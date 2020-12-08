Больше, чем телевизор – объединяйтесь всей семьей за просмотром любимых фильмов на LG OLED | LG Казахстан

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С телевизором LG OLED даже давно знакомый фильм заиграет новыми красками
Любой момент проведенный с семьей – бесценен. Просмотр хорошо подобранного фильма – с пользой проведенное время. Хорошее кино после просмотра хочется не только обсудить, а и поразмышлять, чтобы изменилось, если, к примеру главный герой или героиня, в какой-либо момент поступили иначе. А чтобы просмотр кино был незабываемым LG Electronics (LG) создала линейку телевизоров LG OLED.
Одно из основных преимуществ LG OLED – это потрясающей четкости и яркости изображения дисплей. Из-за подсветки на LED-телевизорах вы можете упускать важные детали сцен. В то время как на телевизорах LG OLED самопосвечивающиеся пиксели обеспечивают превосходную контрастность и идеальный черный. Благодаря этому вы видите все цвета, каждую деталь и всю текстуру даже в темных батальных сценах.
Высочайшая скорость обработки, которой не было прежде.
С новейшим интеллектуальным процессором a9 Gen3 самопосвечивающиеся пиксели обеспечивают оригинальное, впечатляющее качество картинки в любом жанре. Процессор анализирует миллионы метаданных и на основе алгоритмов глубинного обучения, определеят жанры и улучшает качество с каждым новым просмотром. Также он оптимизирует звук с учетом жанра, голоса, эффекта и частоты.
Технологии выводят впечатления от просмотра на новый уровень.
Высокая контрастность самопосвечивающихся пикселей идеально сочетается с инновационными технологиями HDR, Dolby Vision IQ и новейшим обновлением от Dolby Vision, которое обеспечивает однородность яркости и резкости независимо от окружающей обстановки или жанра. А Dolby Atmos – система «звук вокруг», ориентирована на слушателя, трансформирует ваше пространство и выводит звук на новый уровень.
Кино, как задумывал режиссер.
В телевизорах LG OLED теперь встроена новая функция РЕЖИССЕРСКИЙ РЕЖИМ.
Она дезактивирует такие эффекты, как сглаживание движений и усиление резкости изображения, и сохраняет оригинальные соотношения сторон, цвета и частоту обновления кадра максимально близко к задумке режиссера. Функция легко активируется через меню телевизора или простой голосовой командой через Magic Remote.
Ваше зрение в безопасности.
OLED-телевизоры LG превосходят отраслевые стандарты, установленные для синего свечения, мерцания и высокого качества изображения. Теперь вы сможете смотреть телевизор с бóльшим удовольствием.
Забудьте о неудобствах!
Пульт Magic Remote - универсальное оригинальное устройство с автоматическим определением источника сигнала и активацией выбранной техники. Этот универсальный пульт дистанционного управления способен заменить других дистанционных помощников, позволяя полноценно управлять не только телевизором, а и домашним кинотеатром, музыкальным центром, аудиопроигрывателем и даже «умным домом».
Удобство и легкость использования.
Смотрите любимые передачи и фильмы на Netflix, или LG КАНАЛЫ. Новинки кино, телешоу, документальные фильмы и спортивные программы – все это теперь можно включить по голосовой команде без пульта.
У вас наверняка есть список любимых фильмов, а после просмотра кино на новых телевизорах LG OLED в него добавится не один десяток для того чтобы вернуться к нему еще раз.