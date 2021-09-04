Доступная техника LG для людей с ограниченными физическими возможностями





Благодаря технологиям и инновациям наша жизнь стала намного легче, комфортнее и продуктивнее, и это уже аксиома, с которой не поспоришь. Буквально два десятилетия назад работа и учеба из дома выглядели совершенно иначе без смартфонов и конференций в Zoom, которые работают на основе высокоскоростного доступа в интернет. Однако для повышения уровня жизни возникла необходимость технологических инноваций, которые для всех людей были бы доступными и удобными.







В рамках новой концепции ESG (Environmental, Social and Governance), LG обязуется сделать свою бытовую технику более удобной для людей с ограниченными физическими возможностями. Новое вертикальное решение для стирки белья WashTower станет первым продуктом LG, который будет включать в себя аудиоинструкции и накладки со шрифтом Брайля. В течение года LG увеличит количество таких продуктов, начиная с усовершенствованной WashTower и робота-пылесоса CordZero M9.







Голосовые инструкции в LG WashTower и CordZero M9 облегчат клиентам с нарушением зрения взаимодействие с функциями техники с помощью звуковых подсказок. Также в стиральной машине будут установлены дополнительные звуковые сигналы, чтобы при нажатии каждой кнопки воспроизводился четкий звук в качестве некоего путеводителя по функциям. Навигация по центральному управлению LG WashTower для слабовидящих клиентов будет значительно удобнее с использованием накладок Брайля.

В настоящее время ведется работа по повышению удобства новых продуктов LG, куда входят пылесосы, стиральные машины, холодильники и кондиционеры. С большой приверженностью к направлению ESG, компания LG создает необходимые решения, которые помогают улучшить жизнь каждого клиента. Эти усилия не остались незамеченными партнером LG, который также является членом Консультативного совета LG по доступности в США – Национальным центром доступных медиа (NCAM).

«Глобальные команды LG собираются вместе, чтобы принять около дюжины американских экспертов по доступности и лидеров организаций по защите интересов людей с ограниченными возможностями», – сказала Донна Даниелевски из NCAM. «Они дают важные комментарии и отзывы о новой технике, программном обеспечении и запланированных мероприятиях LG, а также узнают о прогрессе LG в процессе обеспечения доступности. Наша команда в NCAM всегда благодарна за возможность поучиться у участников совета и представителей LG на всех уровнях, а также поделиться своим опытом».