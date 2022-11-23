Все, что вам стоит знать о современных телевизорах LG QNED

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Сегодня пользователям телевизоров как никогда ранее доступны самые разнообразные источники развлекательного контента в форматах 4K и 8K, с расширенным динамическим диапазоном (HDR) – от эфирных каналов и потокового вещания до интерактивных программ и реалистичных игр.Выбирая по-настоящему современный телевизор, мы наконец-то перестали ставить во главу угла максимально большую диагональ экрана, отдавая предпочтение моделям со взвешенным набором возможностей и приятным внешним видом, дополняющим домашний интерьер.Выбор подходящей модели порой достаточно сложен ввиду множества аббревиатур и маркетинговых терминов, принятых в этой сфере. Сегодня в этом небольшом тексте мы поможем вам разобраться с такими терминами как Quantum Dot, NanoCell, QNED и Mini LED, а также представим некоторые рекомендации на примере новейших телевизоров LG 2022 года выпуска.Экраны на основе светодиодной технологии QNED (Quantum NanoCell Emitting Diode), разработанные компанией LG, берут свои истоки из всем известной технологии жидкокристаллических (ЖК) дисплеев. Дальнейшим развитием этой технологии стало появление ТВ-экранов LG NanoCell, где тончайший слой квантовых нано-частиц на экране при подсвечивании генерирует собственное излучение разного цвета для создания реалистичного изображения.По своей сути, технология QNED – это комбинация квантовых нано-точек (Quantum NanoCell) и излучающей светодиодной подсветки Mini LED, также разработанной в LG. В отличие от «классического» экрана ЖК-телевизора, где используется затемнение подсветки по всему массиву, или как в новейших моделях по нескольким локальным зонам, подсветка Mini LED состоит из порядка 30 000 крошечных светодиодов в примерно 2500 блоках отдельных зон регулировки яркости (затемнения).Процессор телевизора точно управляет каждым участком затемнения светодиодов в зависимости от контента, делая темные цвета еще более насыщенными, а также последовательно уменьшает свет, обеспечивая лучший контраст и более детальное изображение.В итоге технология LG QNED с подсветкой Mini LED позволяет добиться чрезвычайно высокого запаса яркости – до 3000 нит, и контрастности – до 1000000:1. Такие телевизоры способны обеспечить более глубокий черный цвет, высокие уровни точности и детализации, недостижимые обычной ЖК-технологией.Особенно востребованы пиковые режимы яркости телевизоров LG QNED, например, при просмотре контента в очень освещенных помещениях и при работе с HDR-контентом.Современные производственные технологии позволили LG наладить массовый выпуск телевизоров QNED с разрешением 4К и 8К во всем диапазоне востребованных диагоналей, а выпуск собственных процессоров LG Alpha для обработки изображения обеспечил эти модели достаточно мощной электроникой для работы с частотой обновления до 120 Гц и формирования динамичного изображения с естественной передачей цветов.Наконец, вопрос стоимости. При сравнимых ключевых характеристиках – таких как размер диагонали, разрешение и частота обновления экрана, телевизоры QNED обладают более привлекательной ценой по сравнению с аналогичными моделями OLED.Все модели расширенной линейки QNED-телевизоров LG 2022 года выполнены на панелях Quantum Dot NanoCell и обеспечивают высококачественную цветопередачус насыщенными, точными цветами в самых ярких и темных областях сцены, а также отличную контрастность за счет технологии точечного затемнения подсветки Mini LED.Телевизоры LG QNED оснащаются новыми интеллектуальными процессорами LG Alpha 7 пятого поколения. Эти процессоры способны автоматически распознавать обрабатываемый контент как по жанру, так и по сцене, и настраивать параметры изображения, адаптируя их под окружающую среду.Для более точного изменения яркости в новейших телевизорах LG QNED используется технология Dimming Pro на основе алгоритмов глубокого обучения, благодаря чему производится анализ и передача информации об объекте в модуль регулировки яркости подсветки для создания четкого и естественного изображения.Интеллектуальный процессор LG α7 5 поколения с поддержкой технологии Dynamic Tone Mapping определяет состав кадра для оптимизации кривой цветовых тонов, чтобы получить на выходе естественный HDR с глубокой контрастностью и максимальной детализацией. Процессор также улучшает объекты переднего и заднего плана, придавая им естественную глубину с яркими и точными цветами.Телевизоры LG QNED поддерживают технологию AMD FreeSync Premium для минимизации зависаний и задержек ввода в динамичном игровом процессе. Дополнительным преимущества телевизоров QNED Mini LED 2022 года является поддержка расширенных функций интерфейса HDMI 2.1 (до HDMI 48 Гбит/с) для передачи контента с высоким качеством, а также улучшенного канала возврата звука (eARC), что оптимизирует звук и упрощает процесс подключения телевизора к звуковой системе.Эти телевизоры также обеспечивают возможность раскрыть весь потенциал современных игровых консолей или персональных компьютеров с мощными игровыми видеокартами. Функция Game Optimizer станет отличным решением для ваших новых приключений, будь то путешествие на Дикий Запад или в далекие галактики, а оптимизация игр (Game Optimizer) поможет гибко настроить изображение под жанр игры (Standard, RTS, FPS, RPG) и отрегулировать яркость синего света, который влияет на усталость глаз, баланс белого и насыщенность черного. Дополнительно меню Game Optimizer поможет настроить вертикальную синхронизацию (VRR, AMD FreeSync).В Казахстане уже доступны новые телевизоры LG QNED 2022 года в новейших сериях QNED919 и QNED816. Все модели этих серий выполнены в тонком корпусе с минимальными рамками, оптимизированном для настенного монтажа, благодаря чему LG QNED mini LED любого размера будет висеть вплотную к стене.Для флагманской серии QNED919, представленной 65-дюймовой моделью LG QNED MiniLED 4K 65QNED919PA, характерна поддержка частоты обновления экрана 120 Гц. Благодаря совместимости с технологией Dolby Vision IQ телевизор интеллектуально регулирует настройки изображения в зависимости от жанра контента и окружающей обстановки, а технология Dolby Atmos обеспечивает многомерный объемный звук. В итоге получается потрясающая комбинация, обеспечивающая великолепные кинематографические результаты.Телевизоры серии QNED919 поддерживают кинотеатральный режим FILMMAKER MODE™, который отключает сглаживание движения, сохраняя при этом исходное соотношение сторон, цветопередачу и частоту кадров. Этот режим обеспечивает точную передачу оригинального видения режиссера, поэтому вы увидите фильм именно таким, каким он был задуман.В дополнение, разработанная в LG технология расширения динамического диапазона HDR 10 Pro регулирует яркость, улучшает цветопередачу и раскрывает все мельчайшие детали, придавая реалистичную четкость любым изображениям.Высокое качество современных дисплеев с частотой обновления 120 Гц и технологиями Quantum Dot и NanoCell, используемых в телевизорах серий QNED876 и QNED816, обеспечивает отличные возможности для приятного просмотра фильмов в потрясающем формате 4K на ультрабольшом экране.Процессор LG α7 5 поколения улучшает передний план и фон, обеспечивая передачу естественной глубины и невероятно ярких, но в то же время точных цветов. Совместимость с технологией AMD FreeSync Premium предоставляет возможность наслаждаться динамичными играми с минимальными разрывами, зависаниями и задержками ввода. Благодаря интегрированной поддержке NVIDIA GeForce Now, эти телевизоры LG QNED предлагают тысячи новых игр в бескрайнем океане облачного гейминга.Серия телевизоров LG QNED876 представлена в Казахстане флагманской 86-дюймовой моделью, а также вариантамис 75-, 65- и 55-дюймовой диагональю соответственно.В телевизорах QNED MiniLED 876 для повышения контрастности и качества изображения используется прецизионная технология регулировки яркости с помощью точечного затемнения, которая позволяет свести к минимуму эффект «ореола».В списке телевизоров серии LG QNED 816, доступных сегодня в Казахстане, имеется флагманская 86-дюймовая модель. Кроме того, можно также приобрести 75-дюймовый вариант, 65-дюймовый, 55-дюймовыйили 50-дюймовыйВ моделях серии LG QNED816 используется технология регулировки яркости Dimming. С помощью алгоритмов глубокого обучения производится анализ объектов, после чего на блоки регулировки яркости подсветки передается точный управляющий сигнал, для формирования более четких, естественных изображений.Все телевизоры LG QNED Mini LED 2022 года поддерживают последнюю версию инновационной платформы LG Smart TV, обеспечивая максимальное удобство и упрощая поиск контента.Программная платформа webOS 22 представляет персональные профили с настройкой быстрого доступа к любимым стриминговым сервисам и уведомлений в реальном времени, чтобы следить за любимыми спортивными командами. Войти в профиль можно как через браузер телевизора, так и со смартфона с функцией NFC Magic Tap.Все телевизоры LG 2022 года совместимы с экосистемой умного дома LG ThinQ, которая позволяет управлять голосом с помощью нового главного экрана и использовать его в качестве контроллера для подключенных домашних устройств.Жители Казахстана также могут приобрести телевизоры LG QNED с высочайшим разрешением 8K в серии QNED99, которая представлена 86-дюймовой модельюи 75-дюймовойЭти телевизоры выполнены на процессоре LG α9 четвертого поколения с поддержкой технологии Absolute Color для воспроизведения широкой гаммы и более ярких цветов.Модели этой серии сертифицированы по стандартам CTAпо такому важному параметру как разрешение контрастной модуляции (КМ), которое, согласно спецификациям, должна быть 50% или выше (чем выше значение КМ, чем четче изображение). Телевизоры LG QNED Mini LED намного превосходит международные стандарты, демонстрируя уровень КМ 95,8%Современные телевизоры LG QNED представляют собой инновационные устройства, в которых сочетание технологий Mini LED, Quantum Dot и NanoCell обеспечивает невероятно высокое качество изображения с глубоким черным и более яркими насыщенными цветами, поднимая удовольствие от просмотра контента на большом экране на совершенно новый уровень.