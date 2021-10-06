Система ОВиК LG всегда на шаг впереди







Невидимые и часто недооцениваемые решения в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВиК) – герои современной жизни, которые обеспечивают комфортный микроклимат и свежий воздух во всех помещениях. Работая в фоновом режиме, решения ОВиК сохраняют дома, офисы, больницы, отели, торговые центры и прочие помещения прохладными летом и теплыми зимой, обеспечивая свежий и здоровый воздух круглый год.







LG Electronics (LG) уже больше полувека находится в статусе ведущего новатора в области коммерческих решений для систем ОВиК, помогая своим клиентам процветать. Благодаря портфелю инновационных продуктов, системной работе в области исследований и разработок, а также более 50 образовательным академиям по всему миру, LG укрепляет лидерство в отрасли, предлагая полный спектр решений практически для всех секторов, которые только можно представить.







Чтобы продемонстрировать ценность, которую ОВиК приносит компаниям по всему миру, и поделиться своим видением устойчивого будущего, LG выпустила видеоролик «Опережая ожидания». Динамичное, вдохновляющее видео знакомит аудиторию с ценностями, которые предлагают решения LG по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, подчеркивая, как компания расширяет возможности своих клиентов, обеспечивая высокий уровень «интеграции, опыта и экспертизы».







В интегрированных решениях LG используются новейшие технологии для обеспечения высокой производительности и повышения операционной эффективности, которые позволяют снизить общую стоимости владения системой ОВиК. Приверженность LG своим клиентам также проявляется в большом количестве предлагаемых услуг, от инженерного проектирования систем до установки и обслуживания, которые выполняются высококвалифицированными специалистами. Стремление LG создать устойчивое будущее с помощью экологичных продуктов для систем ОВиК сочетается только с ее стремлением максимально увеличить ценность для своих клиентов сегодня и предвидеть то, что понадобится им завтра.







Благодаря своему опыту и новаторству, LG может удовлетворить уникальные потребности любого бизнеса, предлагая решения, которые гарантируют свежий и чистый воздух в помещении, адаптированный под конкретные требования каждого здания или отдельного объекта.







Хотя они могут быть вне поля зрения, решения LG ОВиК находятся рядом с нами каждый день, делая жизнь более комфортной, независимо от того, спим мы, работаем, делаем покупки или просто веселимся.

Посмотреть новый видеоролик LG «Ahead of the Expected» можно здесь.