В LG SMART PARK ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЕТ ЧЕТВЕРТАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

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Прошло много десятилетий с тех пор, как первая и вторая промышленные революции создали фабрики, транспорт и инфраструктуру, навсегда изменившие мир. Четвертая промышленная революция уже началась, и умные технологии все больше внедряются в повседневную жизнь, меняя корпоративную культуру и потребительский опыт.
LG принимает эти изменения через цифровую трансформацию производственных процессов, начав с крупнейшего завода бытовой техники. Вложив 668 миллионов долларов, за четыре года компания превратила главный завод в Чханвоне в экологичный LG Smart Park. Уже с этого месяца здесь запустится производство холодильников и водоочистителей.
Эта цифровая трансформация значительно увеличивает автоматизацию процесса производства кухонной техники – от сборки и проверки до упаковки продукции. Комплексная система мониторинга использует технологии больших данных и глубокого обучения для дальнейшего повышения эффективности производства и конкурентоспособности качества. Более того, энергоэффективность и безопасность повышаются благодаря сейсмостойкой архитектуре и более современному решению по управлению энергопотреблением.
Также для обеспечения максимальной производительности была усилена логистическая система. Этого удалось добиться благодаря использованию автоматизированных транспортных средств с 5G и автоматической системе снабжения, оснащенной самыми современными технологиями. Интеллектуальные склады и высотные конвейерные ленты позволят предприятию увеличить годовую производственную мощность с 2 до 3 миллионов единиц продукции.
LG Smart Park оптимизирован для процесса модульного проектирования, который упрощает производство и значительно сокращает время и затраты. Для более эффективного изготовления различных продуктов модульная конструкция стандартизирует компоненты, входящие в состав изделия (как блоки LEGO). Это позволяет LG сократить время на разработку новых продуктов, чтобы удовлетворить потребности клиентов.
К 2024 году LG планирует расширить предприятие Smart Park до шести линий в двух зданиях, продолжая совершенствовать свои системы производства премиальной бытовой техники в глобальном масштабе.
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