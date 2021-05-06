Встречаем Всемирный день окружающей среды с чуть меньшим количеством пластика

Сегодня, 5 июня, отмечается Всемирный день окружающей среды. Организация Объединенных Наций учредила этот день в 1972 году, обращая внимание людей на необходимость сохранения окружающей среды и природных ресурсов. Чтобы отдать дань Всемирному дню окружающей среды, давайте рассмотрим роль пластика в современном мире и что делает LG для уменьшения его воздействия на окружающую среду.

Пластик – неотъемлемая часть современной жизни, он присутствует практически во всех потребительских товарах, которые не изготовлены вручную. Основная проблема с пластиком в том, что, когда он перестает быть нужным, большая его часть в конечном счете отправляется на свалку, внося вклад в глобальную проблему загрязнения. Только в 2019 году было выброшено более 130 миллионов метрических тонн одноразового пластика, большая часть которого была сожжена, выброшена на свалки или сброшена в мировые водные пути.1







Фото: WWF

Пластмасса, производимая в основном из химических веществ на основе ископаемого топлива, выделяет вредные токсины на протяжении всего своего жизненного цикла, нанося вред окружающей среде и представляя риск для здоровья. Без кардинальных изменений в производстве, потреблении и управлении отходами, количество пластика, ежегодно попадающего в мировой океан, увеличится до 30 миллионов метрических тонн к 2040 году.2 Необходимость системных изменений в наших отношениях с пластиком назрела давно. Однако для того, чтобы их реализовать, правительства, корпорации и потребители должны будут внести свой вклад.

LG Electronics уже работает над этим.







18 моделей OLED-телевизоров LG 2021 года уже требуют меньше компонентов, чем обычные ЖК-телевизоры, благодаря своей уникальной конструкции без подсветки, что влияет на сокращение пластика в процессе производства. Например, для 65-дюймового OLED-телевизора LG 65G1 требуется всего 30% пластика, используемого в ЖК-телевизоре того же размера (модель 65UP75). С линейкой, включающей больше OLED-моделей, чем ЖК-моделей, LG рассчитывает сократить использование пластика примерно на 10 000 тонн в этом году.







LG также увеличивает использование переработанных и перерабатываемых материалов. Например, LG использует больше металла во внешних корпусах OLED-телевизоров 2021 года. В отличие от ЖК-дисплеев, для OLED-панелей не требуются вредные материалы, такие как кадмий и индий, что делает OLED-панели естественным выбором для экологически сознательных клиентов. Даже в конце своего жизненного цикла OLED-телевизоры обеспечивают высокий уровень ресурсоэффективности и степени утилизации по сравнению с ЖК-телевизорами. Также LG планирует расширить использование переработанного пластика в некоторых моделях ЖК-телевизоров 2021 года, таких как QNED Mini LED, используя до 750 тонн переработанного пластика.

Более широкое использование переработанных материалов распространяется на звуковые панели LG 2021 года. Внешние корпусы всех моделей новых саундбаров изготовлены из визуально привлекательного и вместе с этим прочного переработанного пластика.3 К концу года компания планирует сократить порядка 300 тонн пластиковых отходов на свалках, перепрофилировав их в звуковые панели LG. В некоторых моделях саундбаров будет использоваться сертифицированная на соответствие Глобальному стандарту вторичной переработки (Global Recycled Standard) полиэфирная трикотажная ткань, изготовленная из переработанных ПЭТ-бутылок, в результате чего уже в этом году на свалки не отправятся 1,5 миллиона полулитровых ПЭТ-бутылок.4 Помимо этого, LG применила более чистую и экологичную упаковку для всей линейки звуковых панелей, благодаря использованию переработанной формованной целлюлозы и сокращению использования пенополистирола и пластика.

Разработав L-образные коробки для звуковых панелей, LG смогла уменьшить занимаемую площадь в грузовике при транспортировке саундбаров, а также сэкономить топливо и уменьшить количество выбросов в атмосферу. Уникальная упаковка позволяет вмещать в грузовик на 58% больше коробок.5 А поскольку L-образная форма уменьшает пустое пространство между коробками, наполнителей при упаковке используется гораздо меньше, а значит отходов в последующем будет меньше. OLED-телевизор и звуковая панель LG – это первые OLED-телевизоры и аудиотехника, получившие признание SGS Eco-Product от швейцарской компании SGS Société Générale de Surveillance SA.6

Делая все возможное, чтобы сократить загрязнение пластиком, LG выполняет свои обязательства перед планетой и потребителями и помогает создать основу для экологичного будущего.

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1 Индекс производителей пластиковых отходов, Фонд Миндеро, https://www.minderoo.org/plastic-waste-makers-index

2 https://www.pewtrusts.org/en/about/news-room/press-releases-and-statements/2020/07/23/research-finds-plastic-flows-into-the-ocean-expected-to -тройка к 2040 г.

3 Вторичный пластик, используемый в саундбарах LG моделей SP11RA, SP9YA, SP8YA, SP7Y, SPD7Y, SP2, G1, прошел оценку в соответствии с процедурой подтверждения экологических требований (ECVP) UL 2809 для вторичного содержимого.

4 Модели SP7Y, SP2 / 2W, G1.

5 На основе модели SP8YA.

6 Сертификация SGS Eco-Product получена для моделей LG OLED TV 2021 года Z1, G1, C1, B1, A1 и моделей саундбаров LG SP11RA, SP9YA, SP8YA, SP7Y, SPD7Y, G1, QP5 2021 года.