Встраиваемая техника LG STUDIO

Какую выбрать - встраиваемую или обычную?

При планировании кухонного пространства, часто появляется необходимость выбрать между встраиваемой и отдельно стоящей техникой.







Если у вас небольшая кухня и вы хотите создать иллюзию большего пространства, встроенная техника даст вам такую возможность, благодаря своей компактности, в сравнении с отдельно стоящими устройствами. Самые распространенные виды встраиваемой техники – это варочная панель, духовой шкаф, холодильник и микроволновая печь.

Предлагаем рассмотреть линейку встраиваемой бытовой техники от LG STUDIO.

Начнем с духового шкафа LG STUDIO. Технология «линейного контроля температуры» предотвращает перепады и отклонения от заданной температуры, что обеспечивает равномерное приготовление еды, вне зависимости от расположения блюда в духовом шкафу. За конвекционным вентилятором в духовых шкафах LG STUDIO установлен нагревательный элемент в форме кольца, который отвечает за более мощную конвекцию, следовательно, нагрев духового шкафа проходит быстрее и равномернее. И самое главное – уникальная технология EasyClean™, которая помогает очистить духовой шкаф после приготовления блюд всего за 15 минут. Для очистки используется только немного воды и мягкая салфетка, никаких дополнительных химических средств. Просто распылите воду внутри духовки, нажмите EasyClean™, включите режим "Легкой очистки" и, после завершения, просто протрите салфеткой.

Перейдем к индукционной варочной поверхности LG STUDIO. Уровень мощности и все основные функции легко регулируются с помощью сенсорного управления. Встроенный таймер автоматически отключает выбранную зону приготовления после истечения заданного времени, что делает процесс готовки более безопасным. А если вы планируете приготовить большое блюдо в нестандартной посуде, вроде утятницы, вам понравится опция Flex Zone, которая объединяет две конфорки индукционной варочной поверхности в одну большую зону.

Говоря о кухонной технике, нельзя не добавить вытяжку от LG STUDIO.

Максимальная мощность вытяжки – 800 м3/ч, это позволяет ей втягивать весь пар, дым и ароматы, витающие на кухне во время готовки.

Но так как не всегда нужно использовать максимальную мощность, у вытяжки есть четыре уровня мощности для поддержания чистого воздуха на кухне, которые можно менять по необходимости.

Также на вытяжке установлены яркая LED-подсветка и моющийся алюминиевый фильтр, который можно мыть вручную или в посудомоечной машине.

Дальше у нас встраиваемый холодильник LG STUDIO, который отлично подходит для кухни-студии.

Если хотите, чтобы он не выделялся на фоне общего интерьера, его можно компактно встроить, что сэкономит много места и сохранит единый стиль кухонного пространства.

Самое главное, функциональность такого холодильника будет такой же, как и отдельно стоящего. К примеру, технология LG Total No Frost не требует разморозки морозильной камеры, благодаря системе подачи сухого холодного воздуха. А с жестким креплением внешней панели к двери холодильника, можно не переживать, что фасад со временем сползет или отойдет от двери. Такая фиксация исключает появление зазоров и неплотное прилегание. За счет этого, продлевается срок эксплуатации холодильника и снижается нагрузка на компрессор. Сердце встраиваемого холодильника LG STUDIO – инверторный линейный компрессор, который издает меньше шума в сравнении с обычными компрессорами. Он экономит больше энергии и обеспечивает долгий срок работы, что подтверждается 10-летней гарантией на компрессор.

И нашу подборку завершает встраиваемая микроволновая печь LG NeoChef. Благодаря технологии Smart Inverter и мощности в 1000 Вт, продукты быстрее разогреваются, готовятся и размораживаются. А контроль мощности микроволн обеспечивает равномерный подогрев блюд. Также в NeoChef есть функции запекания, обжаривания и даже приготовления йогурта.

Подведем итог.

Если между встраиваемой и отдельностоящей кухонной техникой вы выберете встраиваемую, обратите внимание на линейку LG STUDIO, не пожалеете.