Путеводитель по сервису «LG Каналы»

Начнем с пояснения. LG Каналы – это новый TV-сервис, разработанный компанией MEGOGO эксклюзивно для Smart-телевизоров LG. Приложение автоматически появляется в меню телевизоров LG на последних версиях платформ webOS и Netcast. Либо его можно установить, как обычное приложение в магазине приложений LG Content Store.







Теперь для пользователей LG Smart TV доступ к онлайн-телевидению стал еще проще. Если вы в их числе, вам не нужно подключать антенну или настраивать дополнительное оборудование, чтобы посмотреть фильм или новую серию любимого сериала, достаточно подключить телевизор к интернету и запустить приложение.

Что вы получаете от использования приложения, кроме вышеупомянутой простоты использования:

• Доступ к 199 казахстанским, российским и зарубежным каналам;

• Доступ к 15 000 фильмам и автоматическую подписку на приложение MEGOGO при оформлении подписки LG Каналы;

• Возможность продолжить смотреть фильм с момента выключения телевизора, благодаря функции быстрого запуска приложения;

• Возможность добавлять избранные каналы, чтобы они всегда были в одном месте;

• Архивный просмотр контента, если не успели посмотреть новую серию, телешоу или фильм;

• Возможность смотреть фильмы на казахском или русском языке. В сервисе доступны каналы с различными аудиодорожками, которые можно менять;

• Вечную бесплатную подписку на 10 каналов с жанровой киноподборкой от MEGOGO.

Если вам кажется, что в бесплатные каналы вряд ли входит что-то путное, то вот список каналов, к которым вы получите доступ, если не захотите покупать платный «пакет»:

Channel Plus HIT HD;

Channel Plus ACTION HD;

Channel Plus STORY HD;

Channel Plus SERIES HD;

Channel Plus SCARY HD;

Channel Plus COMEDY HD;

Channel Plus MELODRAMA HD;

Channel Plus DETECTIVE HD;

Channel Plus FAMILY HD;

Channel Plus KIDS HD.

В общем, есть из чего выбрать.

Сервис предоставляет множество видеоканалов в зависимости от приобретенного пакета, включая новости, спортивные состязания, комедии и документальные фильмы, которые собраны и отсортированы для вашего удобства.

А если вы первый раз подключаете LG Каналы, мы дарим вам бесплатную подписку на 3 месяца.

Все что нужно для качественного TV – только подключение к интернету в вашем телевизоре LG.

Видеообзор сервиса LG Каналы: