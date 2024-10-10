Что такое 4K TV?

Телевизоры с разрешением 4K – один из главных трендов на рынке бытовой электроники. Сегодня все больше людей предпочитают телевизоры с высоким разрешением для просмотра фильмов, спортивных трансляций и онлайн-контента. Их популярность обусловлена улучшенным качеством изображения, поддержкой современных технологий и широким спектром размеров, что делает их привлекательными для самых разных категорий покупателей. В этой статье мы ответим на такие вопросы, как «Какое разрешение – 4K?», «Что такое разрешение 4K?» и «Как выбрать 4K телевизор?». Определим значение слова, сравним с другими форматами, рассмотрим основные преимущества и недостатки, а также дадим практические советы по покупке.

4K разрешение

Разрешение 4K обозначает, что количество пикселей на экране составляет 3840 на 2160. 4K разрешение в пикселях примерно в четыре раза больше, чем в стандартном Full HD (1920 x 1080 пикселей). Это дает возможность отображать более детализированное изображение с высокой четкостью, особенно на больших экранах, где разница в разрешении становится особенно заметной.

4K чаще всего сравнивают с Full HD и 8K. В сравнении с Full HD, 4K обеспечивает значительно более высокое качество изображения для просмотра фильмов, спортивных программ или видеоигр на больших экранах. 8K, в свою очередь, является ещё более высоким разрешением, которое предлагает вдвое больше пикселей по вертикали и горизонтали по сравнению с 4K. Однако, 8K телевизоры пока менее распространены и доступны, а контент для них — все еще редкость.

Разница между UHD и 4K

Термины 4K и UHD часто используются как синонимы, однако между ними есть небольшое различие. UHD – это общее обозначение сверхвысокого разрешения (Ultra High Definition), а 4K – это тип разрешения UHD. Сокращение 4K более интуитивно для большинства пользователей, поэтому часто можно встретить термин 4K TV или 4K UHD TV – это обозначает одно и то же.

Основные преимущества 4K телевизоров

1. Высокое разрешение и качество изображения. 4K разрешение – это четкие и детализированные изображения, отображаемые благодаря увеличенному количеству пикселей. Телевизоры LG 4K, такие, как OLED65C4RLA , используют технологию OLED с самоподсвечивающимися пикселями в комбинации с высоким разрешением для создания более яркой и захватывающей картинки.

2. Улучшенная цветопередача и контрастность. Современные модели 4K телевизоров имеют широкую цветовую палитру и создают более реалистичные цвета и глубокий контраст.

3. Поддержка технологий HDR и Dolby Vision. Эти технологии увеличивают диапазон яркости и контрастности изображения, делая его более насыщенным. HDR (High Dynamic Range) позволяет видеть детали в самых ярких и темных частях изображения, а Dolby Vision добавляет ещё более глубокое погружение в контент.

Недостатки и ограничения 4K телевизоров

1. Высокая стоимость некоторых моделей. Хотя цены на 4K телевизоры снижаются, премиальные модели могут оставаться достаточно дорогими.

2. Требования к контенту. Чтобы наслаждаться всеми преимуществами 4K разрешения, необходим соответствующий контент. Несмотря на рост количества 4K-видео на стриминговых платформах, таких как Netflix и YouTube, не весь контент доступен в этом формате.

3. Влияние на производительность и энергопотребление. Более мощные процессоры, которые обрабатывают 4K изображение, и повышенная яркость экранов могут увеличивать энергопотребление, что также стоит учитывать при покупке.

Как выбрать 4K телевизор?

1. Тип матрицы (LED, OLED, QNED). LED — это стандартная технология, обеспечивающая яркие изображения и широкий выбор на разные бюджеты. OLED (Organic Light-Emitting Diode) известен глубокими черными цветами и точной цветопередачей – отличный выбор для кинолюбителей. QNED сочетает в себе квантовые точки (Quantum Dot) и мини-светодиоды (Mini LED) для создания улучшенной яркости, контрастности и точности цветопередачи на экранах телевизоров.

2. Частота обновления экрана. Частота обновления (60 Гц, 120 Гц и выше) определяет плавность движения, что особенно важно для спортивных трансляций и видеоигр.

3. Размер диагонали. Выбор диагонали экрана зависит от размера комнаты и расстояния до экрана. Чтобы просмотр был комфортным, рекомендуется выбирать экран от 50 дюймов и больше, если вы смотрите телевизор с расстояния в 2,5–3 метра.

Поддержка смарт-функций и операционных систем

Смарт-телевизоры поддерживают потоковые сервисы и приложения, что значительно расширяет возможности их использования. Операционная система webOS дает возможность пользователям использовать возможности сети интернет.

Разъемы и подключение

Такие разъемы, как HDMI и USB, важны, чтобы подключать внешние устройства – игровые консоли, плееры и компьютеры.

Рекомендации по покупке 4K телевизора

При ограниченном бюджете можно выбрать модели с LED-матрицей и минимальным набором смарт-функций. При большем бюджете стоит обратить внимание на OLED или QLED телевизоры с расширенной поддержкой HDR и высокой частотой обновления. LG предлагает широкую линейку телевизоров 4K, с которой можно ознакомиться здесь – от OLED до QNED, вы найдете подходящий экран на свой вкус.

4K телевизоры продолжают завоевывать рынок благодаря своим впечатляющим характеристикам и широким возможностям. Покупка 4K телевизора требует внимания к таким параметрам, как тип матрицы, частота обновления и поддержка современных технологий. Выбирая 4K телевизор, учитывайте собственные предпочтения и бюджет, чтобы насладиться всеми плюсами этой технологии.

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