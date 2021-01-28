Что сварить перед фильмом: кофе или пиво?

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Теперь нет необходимости ходить в магазин, когда захотелось бокал янтарного. LG Electronics представляет машину для пивоварения на капсульной основе - LG HomeBrew.
Благодаря одноразовым капсулам и оптимизированному алгоритму, устройство делает процесс пивоварения простым, как приготовление кофе.
Уникальная машина для пивоварения LG на основе капсул упрощает искусство пивоварения, активируясь одним касанием. С набором одноразовых капсул, содержащих солод, дрожжи, масло хмеля и вкусовые добавки, пользователю достаточно нажать на кнопку, а LG HomeBrew сделает все, начиная от ферментации, карбонизации и выдержки до обслуживания и очистки.
HomeBrew предлагает не только простой способ приготовления крафтового пива, а и повышает его качество. Алгоритм брожения управляет процессом ферментации с точным контролем температуры и давления, что в свою очередь гарантирует успех пивоварения. Машина автоматически дезинфицируется горячей водой, чтобы система оставалась чистой до следующего запуска.
Если вы подумали: «Интересно, но было бы здорово делать разные сорта пива», то дальше информация для вас.
HomeBrew разработана с учетом потребностей требовательных любителей пива. Устройство позволяет производить пять популярных сортов пива с богатым ароматом: хмельное американское IPA, золотистый американский Pale Ale, полноценный английский Stout, пикантное бельгийское Witbier и сухое чешское Pilsner.
Система может производить до пяти литров пива примерно за две недели, в зависимости от выбранного сорта.
LG HomeBrew - это кульминация многолетнего развития технологий и очистки воды, которые компания разрабатывала на протяжении многих лет. Домашнее пивоварение развивается быстрыми темпами, и для многих любителей пива, LG HomeBrew станет идеальным помощником в приготовлении собственного янтарного напитка.