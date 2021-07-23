Что делать, если техника вышла из строя?

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Интервью с руководителем сервисной поддержки LG Electronics Almaty Kazakhstan Александром Федяевым
Иногда техника ломается. И это легко поправимо, если обратиться к профессионалам и правильно ее чинить. Чтобы выяснить, как работают официальные сервисные центры и почему проблемы с техникой нужно решать именно с их помощью, мы обратились за консультацией к руководителю сервисной поддержки LG Electronics Almaty Kazakhstan Александру Федяеву.
Как работает сервисная служба LG?
Наши мастера обслуживают клиентов 6 дней в неделю. Мы работаем как в самом сервисном центре, так и выезжаем на дом, чтобы решить проблему на месте. Все для удобства наших потребителей.
Мы работаем по всему Казахстану. У нас есть собственные сервисные центры и партнерские. Везде уровень обслуживания очень высокий. Поэтому обращаться всегда нужно только в официальные сервисные центры. Это проще, безопаснее и выгоднее, чем вызывать частника. Тем более, мастера сервиса LG приезжают в заранее оговоренное время, и клиенту не нужно проводить в ожидании весь день.
С какими проблемами чаще всего обращаются в сервис-центр?
Обращаются с разными проблемами. Выделить что-то особенное сложно. Очень часто люди обращаются не только потому, что их техника сломалась, а также, чтобы получить консультацию о том, как правильно пользоваться приобретенным продуктом.
Как сейчас для вас выглядит ситуация: люди чаще обращаются в официальные сервисные центры или, как раньше, стараются найти частников?
Иногда люди просто не знают, как нас найти, поэтому мы активно работаем над тем, чтобы наши контактные номера были везде и люди могли обращаться непосредственно к нам. Подчеркну: в случае возникновения любых вопросов, связанных с техникой LG, позвоните c мобильного телефона по номеру 2255.
С какими забавными случаями вам приходилось сталкиваться в своей практике?
Прыгающие стиральные машины. Как-то потребитель жаловался, что машинка самопроизвольно прыгает. Работает хорошо, но прыгает. Оказалось, что просто забыли убрать транспортировочные болты.
Приходилось ли вам решать проблемы с техникой, которые бы не возникли, если бы клиент сразу обратился в официальный сервисный центр? Какого рода эти проблемы?
Часто люди после первичного гарантийного срока (1 год) обращаются в неавторизированные сервисные центры. Такое случается, даже несмотря на то, что действует гарантия на отдельные детали продукта: компрессор/мотор (10 лет). Правда почему-то существует убеждение, что у частников будет дешевле. А потом мы сталкиваемся с ситуацией, когда исправить что-то невозможно.
Конкретный пример: у потребителя сломался холодильник. Он обратился к частнику, запасной детали у него не было и возможности приобрести оригинальную запчасть тоже. В официальном сервисном центре замена того же компрессора по десятилетней гарантии бесплатна, клиенту нужно оплатить только саму услугу по замене, все остальное – забота производителя. У частника же не было доступа ни к запасной части, ни к пониманию, как правильно произвести ремонт, и он начал, как это говорится, «химичить». В итоге холодильник неисправен и уже не подлежит гарантийному ремонту. Десятилетняя гарантия утеряна, поэтому платить пришлось и за работу, и за оригинальные запчасти.
Какие советы вы можете дать вашим клиентам?
Совет один. Обращайтесь только в авторизированные центры. Еще раз повторюсь: если у вас возникли какие-то вопросы, связанные с техникой LG, звоните в службу поддержки с мобильного телефона по номеру 2255, и мы обязательно вам поможем.
Теперь вы знаете намного больше о том, как работает и какие услуги предоставляет сервис LG своим клиентам. Обращайтесь в официальные сервис-центры, чтобы техника служила не один год.