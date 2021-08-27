ДЕБЮТ ФИЛЬМА LIFE’S GOOD ДЖЕКСОНА ТИСИ

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Молодые режиссеры демонстрирует видение красоты жизни в проекте LG
СЕУЛ, 27 августа 2021 года — фильм Life’s Good, снятый режиссером Джексоном Тиси при поддержке LG Electronics (LG), дебютирует на YouTube-канале LG. Созданная Тиси работа, состоит из множества видеороликов, присланных сотнями молодых режиссеров со всего мира, представляя собой трогательную историю о жизни в интерпретации молодых кинематографистов.
Чтобы принять участие в ключевом этапе проекта Life’s Good Film Project и поделиться своими работами с Джексоном, были приглашены более 500 молодых режиссеров из 33 стран, в том числе и Майя Крайнова из Казахстана. Используя лучшие кадры из присланных видео, Тиси подготовил 20-минутное видео, демонстрирующее свежие взгляды и ярко выраженный талант начинающих режиссеров. Проект вызвал сильный резонанс в интернете, собрав более 140 миллионов показов и более 44 миллионов просмотров публикаций в социальных сетях во время производственного процесса.
«Я хотел поделиться эмоциями, которые мы испытываем в жизни, независимо от части мира», – объяснил Тиси. «Сопереживание – ключ к общению друг с другом, особенно когда мы переживаем тяжелые дни». На предварительных показах, короткометражный фильм Тиси хвалили за его вдохновляющее послание и уникальное видение режиссера.
«Проект Life’s Good с целью исследования мира глазами многих людей – это поистине необычный эксперимент», – сказала кинокритик Дива Велес из New York Film Critics Online. «Фильм демонстрирует различия между людьми различных национальностей и окружением, а также показывает, насколько мы стали связаны душами, из-за глобальной пандемии COVID-19».
20-минутный короткометражный ролик, где показаны различные аспекты хорошей жизни, состоит из шести глав: Жизнь прекрасна, Жизнь в сообществе, Жизнь в одиночестве, Жизнь в движении, Жизнь – это приключение и Жизнь хороша. Первые пять глав показывают красоту природы, жизненной силы, физических движений, личностного роста, взращенного во время уединения и единства сплоченного сообщества. В последней главе показывается нынешнее молодое поколение, объединенное в праздновании жизни, завершая фильм на мажорной ноте.
Начиная с сегодняшнего дня, LG будет показывать трейлер Life's Good Film на цифровых дисплеях LG на Таймс-сквер в Нью-Йорке и на площади Пикадилли в Лондоне. В ближайшие недели короткометражный фильм появится на лучших кинофестивалях. Фильм Life’s Good теперь доступен для просмотра на YouTube-канале LG Global. Дополнительную информацию о проекте LG Life’s Good 2021 можно найти в Instagram.