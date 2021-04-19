Будущее уже наступило

Представьте дом, где входная дверь с функцией распознавания лиц автоматически открывается, как только вы к ней подходите, затем воздушный душ сдувает микробы и вирусы с верхней одежды и волос. Когда вы заходите в комнату, включается освещение и температура регулируется по вашим предпочтениям. А если вы захотели открыть шторы, вы просто произносите голосовую команду, и динамики искусственного интеллекта AI мгновенно считывают новую задачу.

Это и есть дом будущего, или умный дом. Благодаря решениям LG Electronics, умный дом уже стал реальностью в LG ThinQ Home в Южной Корее рядом с Сеулом







Интегрированные одношаговые решения, которые используются в LG ThinQ Home – это ключевой элемент компании LG Electronics Business Solutions. Компания объединяет спектр продуктов и услуг LG и партнеров через интегрированный домашний шлюз LG для единственной выгоды клиента, выраженной в философии All for One (Все для одного). Интегрированные решения LG способны одновременно удовлетворять несколько различных потребностей пользователей, а также учиться, чтобы постоянно улучшать качество жизни своих клиентов, благодаря применению интеллектуальных технологий.

Ценность для клиентов исходит из способности LG беспрепятственно интегрировать сложные продукты, системы и технологии в единое целое, обеспечивая новый и более удобный пользовательский интерфейс. Благодаря этой интеграции, жители дома могут управлять системой безопасности или умной бытовой техникой LG через приложение ThinQ.







LG ThinQ Home демонстрирует свою приверженность к применению сложных интеллектуальных решений для повышения комфорта и энергоэффективности. LG не только разрабатывает продукты, которые минимизируют потребление энергии, а также предлагает решения для сбора и хранения возобновляемой энергии, такой как солнечный свет. Это позволяет объединять воедино различные экологически чистые продукты, чтобы сократить энергопотребление дома и ежемесячные счета за коммунальные услуги.







Поскольку безопасность дома – одна из важнейших частей жизни, система распознавания лиц LG гарантирует, что доступ к дому могут получить только доверенные лица. Автоматизированные системы берут на себя значительную часть управления домом и бытовой техникой, выделяя вам больше времени для отдыха и развлечений с интеллектуальными телевизорами и аудиотехникой LG.







В разных частях дома размещены 12 детекторов, которые идентифицируют членов семьи по размерам тел. Когда кто-нибудь захочет переместиться из комнаты в комнату, индивидуальные настройки LG ThinQ Home «будут путешествовать» вместе с ними, регулируя параметры кондиционирования и освещения, создавая комфортное личное пространство.

Забегая вперед, LG ThinQ Home скоро сможет считывать настроение человека с помощью интеллектуальных устройств и рекомендовать подходящий контент для просмотра на телевизоре LG или музыку для воспроизведения на интеллектуальных динамиках LG. Аудио и видеоконтент также можно будет просматривать на интеллектуальном зеркале, установленном в умном доме LG ThinQ Home.







Помимо улучшения дома, бизнес-подразделение LG B2B Solutions создает инновационные продукты для сектора здравоохранения. Ожидается, что бизнес по разработке решений для медицинских учреждений станет значительным двигателем роста, учитывая, что в текущий момент многие страны сталкиваются с проблемой быстрого старения населения. Цель бизнес-подразделения – предоставление различных решений, таких как профессиональное здравоохранение и телемедицина без личного присутствия, чтобы медицинские услуги были сосредоточены на профилактике, а не на существующем подходе к диагностике и лечению.







Инновационные решения LG с профессиональными мониторами, оптимизированы для различных медицинских условий: клинического обследования, диагностики и хирургии, а также для работы с цифровыми детекторами рентгеновского излучения. А комплексные системные решения LG для больниц, такие как вентиляция и управление энергопотреблением, помогают поддерживать безопасную и комфортную среду в больничных палатах.

интеллектуальный дом LG ThinQ Home – это не представление жизни, которая может быть через несколько десятилетий, он уже здесь, и растущее количество решений LG уже способно сделать повседневную жизнь более комфортной, эффективной и безопасной.

Силас Чой, руководитель бизнес-подразделения LG B2B Solutions.