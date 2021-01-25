Рекламные ТВ или коммерческие дисплеи, вот в чем вопрос

Важное требование для коммерческих дисплеев – яркость изображения. Если общественные объекты имеют хорошее освещение, то лучше установить промышленный экран, так как уровень яркости в таких экранах рассчитан на яркий солнечный свет и сильный искусственный свет ламп.



Если вы ищете рекламный телевизор для установки внутри помещения, то лучше сделать выбор в пользу коммерческого телевизора. У таких моделей большая вариативность настроек и он может работать как модем.