Восприятие искусственного интеллекта в обществе

Сегодня мы подробно рассмотрим, как общественное мнение влияет на развитие искусственного интеллекта.

Недавние предложения Европейского союза по строгому регулированию использования искусственного интеллекта на своих границах, вероятно, будут иметь серьезные последствия для развития ИИ. Рекомендации разработаны с учетом прав человека и общества, которым может угрожать опасность, связанная с потенциалом ИИ в идентификации и наблюдении. Чтобы страны и люди принимали правильные решения, важно, чтобы общественность обсуждала, что такое ИИ и каким он должен быть.

LG Electronics уже начала этот процесс.







В рамках партнерских отношений между LG и Element AI, в прошлом году был разработан отчет AIX Exchange: будущее искусственного интеллекта и человеческого опыта, который охватывает проблемы, связанные с использованием ИИ (AIX), по шести основным направлениям: общественное восприятие, этика, прозрачность, взаимодействие с пользователем, контекст и отношения.







Общественное восприятие ИИ играет важную роль в том, какие продукты и услуги с ИИ выбирают потребители. Это, в свою очередь, влияет на направление развития всей индустрии искусственного интеллекта. Например, если потребители одержимы интеллектуальными тостерами, есть большая вероятность, что многие компании, занимающиеся разработками ИИ, направят свои ресурсы на создание нового тостера с ИИ, который сможет превзойти нынешний тостер с ИИ. Здесь мы рассмотрим пять областей, которые сильно влияют на общественное мнение и осведомленность об ИИ: новости и поп-культура, язык, маркетинг, дизайн и образование.

Новости и поп-культура

От фильмов «Метрополис» 1927 года и «Космическая одиссея 2001 года» 1968 года до фильма «Из машины» 2015 года ИИ редко рисует светлое будущее, которое вселяет надежду.







Хотя в средствах массовой информации есть много историй о том, как ИИ улучшает жизнь, большинство людей изображают эту технологию как злодея, крадущего рабочие места и будущее человечества. Те, кто непосредственно занимается разработкой интеллектуальной технологии, прекрасно понимают, какое влияние это оказывает на доверие потребителей, и насколько важно отделять факты от вымысла при взаимодействии с ИИ.

Язык

Иногда одни и те же слова могут быть по-разному интерпретированы, и в отношении ИИ это особенно важно. Мир машинного обучения может заставить человека поверить, что самообучающаяся машина может начать делать гораздо больше, чем то, на что она была запрограммирована, что вызывает страх и недоверие. Поскольку ИИ для многих – расплывчатое и аморфное понятие, компании, работающие в секторе ИИ, должны проявлять большую осторожность при описании своих продуктов и услуг, не оставляя места непониманию и двусмысленности. Разумный выбор слов может помочь лучше донести информацию об ИИ.

Маркетинг

Ежедневно потребители видят большое количество рекламы, которая продвигает продукты и услуги с ИИ, большинство из которых предлагает удобство через автономное управление простыми задачами или с минимальным участием пользователя. Однако есть много случаев, когда рекламодатели предполагают, что их инновации произведут революцию в образе жизни пользователей, тем самым поднимая ожидания пользователей от ИИ на уровень, который в настоящее время еще недоступен. Чрезмерно многообещающая реклама может привести к разочарованию пользователей и негативно повлиять на общественное восприятие, подпитывая ситуацию, известную как «Зима искусственного интеллекта».







Зима искусственного интеллекта» означает неудачи в развитии ИИ из-за отсутствия энтузиазма и интереса со стороны потребителей и инвесторов. Поскольку технология развивается не так быстро, как ожидали люди, и еще не похожа на искусственный интеллект голливудских фильмов, компаниям следует с осторожностью демонстрировать возможности своих предложений в рекламе. Это поможет избежать негативного отношения к общественному мнению и позволить пользователям в полной мере оценить то, что технология может предоставить прямо сейчас.

Дизайн

Опыт, который пользователи получают от взаимодействия с ИИ – это еще один важный элемент, влияющий на общественное восприятие. Личные истории пользователей об AIX ежедневно публикуются в социальных сетях, подтверждая положительное или отрицательное восприятие людей и влияя на мнения тех, кто еще не использовал решения на основе ИИ. Чтобы обеспечить лучший опыт от взаимодействия с ИИ, очень важно принять ориентированный на человека подход к разработке продуктов с ИИ. Тщательное изучение желаний потребителей и проблемных моментов, снижающих ценность продукта, имеет важное значение для развития технологий, которые создают большую практическую ценность в повседневной жизни.

Образование

«Технологическая грамотность важна не только для людей, которые создают интеллектуальные системы, чтобы помочь им задуматься о влиянии того, что они создают», – сказал Чарльз Ли Исбелл, декан колледжа Вычислительных систем Технологического института Джорджии. «По крайней мере, не менее важно, а возможно, еще важнее, чтобы мы учили людей, которые не собираются строить эти системы, но будут подвержены влиянию этих систем».







Чем больше общественность узнает про ИИ, тем быстрее она адаптируется и оценит преимущества, которые может принести эта технология. Повышение уровня образования также поможет общественности понять, чем не является ИИ, и что захват власти машинами не будет неизбежным следствием того, что умная колонка попадет в дом.







Существует множество факторов, которые влияют на то, как ИИ воспринимается общественностью. Благодаря ориентированной на потребителя системе AIX компании могут помочь проложить путь, по которому направление и развитие ИИ принесут наибольшую пользу человечеству.

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* www.ipsos.com/en/ai-automation-and-corporate-reputation