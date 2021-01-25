Рекламные ТВ или коммерческие дисплеи, вот в чем вопрос

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Какой экран выбрать для рекламы?
Если вы столкнулись с необходимостью покупки экрана для рекламы товаров и услуг, добро пожаловать для прочтения этой статьи.
При выборе экрана, в первую очередь нужно понять, чем отличаются коммерческие телевизоры от коммерческих (профессиональных) дисплеев. Забегая вперед, LG Electronics – один из лидеров в производстве коммерческих дисплеев под любые задачи.
Основное отличие профессиональных дисплеев от бытовых в том, что они используются в объемных помещениях и предполагают беспрерывность работы.
Если экран необходимо установить в небольшом пространстве, вроде офиса или небольшой кофейни, то коммерческий телевизор будет отличным решением.
Одно из преимуществ коммерческих дисплеев – они органично вписываются в интерьер любого пространства, благодаря ультратонким рамкам и лаконичному дизайну.
Еще одно преимущество коммерческих экранов – они рассчитаны на круглосуточный режим работы. Они устойчивы к пыли, влаге, перепадам температур и ударам. Плюс, их можно установить не только внутри помещений, но и снаружи, что тоже удобно.
Важное требование для коммерческих дисплеев – яркость изображения. Если общественные объекты имеют хорошее освещение, то лучше установить промышленный экран, так как уровень яркости в таких экранах рассчитан на яркий солнечный свет и сильный искусственный свет ламп.
Если вы ищете рекламный телевизор для установки внутри помещения, то лучше сделать выбор в пользу коммерческого телевизора. У таких моделей большая вариативность настроек и он может работать как модем.
Еще один плюс коммерческого телевизора – это простота установки и настройки. Установить такой экран можно в любом месте без помощи специалистов. Все, что останется сделать – это загрузить необходимый контент и нажать кнопку запуска.
Дело осталось за малым: выбрать коммерческий телевизор или дисплей LG, ориентируясь на бюджет, необходимый размер, функционал, дизайн и место размещения. Проконсультировать вас могут в департаменте продаж LG B2B: marketing@lge.kz