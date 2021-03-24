Путеводитель по сервису «LG Каналы»

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Начнем с пояснения. LG Каналы – это новый TV-сервис, разработанный компанией MEGOGO эксклюзивно для Smart-телевизоров LG. Приложение автоматически появляется в меню телевизоров LG на последних версиях платформ webOS и Netcast. Либо его можно установить, как обычное приложение в магазине приложений LG Content Store.
Теперь для пользователей LG Smart TV доступ к онлайн-телевидению стал еще проще. Если вы в их числе, вам не нужно подключать антенну или настраивать дополнительное оборудование, чтобы посмотреть фильм или новую серию любимого сериала, достаточно подключить телевизор к интернету и запустить приложение.
Что вы получаете от использования приложения, кроме вышеупомянутой простоты использования:
- • Доступ к 199 казахстанским, российским и зарубежным каналам;
- • Доступ к 15 000 фильмам и автоматическую подписку на приложение MEGOGO при оформлении подписки LG Каналы;
- • Возможность продолжить смотреть фильм с момента выключения телевизора, благодаря функции быстрого запуска приложения;
- • Возможность добавлять избранные каналы, чтобы они всегда были в одном месте;
- • Архивный просмотр контента, если не успели посмотреть новую серию, телешоу или фильм;
- • Возможность смотреть фильмы на казахском или русском языке. В сервисе доступны каналы с различными аудиодорожками, которые можно менять;
- • Вечную бесплатную подписку на 10 каналов с жанровой киноподборкой от MEGOGO.
Если вам кажется, что в бесплатные каналы вряд ли входит что-то путное, то вот список каналов, к которым вы получите доступ, если не захотите покупать платный «пакет»:
Channel Plus HIT HD;
Channel Plus ACTION HD;
Channel Plus STORY HD;
Channel Plus SERIES HD;
Channel Plus SCARY HD;
Channel Plus COMEDY HD;
Channel Plus MELODRAMA HD;
Channel Plus DETECTIVE HD;
Channel Plus FAMILY HD;
Channel Plus KIDS HD.
В общем, есть из чего выбрать.
Сервис предоставляет множество видеоканалов в зависимости от приобретенного пакета, включая новости, спортивные состязания, комедии и документальные фильмы, которые собраны и отсортированы для вашего удобства.
А если вы первый раз подключаете LG Каналы, мы дарим вам бесплатную подписку на 3 месяца.
Все что нужно для качественного TV – только подключение к интернету в вашем телевизоре LG.
Видеообзор сервиса LG Каналы: