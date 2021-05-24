Все о воздушных фильтрах в продуктах LG

Скорее всего, вы уже заметили, когда мы пишем про индивидуальный очиститель воздуха PuriCare и большинство пылесосов, включая беспроводной A9ESSENTIAL, мы часто говорим, что там установлен фильтр HEPA. А что это такое и какую роль он выполняет, мы разберем сегодня.

Итак, HEPA (High Efficiency Particulate Air) – это высокоэффективные воздушные фильтры, цель которых – удалять из воздуха мелкие частицы, в том числе PM2.5 и PM10 с диаметром 2,5 и 10 мкм. HEPA обычно применяется в продуктах LG для очистки воздуха из окружающего пространства.

Какую роль HEPA играет в пылесосах?

Так как во время уборки некоторые модели пылесосов могут пропускать микрочастицы пыли обратно в воздух из-за несовершенных систем фильтрации, в моделях LG установлен фильтр НЕРА, который улавливает до 99,9% даже самых мелких частиц пыли1. В разных моделях пылесоса процесс фильтрации происходит по-разному. Если в пылесосах LG Kompressor фильтрация проходит в четыре этапа, то в вертикальных моделях А9 воздух подвергается пятиступенчатой системе фильтрации. Здесь остановимся немного подробнее.

В LG Kompressor воздух сначала проходит через угольный фильтр2, который устраняет неприятный запах, затем идет фильтрация микропыли, следом проходит через сетчатый антибактериальный фильтр и в конце, уже очищенный воздух проходит через раму фильтра.







В вертикальных моделях А9 принцип немного отличается.

Сначала воздух попадает в мульти циклон, где проходит первую стадию очистки, затем идет фильтрация металлической пыли, после чего воздух повторно подвергается фильтрации в мульти циклоне. На этапах четыре и пять воздух сначала проходит предварительную очистку, затем очистку от мелкой пыли. В результате из пылесоса выходит уже чистый воздух без мелких частиц пыли, которые остались бы при использовании обычного пылесоса.







Какую роль HEPA играет в PuriCare?

Если в пылесосах установлен один фильтр, то в индивидуальном очистителе воздуха PuriCareTM используется сразу два фильтра, которые отфильтровывают до 99,9% бактерий, вирусов и других вредных частиц размером от 0,1 микрона.3 В результате, ежедневно используя маску PuriCare вы все время дышите чистым воздухом, находясь в пути, гуляя по городу или сидя на работе.







Подводя итог, выбирая продукты LG, где используется фильтр НЕРА, вы заранее обеспечиваете себя чистым воздухом, а значит – здоровьем.

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1 ХЕПА. Опционально HEPA 14 или HEPA 13, HEPA 14 – удержание пыли 99,99% (с SLG 5 звезд - 99,999%), HEPA 13 – 99,95%.

2 Угольный слой в HEPA 13, HEPA 14 – опционально. См спецификацию.

3 Эффективность удаления бактерий 99,0% / Эффективность удаления бактерий очистителем 93,5% (※ Протестировано на бактериях: S. epidermidis (KCCM 40416 / ATCC 12228)).

Эффективность удаления вирусов 99,7% / Эффективность удаления вирусов очистителем 97,3% (※ Протестировано на: Вирус бактериофага Phi X 174; хозяин: E.coli C (ATCC 13706-B1)).

Удаление аллергенов пыльцы очистителем 99,1% (пыльца Humulus japonicas).