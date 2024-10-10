Что такое 4K TV?

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Телевизоры с разрешением 4K – один из главных трендов на рынке бытовой электроники. Сегодня все больше людей предпочитают телевизоры с высоким разрешением для просмотра фильмов, спортивных трансляций и онлайн-контента. Их популярность обусловлена улучшенным качеством изображения, поддержкой современных технологий и широким спектром размеров, что делает их привлекательными для самых разных категорий покупателей. В этой статье мы ответим на такие вопросы, как «Какое разрешение – 4K?», «Что такое разрешение 4K?» и «Как выбрать 4K телевизор?». Определим значение слова, сравним с другими форматами, рассмотрим основные преимущества и недостатки, а также дадим практические советы по покупке.
4K разрешение
Разрешение 4K обозначает, что количество пикселей на экране составляет 3840 на 2160. 4K разрешение в пикселях примерно в четыре раза больше, чем в стандартном Full HD (1920 x 1080 пикселей). Это дает возможность отображать более детализированное изображение с высокой четкостью, особенно на больших экранах, где разница в разрешении становится особенно заметной.
4K чаще всего сравнивают с Full HD и 8K. В сравнении с Full HD, 4K обеспечивает значительно более высокое качество изображения для просмотра фильмов, спортивных программ или видеоигр на больших экранах. 8K, в свою очередь, является ещё более высоким разрешением, которое предлагает вдвое больше пикселей по вертикали и горизонтали по сравнению с 4K. Однако, 8K телевизоры пока менее распространены и доступны, а контент для них — все еще редкость.
Разница между UHD и 4K
Термины 4K и UHD часто используются как синонимы, однако между ними есть небольшое различие. UHD – это общее обозначение сверхвысокого разрешения (Ultra High Definition), а 4K – это тип разрешения UHD. Сокращение 4K более интуитивно для большинства пользователей, поэтому часто можно встретить термин 4K TV или 4K UHD TV – это обозначает одно и то же.
Основные преимущества 4K телевизоров
1. Высокое разрешение и качество изображения. 4K разрешение – это четкие и детализированные изображения, отображаемые благодаря увеличенному количеству пикселей. Телевизоры LG 4K, такие, как OLED65C4RLA , используют технологию OLED с самоподсвечивающимися пикселями в комбинации с высоким разрешением для создания более яркой и захватывающей картинки.
2. Улучшенная цветопередача и контрастность. Современные модели 4K телевизоров имеют широкую цветовую палитру и создают более реалистичные цвета и глубокий контраст.
3. Поддержка технологий HDR и Dolby Vision. Эти технологии увеличивают диапазон яркости и контрастности изображения, делая его более насыщенным. HDR (High Dynamic Range) позволяет видеть детали в самых ярких и темных частях изображения, а Dolby Vision добавляет ещё более глубокое погружение в контент.
Недостатки и ограничения 4K телевизоров
1. Высокая стоимость некоторых моделей. Хотя цены на 4K телевизоры снижаются, премиальные модели могут оставаться достаточно дорогими.
2. Требования к контенту. Чтобы наслаждаться всеми преимуществами 4K разрешения, необходим соответствующий контент. Несмотря на рост количества 4K-видео на стриминговых платформах, таких как Netflix и YouTube, не весь контент доступен в этом формате.
3. Влияние на производительность и энергопотребление. Более мощные процессоры, которые обрабатывают 4K изображение, и повышенная яркость экранов могут увеличивать энергопотребление, что также стоит учитывать при покупке.
Как выбрать 4K телевизор?
1. Тип матрицы (LED, OLED, QNED). LED — это стандартная технология, обеспечивающая яркие изображения и широкий выбор на разные бюджеты. OLED (Organic Light-Emitting Diode) известен глубокими черными цветами и точной цветопередачей – отличный выбор для кинолюбителей. QNED сочетает в себе квантовые точки (Quantum Dot) и мини-светодиоды (Mini LED) для создания улучшенной яркости, контрастности и точности цветопередачи на экранах телевизоров.
2. Частота обновления экрана. Частота обновления (60 Гц, 120 Гц и выше) определяет плавность движения, что особенно важно для спортивных трансляций и видеоигр.
3. Размер диагонали. Выбор диагонали экрана зависит от размера комнаты и расстояния до экрана. Чтобы просмотр был комфортным, рекомендуется выбирать экран от 50 дюймов и больше, если вы смотрите телевизор с расстояния в 2,5–3 метра.
Поддержка смарт-функций и операционных систем
Смарт-телевизоры поддерживают потоковые сервисы и приложения, что значительно расширяет возможности их использования. Операционная система webOS дает возможность пользователям использовать возможности сети интернет.
Разъемы и подключение
Такие разъемы, как HDMI и USB, важны, чтобы подключать внешние устройства – игровые консоли, плееры и компьютеры.
Рекомендации по покупке 4K телевизора
При ограниченном бюджете можно выбрать модели с LED-матрицей и минимальным набором смарт-функций. При большем бюджете стоит обратить внимание на OLED или QLED телевизоры с расширенной поддержкой HDR и высокой частотой обновления. LG предлагает широкую линейку телевизоров 4K, с которой можно ознакомиться здесь – от OLED до QNED, вы найдете подходящий экран на свой вкус.
4K телевизоры продолжают завоевывать рынок благодаря своим впечатляющим характеристикам и широким возможностям. Покупка 4K телевизора требует внимания к таким параметрам, как тип матрицы, частота обновления и поддержка современных технологий. Выбирая 4K телевизор, учитывайте собственные предпочтения и бюджет, чтобы насладиться всеми плюсами этой технологии.
Приобрести новый телевизор Вы можете прямо сейчас в интернет-магазине LG . Cтав участником клуба LG, Вы также получите целый ряд бонусов, включая Приветственный купон на скидку 5%, постоянную скидку 2%, а также бесплатную доставку всей техники и установку [1] некоторых моделей. Доступны опции покупок с оплатой как картами, Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку до 24 месяцев без переплаты, а также оплата наличными при получении товара.
Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина https://www.lg.com/kz/