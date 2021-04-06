«Подари новую жизнь вещам» в рамках кампании #CareForWhatYouWear

В основе всех глобальных перемен в обществе, всегда лежат небольшие изменения, которые в итоге приводят к большим результатам. Так в апреле текущего года LG запустила онлайн-кампанию #CareForWhatYouWear, в рамках философии ESG, которая отражает экологический, социальный и управленческий аспекты.







Через эту кампанию, LG стремилась донести до потребителей, как выбрасывание одежды влияет на окружающую среду и как с каждым годом растет объем «одноразовых» вещей после недолгого использования. Ведь не многие задумывались, сколько по всему миру выбрасывается одежды только потому, что она выходит из моды или после того, как на ней появляются повреждения. Хотя только в Европе этот объем составляет 5,8 миллиона тонн.1

Для наглядной демонстрации того, как можно продлить «срок жизни» вещей было снято видео, которое за короткий период успело суммарно набрать 100 миллионов просмотров на каналах LG Electronics YouTube по всему миру, включая Великобританию, Францию, Германию, Испанию и Италию.







Сотрудники казахстанского офиса LG решили поддержать глобальную кампанию и совместно с социальным проектом «ТЕПЛО» запустили благотворительную кампанию «Подари новую жизнь вещам», приурочив ее ко дню экологического образования. У кампании две основные задачи: воодушевить людей помочь окружающей среде, сократив количество выбрасываемой одежды и побудить их помочь нуждающимся семьям, отдав им свою ненужную одежду. Для этого в офисе LG был установлен специальный бокс для сбора вещей, куда каждый желающий мог складывать свои ненужные вещи.

За четыре недели было собрано более 50 килограмм женской, мужской и детской одежды, которая была доставлена в пункты выдачи, где каждый мог взять тот объем вещей, в котором он нуждался.

Каждый человек может внести свой вклад в улучшение экологии и жизнь других людей, просто передавая ненужные вещи тем, кому они нужнее. Ведь изменения, которые мы хотим видеть в мире, должны начинаться с нас самих.

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1 «Текстиль и окружающая среда в экономике замкнутого цикла». Европейское агентство по окружающей среде, 2019.