Системы Multi Split от LG предлагают множество полезных функций

Выбор правильной системы ОВиК для вашего дома или офиса — это не просто вопрос комфорта, это нечто большее. LG Multi Split - это универсальное решение, которое, позволяет пользователям эффективно управлять климат-контролем в любом помещении. Эта революционная система обеспечивает функциональность, удобство в управлении и производительность, которые могут преобразить любой дом или офис. Еще более компактные габариты обеспечивают комфорт, который пользователи ожидают от устройств LG одновременно открывая мир новых возможностей.

Многофункциональность системы Multi Split

LG Multi Split может обеспечить охлаждение до 5 внутренних блоков с помощью всего лишь одного внешнего устройства. Работа с несколькими внутренними блоками позволяет осуществлять индивидуальный мониторинг и управление системой в нескольких комнатах. Каждое здание имеет свою уникальную структуру и потребности в установке, а Multi Split может обеспечить воздухом несколько помещений одновременно. С добавлением распределительной коробки (DB) один наружный блок может поддерживать до 9 внутренних блоков.





Гибкость во всех решениях

Гибкость решений в системах ОВиК имеет большое значение. Благодаря возможности подключения до 5 внутренних блоков, система Multi Split дает разработчикам свободу и гибкость. LG предлагает широкий выбор стильных и компактных внутренних блоков, которые не испортят интерьера вашего дома или офиса. Независимо от того, нужны ли вам настенные внутренние блоки, блоки, установленные в потолке, или установку канального типа, конструкции внутренних блоков LG прекрасно впишутся в любое помещение. Компактный наружный блок на 546 мм меньше и на 23% легче, чем ранее, что значительно упрощает сам процесс установки. Благодаря компактным размерам освобождается пространство на открытом воздухе, таким образом двор или офисные помещения не будут перегружены с точки зрения интерьера.

Характеристики ОВиК

Когда мы говорим о характеристиках систем ОВиК от LG, в первую очередь стоит упомянуть о компрессорах R1. Нижнее сжатие компрессора R1 и сквозная конструкция вала обеспечивают стабильную работу даже в условиях низкой нагрузки, что дополнительно повышает эффективность процессов. Такая структура увеличивает срок службы самого компрессора, а улучшенное антикоррозийное покрытие Black Fin продлевает срок службы Multi Split. Высокие показатели классов SEER и SCOP от Multi Split демонстрируют его высокие характеристики благодаря компрессору R1. Усовершенствованный контроль пикового тока также снижает потребление энергии и эксплуатационные расходы, а для обеспечения более высокой эффективности используется передовая технология датчиков температуры и влажности, которая сокращает время охлаждения на 33% и время нагрева на 45%. Встроенные датчики PM1.0 отвечают за улучшенную очистку воздуха для более здоровой и комфортной среды.

Удобное подключение, которое обеспечивает система Multi Split, поднимаем комфорт и производительность на новый уровень. Подключившись к LG ThinQ через Wi-Fi, пользователи могут управлять всей системой и контролировать ее из любого места в любое время. Вы можете легко получить доступ к приложению на своем мобильном устройстве, чтобы быть в курсе уровня производительности и работы системы. Кроме того, возможность подключения LGMV (Системы мониторинга) позволяет специалистам по установке или сервисным инженерам отслеживать и диагностировать любые проблемы в системе с помощью мониторинга и интеллектуального поиска, тем самым устраняя неисправности через само приложение.

Для максимальной продуктивности и использования возможностей вашего дома или рабочего места - выбор правильной системы ОВиК имеет решающее значение. LG Multi Split предлагает комфорт, удобство в использовании и эффективность, которые произведут настоящую революцию в вашем пространства с помощью небольшого, компактного устройства. Универсальность и производительность Multi Split делают его прекрасным выбором для использования в самых разных условиях.

* Продукты и услуги могут отличаться в зависимости от страны и условий эксплуатации.