Multi V 5 – премиальное решение для одного из лучших курортов Турции

У администрации 5-звездочного курорта всегда есть множество задач, которые крайне важно учитывать, чтобы обеспечить гостям атмосферу комфорта и роскоши, в которую они ожидают погрузиться на отдыхе. Именно этот фактор стал ключевым во время реконструкции отеля Voyage Belek в Турции, администрация которого находилась в поисках лучшей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (далее – ОВиК), которая могла бы обеспечить высокий уровень комфорта для гостей, надежность и максимальную эффективность работы. Люксовый курорт выбрал в качестве партнера LG, основываясь на безупречной репутации компании в области предоставления надежных глобальных решений ОВиК для различных объектов по всему миру. Voyage Belek требовалось эффективное сотрудничество, которое подарило бы гостям фантастические впечатления от отпуска, и компания LG превосходно справилась со своими задачами.

Преодолевая вызовы на пути к роскоши

У Voyage Belek были особые требования к партнеру, которые предполагали внедрение новых, инновационных решений. Располагая большим количеством разнообразных пространств и помещений, включая 550 номеров, вестибюли, рестораны, конференц-залы, спа-салоны и крытый бассейн - отелю требовалась централизованная система, позволяющая управлять климатом.

Рекуперация тепла

Система рекуперации тепла LG Multi V 5 позволяет отелю одновременно обогревать и охлаждать все помещения, расположенные на его территории. Эта система также значительно экономит электроэнергию и снижает затраты как при первоначальной установке, так и во время эксплуатации в течении длительного времени. Multi V 5 забирает теплый или прохладный воздух из помещений, где он не эффективен и перераспределяет его туда, где в нем есть потребность.

Контроль

Решение LG AC Smart также предоставляет пользователям удобный интерфейс и удобное управление до 128 внутренними блоками одновременно. Данная централизованная система может работать на различных платформах – персональных компьютерах, смартфонах или планшетах.

Для региона Анталии в Турции, где расположен отель Voyage Belek, характерны разные сезоны - от жаркого и сухого лета, до прохладной и дождливой зимы. Благодаря инновационной технологии, эффективно измеряющей температуру и влажность, как внутри помещения, так и снаружи, на улице, LG MULTI V 5 обеспечивает оптимальную энергоэффективность, особенно в сезон летней засухи, создавая комфортную среду без переохлаждения или осушения. Для Voyage Belek основным фактором также стали эстетика и стиль, которые соответствовали бы роскошной атмосфере отеля, созданной для гостей. LG установила систему канальных кондиционеров Multi V 5 в гостевых комнатах для того, чтобы они не мешали внутреннему дизайнерскому оформлению и одновременно сохраняли комфорт гостей

Обслуживание на всех этапах реализации проекта

Помимо установки эффективного, высокопроизводительного и удобного решения ОВиК для данного 5-звездочного объекта, компания LG также предоставила полномасштабную поддержку на всех этапах работ. Поскольку установка в Voyage Belek была частью проекта по реконструкции отеля, оперативные и точные действия были необходимы на каждом этапе - от планирования и проектирования, до доставки устройств и их установки. Программа LG LATS HVAC была использована для быстрого и точного 2D-проектирования, с помощью чего LG смогла сократить количество требуемых наружных блоков и ограничить время установки благодаря большой мощности Multi V 5, равной 26 л.с.. Поскольку лето в Анталии может быть очень жарким с температурой воздуха выше 35 ° C, требовалась быстрая и надежная резервная система в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Прочная и надежная сервисная сеть LG позволила предоставить Voyage Belek гарантированное оперативное обслуживание в случае любых неполадок или сбоев в работе системы в течение 2-3 часов. Такой уровень полномасштабного обслуживания делает LG прекрасным партнером с необходимыми комплексными решениями для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для таких объектов, как Voyage Belek.

Подобно тому, как Voyage Belek стремится оказывать своим гостям услуги высочайшего уровня и создавать для них максимально комфортные условия для проживания, LG прилагает все усилия для предоставления новейших, инновационных решений, которые подкреплены глобальной сетью обслуживания и поддержки. Как и всегда, в работе с партнерами - LG принесла в проект Voyage Belek еще больше инноваций и новый уровень мотивации.

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* Продукты и услуги могут отличаться в зависимости от страны и условий эксплуатации.