
Особенностью виртуальной выставки стала OLED New Wave, инсталляция со множеством гибких экранов, которая демонстрирует непревзойденное качество изображения LG OLED и способность принимать уникальные формы, которые уже покорили публику на выставке CES в Лас-Вегасе в начале этого года. Посетители могут наслаждаться развлечениями LG в зоне с домашним кинотеатром благодаря выдающемуся изображению и силе звука телевизора LG OLED или же погрузиться в идеальную игровую атмосферу в специальной зоне для игр. Виртуальный спорт-бар оптимизирован для просмотра спортивного контента, а лайфстайл зона предлагает посетителям насладиться миром возможностей, которые становятся реальностью благодаря OLED - от обоев и галерей, до видео-роликов.
Благодаря главным качествам телевизоров OLED, которые известны как 4S: четкость, скорость, плавность и тонкость - пользователи получат удивительные впечатления от просмотра видео в домашнем кинотеатре. Виртуальные технологии позволят гостям сравнить самоподсвечивающиеся дисплеи LG с обычными жидко – кристаллическими телевизорами со светодиодной подсветкой, используя детальные кадры звездной ночи для сравнения. Посетители также смогут насладиться глубоким, трехмерным звучанием современных звуковых панелей и динамиков компании, созданных с помощью технологий Meridian Audio.
Со всеми преимуществами разнообразного ассортимента моделей умной бытовой техники и комплексных услуг LG можно ознакомиться в семи специализированных зонах. Раздел «Воссоздайте вашу жизнь и дом по-новому» организован вокруг трех зон: «Здоровье», «Гигиена» и «Комфорт», и демонстрирует, как с помощью технологий можно сделать дом еще более комфортным и гигиеничным. Доказано, что технологии LG улучшают воздух, которым мы дышим, создают оптимальные гигиенические условия для ухода за одеждой и хранения блюд, и помогают создать условия для более здоровой и комфортной кулинарной жизни, предоставляя ответственное и индивидуальное обслуживание для потребителей.
Во время демонстрации режима AI Connect Air Care от LG посетители могут наслаждаться удобством от использования нескольких одновременно подключенных к интернету устройств, которые значительно облегчат пребывание дома в течении долгого времени. В прачечной посетители могут ознакомиться с новейшими моделями стиральных машин LG, например, LG WashTower - с технологией искусственного интеллекта, которая обеспечивает оптимальную эффективность стирки. Входная зона и столовая - это места, где посетители выставки могут имитировать сканирование продуктов в магазинах для создания идеальных кулинарных шедевров с помощью умной техники LG, в то время, как режим AI Connect Cooking Mode упростит процесс приготовления пищи и сэкономит потраченное на планирования и размышления время. Посетители также могут воспользоваться расширенным спектром услуг от Службы клиентской поддержки – используя функцию искусственного интеллекта, который заранее предупредит потребителей о потенциальных неполадках до их возникновения, ускорит ремонт, когда он необходим, и предложит полезные советы по обслуживанию, чтобы техника LG работала как можно дольше.
Посетителям выставки рекомендуется перейти по ссылке www.lg.com/exhibition и ознакомиться с выставкой LG на IFA во всей ее виртуальной красоте или же загрузить интерактивное мобильное приложение LG Virtual Studio для устройств Android или iOS.