4 причины купить встраиваемую бытовую технику LG STUDIO

Дизайнеры интерьеров часто говорят о том, что их работа призвана в первую очередь обеспечивать комфорт и эргономичность домашнего пространства. Современная встраиваемая бытовая техника существенно упрощает эту задачу. Разберемся, почему сегодня стоит отдавать предпочтение именно встраиваемой технике.







Лаконичный дизайн. Современная встраиваемая техника LG STUDIO обладает лаконичным универсальным дизайном. Духовые шкафы, варочные панели, вытяжки, холодильники и микроволновые печи подойдут под любое стилевое направление – от минимализма и контемпорари до прованса и интерьерного ар-деко. Техника не привлекает к себе излишнего внимания, а дополняет дизайнерские решения, обеспечивая комфортные условия для владельцев кухни.

Например, встраиваемый холодильник LG STUDIO можно легко скрыть в отдельном шкафу. Нулевой зазор дает возможность открывать дверь холодильника на 90 градусов и свободно пользоваться ящиками. Инверторный линейный компрессор LG издает меньше шума, чем обычный, экономя при этом больше энергии и обеспечивая долгий срок службы, что подтверждается 10-летней гарантией на компрессор.

Вертикальная вытяжка LG STUDIO напротив может выступить ярким акцентом – премиальное черное стекло и светодиодная подсветка позволяют ей играть центральную роль в интерьере. Вытяжка обладает высокой мощностью и низким уровнем шума. Эффективное поглощение дыма, влаги и запахов обеспечивает сильный мотор и надежный пятислойный сетчатый фильтр.

Эргономичность. Одно из главных понятий 21 века. Вся техника подбирается и размещается в пространстве с учетом индивидуальных запросов. Например, духовой шкаф можно разместить под рост хозяйки кухни, чтобы ей удобно было им пользоваться – он может располагаться где угодно, без привязки к варочной панели. Кроме того, встраиваемая техника значительно экономит пространство, а это значит, что даже не очень большая кухня будет более просторной.

Помимо обеспечения эргономичности духовые шкафы LG STUDIO позволят каждому почувствовать себя шеф-поваром. Благодаря функциям «точная конвекция» и «линейный контроль температуры» нагрев духового шкафа происходит быстрее, а блюда готовятся равномерно внутри и снаружи, вне зависимости от места и уровня расположения в духовом шкафу.

Схожими достоинствами обладает и встраиваемая микроволновая печь с технологией SMART INVERTER, которая дает возможность равномерно размораживать, подогревать и готовить любые продукты и блюда.

Простота уборки. Всю встраиваемую технику LG STUDIO достаточно просто содержать в чистоте. Модели спроектированы таким образом, что за ними весьма просто ухаживать. Например, духовые шкафы снабжены антибактериальным покрытием EASYCLEAN, которое позволяет очень быстро избавиться от остатков жира после готовки. Для очистки достаточно лишь распылить воду, нажать кнопку EASYCLEAN и выбрать режим для удаления загрязнений за 15 минут. А в микроволновой печи, помимо технологии EASYCLEAN, предусмотрен устойчивый поворотный столик – его 6-угольная опора предотвращает проливание жидкости из посуды, поэтому лишних хлопот после разогрева или приготовления супов в микроволновой печи больше не возникнет.

За холодильниками LG STUDIO также просто ухаживать. Технология LG TOTAL NO FROST позволяет обходиться без разморозки морозильной камеры, благодаря принудительному обдуву холодным воздухом. К тому же со встраиваемой бытовой техникой вам не придется ежедневно протирать боковые стенки плиты или беспокоиться о щелях между мебелью и техникой.

Возможность выбора. В зависимости от предпочтений и запросов можно выбрать индукционную или газовую варочную поверхность, подобрать духовой шкаф с учетом необходимых функций, а вытяжку с нужной мощностью. Таким образом, вы получаете кухню, полностью спроектированную под ваши индивидуальные потребности без каких-либо компромиссов.

Например, индукционная варочная поверхность LG STUDIO снабжена слайдерным сенсорным управлением, которое позволяет регулировать мощность одним движением. А быстрый нагрев POWER BOOST за меньшее время нагревает все включенные зоны плиты до нужной температуры.

Газовые варочные поверхности LG STUDIO не только выглядят ультрасовременно, но и безопасны в использовании. Детектор затухания пламени обеспечивает газоконтроль, а автоподжиг конфорок избавляет от необходимости использовать спички или зажигалку.

Мы рассказали вам о четырех основных причинах, почему предпочтение стоит отдавать встраиваемой технике. Подбирая под рост высоту столешницы на кухне, заботясь о дополнительной подсветке над рабочей зоной, не забывайте о главном – бытовой технике. Она должна располагаться там, где вам удобно, выполнять нужные вам функции и радовать глаз в гармонии с общим стилем пространства. Всем этим требованиям отвечает встраиваемая техника LG STUDIO.