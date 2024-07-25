Чистый воздух в офисе с комплектом очистки воздуха от LG

Загрязнение воздуха является одной из самых серьезных экологических проблем современности. В крупных городах и промышленных регионах концентрация вредных веществ в атмосфере может достигать критических уровней, что приводит к серьезным последствиям для окружающей среды, а также, для здоровья и качества жизни населения.





Мелкие твердые частицы

Особую опасность представляют микрочастицы PM2.5 (диаметром менее 2.5 микрометров). Эти частицы настолько малы, что могут проникать глубоко в легкие и даже попадать в кровоток. Мелкий размер позволяет им обходить защитные барьеры организма, приводя к воспалению дыхательных путей, обострению астмы и другим респираторным заболеваниям. В 2013 году Международное агентство по изучению рака (IARC) определило мелкую пыль как канцероген первой категории.

Основными источниками PM2.5 являются выхлопные газы автомобилей, промышленные выбросы, сжигание ископаемого топлива и лесные пожары. Эти частицы могут оставаться в атмосфере дольше и перемещаться на большие расстояния, снижая видимость и влияя на качество воздуха на региональном и глобальном уровнях.

Согласно отчету 2020 World Air Quality Report (IQAir), Казахстан находится на 33 месте среди 106 стран по самой высокой среднегодовой концентрации PM2.5, взвешенной по численности населения. В связи с этим растет важность поиска как долгосрочных решений проблемы загрязнения воздуха, так и инструментов, помогающих бороться с не терпящими отлагательств проблемами, в частности ухудшением качества воздуха в помещениях.





LG Air Purification Kit

LG предлагает инновационные технологии для офиса, дома и коммерческих помещений, которые помогут очистить воздух от вредных частиц. Одно из таких решений – это LG Air Purification Kit, комплект очистки воздуха LG с 5-ступенчатой системой фильтрации воздуха. Air Purification Kit устанавливается на существующие решения климат-контроля с целью проведения тщательной фильтрации воздуха – очистка удаляет 99,9% ультрамелкой пыли1. С помощью данного комплекта можно осуществлять мониторинг качества воздуха в реальном времени с помощью датчика PM1.0, чистить воздух от мелких частиц, которые могут включать аллергены, бактерии и вирусы, и удалять неприятные запахи. Комплект, устанавливающийся во внутренних блоках LG кассетного типа, также удобен в обслуживании – благодаря фильтру, который можно регулярно мыть, он не требует замены.

Круглый кассетный блок – стильное решение

Комплект очистки воздуха LG можно установить на различные виды внутренних блоков кассетных сплит-систем, однако самым стильным и необычным решением для офисов и коммерческих помещений является установка фильтра на круглую кассету.

Круглая кассета LG отличается утонченным дизайном и обеспечивает гибкий воздушный поток на больших площадях благодаря тому, что у нее нет слепых зон.

Очистка воздуха в круглых кассетах происходит следующим образом:

Фаза 1. Очищение от частиц

При первичной очистке первый фильтр улавливает крупные частицы пыли и удаляет твердые частицы, которые наносят вред человеческому организму.

Фазы 2 + 3. Электрификация пыли и фильтр PM1.0

Удаляет 99,9% частиц диаметром 1,0㎛ и 0,05㎛, которые могут вызвать долгосрочные проблемы со здоровьем, при помощи электрификации пыли.

Фаза 4. Избавление от запахов Дезодорирующий фильтр удаляет запахи и вредные газы после удаления пыли в воздухе.

Комплект очистки воздуха прошел сертификацию TÜV Rheinland – тестирование подтвердило, что он удаляет 99,9% ультрамелкой пыли. Также у LG Air Purification Kit есть сертификация Фонда British Allergy Foundation, подтверждающая, что он эффективен в удалении аллергенов, бактерий и вирусов.





Будь то дома, на работе или в местах для отдыха, решения LG по очистке воздуха обеспечивают надлежащий уровень его качества в течение всего дня. Поддержание здоровой окружающей среды сейчас важнее, чем когда-либо прежде, и компания LG рада улучшить вашу жизнь с помощью комплексных решений по очистке воздуха.

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1 - Сертификатом TÜV Rheinland 60392905 001 от 27 августа 2020 года подтверждено, что модель PAH-TUP0M удаляет 99,9% ультрамелкой пыли при предложенном режиме работы.