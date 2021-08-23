Благополучие сотрудников превыше всего

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Последние полтора года для всех были испытанием на устойчивость, и HR-подразделение в LG Electronics (LG) стало одним из самых важных для компании в этот трудный период. Во время пандемии HR-команда подбирала оптимальные способы работы сотрудников и руководства, потому как компания была вынуждена адаптироваться к новой среде.
В LG здоровье и безопасность сотрудников – главные приоритеты. В этом отношении мы всегда подавали пример. В начале пандемии мы приняли решение стать первой многонациональной компанией, которая вышла из Mobile World Congress, крупнейшей торговой выставки в отрасли, поскольку посчитали, что это единственный способ обеспечить безопасность наших сотрудников, клиентов и партнеров.
С начала прошлого года HR-команды LG по всему миру укрепляют устойчивость бизнеса, внутренние коммуникации и прозрачность на всех уровнях. Тесная работа с другими подразделениями позволила с самого начала действовать быстро и оказывать поддержку нашим сотрудникам и организации в целом.
Чтобы обеспечить лучшие условия для работы, потребовалось наладить открытое и прозрачное взаимодействие между HR-руководителями по всему миру. Мы создали специальные каналы связи для видеопрезентаций об изменениях в нашей глобальной HR-стратегии, а также более часто проводили виртуальные личные дискуссии с руководителями HR-отделов со всего мира.
LG заботится как о физическом здоровье своих сотрудников, так и о психологическом благополучии. В Индии, одной из стран, в которой люди пострадали особенно сильно, мы сделали все возможное, чтобы поддержать физическое и психологическое благополучие наших сотрудников. Первым шагом было внедрение системы Happy Calling, в которой работники отдела HR звонили всем сотрудникам каждые четыре-пять дней, чтобы убедиться, что они и их семьи находятся в безопасности и о них заботятся. Эта система позволила помочь сотрудникам работать из дома, конфиденциально принимая все запросы.
Мы хотели предоставить сотрудникам по всему миру возможность работать из дома и оставаться на связи, продолжая чувствовать себя частью команды. Чтобы помочь в этом направлении, мы организовали групповые онлайн-мероприятия, включая удаленные занятия йогой, виртуальные обеды, счастливые часы и онлайн-уроки кулинарии для всей семьи. Мы внедрили такие программы, потому что верим в важность человеческих связей между сотрудниками и в то, что эта деятельность помогла нашим сотрудникам пережить один из самых трудных моментов в современной истории.
Наши инициативы, направленные на здоровье и благополучие сотрудников, не являются полностью новыми, поскольку мы проводим такие мероприятия уже в течение продолжительного времени. Они были внедрены для развития сотрудников по всему миру, независимо от местонахождения. Философия управления в компании LG базируется на единых целях и принципах и направлена на личностный и профессиональный рост во всех аспектах, включая здоровье и благополучие.
Как глобальный руководитель направления HR в LG, я всегда стремился поддержать компанию, ее талантливых сотрудников и подготовить их к будущему, меняя методы совместной работы, взращивая таланты и открывая возможности для сотрудников, чтобы мы могли добиться успеха и вместе расти на быстроменяющемся, инновационном и высококонкурентном рынке.
Пандемия со всей ясностью продемонстрировала нам важность этой цели.
Карлос Олаве, руководитель направления HR компании LG Electronics