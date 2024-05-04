[Уголок руководителя] Переосмысление услуг с заботой о клиентах

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Для потребителей важен «опыт». По данным PwC , 73 % всех покупателей ставят опыт на первое место при принятии решений о покупке, после чего по важности следуют цена и качество продукта.
LG стремится к тому, чтобы идея «Жизнь хороша» (Life’s Good) была актуальна для всех, поэтому предоставление потребителям ценностей F.U.N. (first, unique and new) – первого, уникального и нового опыта является приоритетом компании.
Прежде, чем обеспечивать покупателям желаемый опыт, компании необходимо было убедиться, что все подразделения организации работают сообща и готовы к выполнению поставленных задач. В 2024 году новая система управления эффективностью клиентского опыта (Customer Experience, CX) будет применена ко всей структуре компании – к руководству в головном офисе, а также к глобальным руководителям и сотрудникам, ответственным за продажи, производство и управление. Это необходимо, чтобы добавить CX к другим важным показателям общей эффективности бизнеса, таким как объем продаж и операционная прибыль.
Данные, полученные из CX, используются для оценки работы различных команд, а также для внедрения принципа «клиент - прежде всего» во всей компании. Понятие «клиент» в данном случае не ограничивается только пользователями товаров, а включает в себя бизнес-партнеров и сотрудников внутренних подразделений компании.
LG добилась заметных изменений, внедряя различные инновационные технологии для повышения потребительской ценности. Было выявлено, что для правильной оценки эффективности бизнеса и для поощрения за достижение повышенного уровня удовлетворенности клиентов необходим конкретный процесс.
Начиная с этого года, все руководители LG Electronics будут оцениваться по уровню удовлетворенности клиентов в подразделениях, находящихся в их управлении, а также по тому, выполнили ли они поставленные перед собой задачи. Удовлетворенность клиентов оценивается на основе разработанного компанией LG инструмента, который количественно определяет этот показатель на каждом этапе взаимодействия с потребителями.
Теперь на каждую команду возложена задача определить, как они будут внедрять инновации в работе с целевой аудиторией. Каждое подразделение сможет всесторонне рассмотреть важный вопрос: «Что представляет собой дифференцированный опыт с точки зрения клиентов?», а затем определить, можно ли реализовать конкретную инновацию в системе CX.
Команды, не работающие с клиентами напрямую, будут взаимодействовать с внутренними отделами и поставщиками, а также разрабатывать мероприятия, которые принесут результаты в дальнейшем.
LG твердо убеждена в том, что инновации, направленные на повышение потребительской ценности — это не только зона ответственности «управления» компании или отдельных команд, которые работают с клиентами. Скорее, это задача всей компании. При этом каждый сотрудник помнит о принципе «клиент - прежде всего» и стремится рассматривать все важные вопросы с позиции пользователя.
Эта приверженность отражает философию управления CEO LG Уильяма Чо, которая гласит, что на создание инноваций влияет клиент. С момента вступления в должность CEO в конце 2021 года господин Чо постоянно подчеркивает, что технологии, повышающие качество обслуживания клиентов, играют ключевую роль в улучшении их жизни. Благодаря его чуткому руководству и в соответствии с видением компании до 2030 года, а также недавним обновлением бренда, компания активно расширяет свои инициативы по инновациям в области СХ.
Чтобы повысить качество обслуживания клиентов, компания запустила проект, призывающий всех сотрудников напрямую «встречаться» с клиентами, «слышать» их честные отзывы и проблемы, чтобы «сопереживать» им. В рамках этого внутреннего проекта, посвященного стремлению LG продвигать технологию СХ, руководители приняли участие в программе «на месте». Ее цель – обеспечить внедрение методов и политик управления, ориентированных на клиента. Только в прошлом году более 280 руководителей LG из главного офиса в Южной Корее посетили основные торговые площадки, чтобы на собственном опыте увидеть точки контакта с клиентами и связанных с ними действия, включая покупку, консультацию по телефону, аренду, доставку и помощь после продажи.
Многие из этих руководителей даже посетили Hi-Tele Service, дочернюю компанию LG, которая обеспечивает удаленное обслуживание клиентов. Во время посещения у них была возможность получить обратную связь непосредственно от клиентов LG, что позволило им понять, как и где опыт взаимодействия может быть улучшен и усовершенствован.
В дополнение к этому, чтобы «услышать» клиентов, LG организовывала семинары, где сотрудники могли делиться примерами инноваций в области СХ с клиентами, а также программы, позволяющие им непосредственно слушать истории потребителей. А чтобы повысить «эмпатию» к клиентам, компания проводит масштабные мероприятия, которые позволяют сотрудникам самостоятельно определить портрет собственного клиента и выявить ценность, которую они могут им предоставить.
Инновации в области потребительских ценностей — это не только задача руководства или команд, которые работают напрямую с клиентами. Это задача каждого сотрудника LG – внести значимые изменения, переосмыслив и дифференцировав все, что делает компания, с точки зрения потребителя.
LG придерживается стратегии по обеспечению дифференцированной потребительской ценности. Компания будет продолжать придерживаться клиентоориентированного подхода к работе, основанный на чутком понимании и заботе к своим клиентам.
Эта система внедряется как в головном офисе компании, так и в офисах LG по всему миру. В специальной серии публикаций LG Magazine мы расскажем, как различные команды и подразделения LG вносят изменения для переосмысления СХ, поэтому оставайтесь с нами. Вступайте в онлайн Клуб LG , получайте на электронную почту рассылку новостей, наслаждайтесь преимуществами покуки техники в интернет-магазине LG в рассрочку без переплаты, с бесплатной доставкой и фирменной установкой.
Автор: Кан Чже-нам (Kang Je-nam), директор отдела инноваций в области потребительских ценностей компании LG Electronics