Жизнь в гармонии с экологией становится реальной с технологиями умного дома





Ежегодно 22 апреля отмечается День Земли. Сложно найти более подходящее время, чтобы всерьез задуматься о переходе к экологически ответственному образу жизни. Сделать первые шаги не так сложно – современные технологии умного дома позволяют начать рациональное использование ресурсов нашей планеты благодаря простым шагам – сокращению потребления энергии и воды.





Платформа умного дома LG ThinQ оснащена множеством новых функций, которые обеспечивают максимальное удобство использования продуктов компании и способствуют улучшению окружающей среды. Вот примеры того, как новейшие интеллектуальные технологии от LG могут помочь превратить дом в место, где каждый день – это День Земли.Экономить энергию становится проще

Сберегать энергию в доме гораздо проще с приложением LG ThinQ и его интеллектуальными функциями экологической безопасности, которые помогают пользователям без особых усилий оптимизировать энергоэффективность своей бытовой техники. Кроме того, при помощи LG ThinQ пользователи могут получать подробные отчеты об использовании домашней бытовой техники в разрезе недели, месяца, года.

Дополнительно сократить ненужное потребление электроэнергии помогают функции дистанционного управления и мониторинга. Представим, что вы отправились в долгожданный отпуск, но один из электроприборов в вашем доме остался включенным. С приложением LG ThinQ это не будет проблемой. С помощью смартфона из любого места можно проверить состояние каждого прибора1 и выключить их при необходимости. Как только вы это сделаете, вы можете без забот возвращаться к серьезным делам – отдыху и развлечениям!







Защита Земли в повседневной жизни

Как еще, помимо сокращения потребления энергии в быту, можно сделать повседневную жизнь более экологичной?







К примеру, для стирки приложение предлагает умную функцию рекомендации цикла, обеспечивающую чистоту белья без лишней траты воды и моющего средства. После того, как стиральная машина LG с помощью технологии LG AI DD™ определит тип ткани и вес загрузки, приложение предложит оптимальный цикл для работы – тот, который использует только необходимое количество моющих средств для достижения наилучших результатов стирки и защиты окружающей среды.



Продление срока службы бытовой техники

Содержание бытовой техники в идеальном рабочем состоянии – здравая мысль, поскольку так можно продлить срок ее службы и сэкономить на расходах. Это достойное начинание приведет не только к уменьшению числа дорогостоящих покупок для дома в долгосрочной перспективе, но также потенциально поможет сократить ежемесячные расходы, предотвращая чрезмерное потребление электроэнергии при регулярной эксплуатации. Еще один плюс бережного отношения к бытовой технике заключается в снижении нагрузки на утилизационные предприятия, которые играют важную роль в сохранении ограниченных ресурсов Земли. Функция Smart Diagnosis2 в приложении ThinQ, разработанная для поддержки пользователей при уходе за бытовой техникой LG, позволяет проводить быстрые проверки, чтобы удостовериться в исправности оборудования. В дополнение к чек-апам, приложение вовремя напомнит о необходимости заменить фильтры.



Делая еще один шаг вперед, LG недавно объявила о предстоящем запуске «Модернизируемой техники» (Upgradeable Appliances) – устройств, которые позволяют пользователям загружать новые возможности и функции из центра обновлений приложения ThinQ, и со временем получать все больше и больше дополнительных преимуществ. Предлагая новый и постоянно развивающийся пользовательский опыт без необходимости «обновления» до более новой модели, инициатива LG Upgradeable Appliance имеет потенциал дополнительного продления срока службы продукции компании и помощи в борьбе с глобальной проблемой электронных отходов.

Современные технологии умного дома от LG позволяют сделать жизнь более удобной и экологичной чем когда-либо. Счастливого Дня Земли!





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1 Совместимая с LG ThinQ App техника, услуги и доступные функции могут отличаться в зависимости от модели или региона/страны.

2 Логотип Smart Diagnosis может отличаться в зависимости от региона и модели продукта.